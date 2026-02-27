West Ham en solde ? Les Hammers pourraient être contraints de vendre Jarrod Bowen, alors que Manchester United et Tottenham surveillent l'ailier en raison de difficultés financières

Bowen est, naturellement, prêt à tout pour éviter la relégation en Championship.

Il a déclaré à ses coéquipiers : « Nous devons tous continuer à nous battre, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous savons qu'il y a des bruits extérieurs et je pense que c'est à chacun de gérer cela individuellement, mais en tant que groupe, nous pouvons certainement accepter les critiques les uns des autres et je pense que c'est un moment important pour se critiquer mutuellement.

Dans la situation où nous nous trouvons, nous avons besoin que tout le monde pointe du doigt et que chacun accepte cette responsabilité, ce que nous faisons. Je pense que nous avons certainement constaté un changement au cours des dernières semaines.

Ce n'est pas facile, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas facile, et ce n'est pas une excuse, car c'est là où nous en sommes à cause de ce que nous avons fait au début de la saison. Nous devons donc maintenant nous battre pour nous en sortir, et nous avons certainement les moyens de le faire, non seulement en termes de qualité, mais aussi en termes de personnalité et de personnes qui se serrent les coudes dans les moments difficiles.

C'est comme ça que ça doit être, et c'est certainement une chose agréable dans un vestiaire, quand vous pouvez regarder votre coéquipier à côté de vous et vous dire : oui, il me soutient et je le soutiens. »