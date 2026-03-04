Getty Images Sport
Traduit par
Wes Brown défend Roy Keane après les accusations d'« intimidation » portées par l'ancien kinésithérapeute de Manchester United
Une dispute acharnée sur la culture des vestiaires
Le conflit a éclaté lorsque Rod Thornley, un physiothérapeute de longue date qui a passé près de deux décennies à Old Trafford, s'en est pris à Keane lors d'une apparition dans le podcast « The Busby Way », déclarant : « Je l'ai vu (Keane) intimider des gens à plusieurs reprises. » Ces commentaires étaient une réponse directe à une critique cinglante que Keane avait précédemment formulée concernant l'influence du personnel non joueur pendant son mandat au sein du club. L'Irlandais avait qualifié certains membres du personnel de « charognards » et d'« arrogants », les accusant de dépasser les limites en se comportant comme des joueurs et en essayant de tirer profit des membres de l'équipe, selon The Sun.
- Getty Images Sport
« Il reste mon capitaine. »
Brown, qui a remporté huit trophées majeurs aux côtés de Keane, n'a pas tardé à offrir un point de vue différent. S'adressant à SunSport via MGM, Brown a admis que Keane avait une personnalité abrasive, mais a fait valoir que la transparence de son ancien capitaine était en réalité une vertu. Il a souligné que même ses anciens coéquipiers n'étaient pas à l'abri de la langue acérée de Keane, mais il maintient que l'intention de l'Irlandais n'est jamais d'être un tyran, mais plutôt de faire respecter une certaine norme.
« Ce n'est pas un tyran. C'est Roy Keane. C'est aussi simple que ça. Il dit les choses telles qu'elles sont », a expliqué Brown. « Et vous pouvez aimer ça ou ne pas aimer ça. Il dit aussi des choses horribles à mon sujet, mais je ne veux pas en faire une affaire personnelle. Keano est Keano. Il reste mon capitaine. »
Les accusations de Keane
L'accusation d'« intimidation » trouve son origine dans la conviction de Keane que le personnel en coulisses essayait de « mener la barque » à Old Trafford. Il a notamment critiqué les physiothérapeutes et les masseuses pour leur arrogance supposée, mentionnant spécifiquement des cas où ils auraient porté des écouteurs comme les stars de l'équipe première ou auraient essayé d'acheter à bas prix les voitures de luxe des joueurs. Pour Keane, ces actions représentaient une dilution de la hiérarchie professionnelle qu'il estimait essentielle à la réussite.
- Getty Images Sport
Débats sur l'héritage et vestiaire moderne
Alors que cette guerre des mots continue de faire rage dans les médias, elle invite à examiner de plus près la manière dont les figures légendaires sont commémorées. Pour Keane, sa réputation de leader intransigeant est à la fois son plus grand atout en tant que commentateur et son trait de caractère le plus controversé en tant qu'ancien joueur. Avec de plus en plus d'anciens joueurs et membres du personnel qui se tournent vers les podcasts pour partager des anecdotes sur les coulisses, il est probable que d'autres anecdotes concernant « l'ère Keane » feront surface.
Publicité