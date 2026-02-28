Getty/GOAL
Traduit par
Wayne Rooney révèle l'étrange cadeau qu'il a reçu de l'icône argentine Diego Maradona - et la légende de Manchester United l'a toujours chez lui !
Rooney était furieux après le match de Ligue des champions.
Cette rencontre fortuite a eu lieu en 2013. Rooney était sorti manger un morceau après avoir passé une soirée frustrante avec Manchester United lors d'un match européen. Le meilleur buteur de tous les temps des Red Devils était « furieux » contre Sir Alex Ferguson qui l'avait laissé sur le banc lors d'un match contre le Real Madrid.
Manchester United avait obtenu un impressionnant match nul 1-1 au Santiago Bernabeu lors du match aller des huitièmes de finale, Rooney admettant que le stade emblématique des Blancos était l'un de ses lieux préférés.
- Getty
Ferguson a laissé Rooney sur le banc contre le Real Madrid.
Lors de l'émission The Wayne Rooney Show, l'ancien attaquant a déclaré : « Nous avons obtenu un bon résultat. Danny Welbeck a marqué d'une tête, j'ai centré pour un corner, Welbeck a marqué et nous avons fait match nul 1-1. »
Malgré sa contribution importante sur le sol espagnol, Rooney a été nommé parmi les remplaçants lors du match retour à Old Trafford. Il a ajouté à propos de cette rebuffade : « Il m'a laissé sur le banc pour le match retour. Alex Ferguson m'a pris à part et m'a dit que j'allais être sur le banc, ce qui m'a mis hors de moi, car j'ai joué hors de ma position, j'ai fait mon travail pour l'équipe, je nous ai aidés à obtenir un bon match nul à l'extérieur, et nous avons été battus (2-1 ce soir-là). »
Rooney reçoit un cadeau bizarre de Maradona
Alors que ses émotions étaient encore vives, Rooney a cherché à se changer les idées en se rendant au restaurant Wing's, un établissement très prisé des footballeurs de Premier League depuis des années. Il ne se doutait pas qu'un grand nom du sport allait bientôt lui redonner le sourire.
Rooney a déclaré à propos de sa rencontre avec Maradona : « C'était ce soir-là, en fait. Je suis allé au restaurant Wing's en survêtement, et Maradona était là. J'ai pris une photo avec lui et tout. Il portait un costume complet et une cravate, puis il m'a donné sa cravate. C'était un peu bizarre, il a enlevé sa cravate et me l'a mise, alors que je portais toujours mon survêtement du club. »
Maradona était venu assister au match opposant United au Real Madrid. Il se rendait régulièrement à Manchester à cette époque, car sa fille Giannina était mariée à Sergio Aguero, l'attaquant international argentin de City.
Rooney étant issu du même moule que Maradona, le vainqueur de la Coupe du monde 1986 n'avait que des éloges pour la star trapue de United, qui ne donnait jamais moins de 100 % lorsqu'il entrait sur le terrain.
Après avoir vu Rooney faire ses débuts en équipe senior d'Angleterre à l'âge de 17 ans, lors d'un match de qualification pour l'Euro 2004 contre la Macédoine, Maradona avait déclaré à propos de ce talent exceptionnel : « On ne voit pas souvent des joueurs capables de devenir de véritables stars mondiales. »
Rooney idolâtrait Maradona après avoir regardé des vidéos de lui en action pendant son enfance et a qualifié l'énigmatique Sud-Américain de « meilleur » lorsqu'il a publié un hommage émouvant en ligne après l'annonce de son décès en 2020.
- Hulton Archive
Rooney a aidé Manchester United à remporter son dernier titre en Premier League.
Rooney aura toujours un souvenir de Maradona, puisqu'il a conservé la cravate qui lui a été offerte de manière étrange il y a plus de dix ans. Il a déclaré : « Oui, je l'ai toujours chez moi. C'était un moment étrange, mais j'étais furieux après le match. Je suis sorti en colère et j'ai bu quelques verres de vin pour noyer mon chagrin. Au moins, j'ai tiré quelque chose de positif de cette soirée, j'ai récupéré la cravate de Maradona ! »
Le Real Madrid a ensuite subi une défaite en demi-finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp cette année-là, tandis que Manchester United a été sacré champion de Premier League, remportant ce titre pour la dernière fois avant le départ à la retraite de Ferguson.
Publicité