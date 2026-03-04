Wes Brown défend Roy Keane après les accusations d'« intimidation » portées par l'ancien kinésithérapeute de Manchester United

Brown, qui a remporté huit trophées majeurs aux côtés de Keane, n'a pas tardé à offrir un point de vue différent. S'adressant à SunSport via MGM, Brown a admis que Keane avait une personnalité abrasive, mais a fait valoir que la transparence de son ancien capitaine était en réalité une vertu. Il a souligné que même ses anciens coéquipiers n'étaient pas à l'abri de la langue acérée de Keane, mais il maintient que l'intention de l'Irlandais n'est jamais d'être un tyran, mais plutôt de faire respecter une certaine norme.

« Ce n'est pas un tyran. C'est Roy Keane. C'est aussi simple que ça. Il dit les choses telles qu'elles sont », a expliqué Brown. « Et vous pouvez aimer ça ou ne pas aimer ça. Il dit aussi des choses horribles à mon sujet, mais je ne veux pas en faire une affaire personnelle. Keano est Keano. Il reste mon capitaine. »