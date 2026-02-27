Getty Images Sport
West Ham en solde ? Les Hammers pourraient être contraints de vendre Jarrod Bowen, alors que Manchester United et Tottenham surveillent l'ailier en raison de difficultés financières
Les difficultés financières de West Ham
West Ham a dévoilé vendredi ses comptes et annoncé une perte colossale de 104,2 millions de livres sterling (140 millions de dollars), ce qui représente de loin la plus grosse perte subie par le club depuis son retour en Premier League en 2012. Cette annonce intervient alors que la masse salariale a atteint 176 millions de livres sterling (237 millions de dollars) après un été marqué par des investissements qui ont vu l'arrivée au club de joueurs tels qu'Aaron Wan-Bissaka et Niklas Fullkrug. Dans leur communiqué, les Irons préviennent que la relégation serait un « scénario grave » et que des transferts de joueurs pourraient être nécessaires pour compenser les pertes subies.
Le communiqué indique : « Le principal risque commercial du groupe reste la relégation du club de football masculin de Premier League, avec les graves conséquences financières qui en découleraient.
Le club continue de se conformer aux règles du fair-play financier (FFP) et prévoit de continuer à le faire à l'avenir, compte tenu de l'introduction prochaine des nouvelles règles relatives au ratio de coût de l'effectif (SCR). »
Intérêt pour Bowen
Selon Teamtalk, Manchester United serait intéressé par le recrutement de Bowen cet été, et la menace de relégation est bien réelle pour l'équipe de Nuno Espirito Santo. Elle occupe actuellement la 18e place du classement de la Premier League, à deux points derrière Nottingham Forest, 17e. Bowen a un contrat à long terme qui court jusqu'en 2030, mais on ne sait pas s'il comporte une clause de libération en cas de relégation. Les Spurs s'intéressent depuis longtemps à ce joueur et se sont déjà renseignés à son sujet par le passé. Ils sont toutefois eux-mêmes menacés de relégation, puisqu'ils occupent la 16e place, avec seulement quatre points d'avance sur les Hammers. S'ils parviennent à se maintenir, ils pourraient potentiellement tenter de recruter l'ailier.
L'objectif de Bowen
Bowen est, naturellement, prêt à tout pour éviter la relégation en Championship.
Il a déclaré à ses coéquipiers : « Nous devons tous continuer à nous battre, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous savons qu'il y a des bruits extérieurs et je pense que c'est à chacun de gérer cela individuellement, mais en tant que groupe, nous pouvons certainement accepter les critiques les uns des autres et je pense que c'est un moment important pour se critiquer mutuellement.
Dans la situation où nous nous trouvons, nous avons besoin que tout le monde pointe du doigt et que chacun accepte cette responsabilité, ce que nous faisons. Je pense que nous avons certainement constaté un changement au cours des dernières semaines.
Ce n'est pas facile, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas facile, et ce n'est pas une excuse, car c'est là où nous en sommes à cause de ce que nous avons fait au début de la saison. Nous devons donc maintenant nous battre pour nous en sortir, et nous avons certainement les moyens de le faire, non seulement en termes de qualité, mais aussi en termes de personnalité et de personnes qui se serrent les coudes dans les moments difficiles.
C'est comme ça que ça doit être, et c'est certainement une chose agréable dans un vestiaire, quand vous pouvez regarder votre coéquipier à côté de vous et vous dire : oui, il me soutient et je le soutiens. »
Et ensuite ?
West Ham affronte Liverpool ce week-end dans un choc au sommet entre les deux extrémités du classement. Les Hammers ont désespérément besoin de marquer des points rapidement.
