Wayne Rooney révèle l'étrange cadeau qu'il a reçu de l'icône argentine Diego Maradona - et la légende de Manchester United l'a toujours chez lui !

Alors que ses émotions étaient encore vives, Rooney a cherché à se changer les idées en se rendant au restaurant Wing's, un établissement très prisé des footballeurs de Premier League depuis des années. Il ne se doutait pas qu'un grand nom du sport allait bientôt lui redonner le sourire.

Rooney a déclaré à propos de sa rencontre avec Maradona : « C'était ce soir-là, en fait. Je suis allé au restaurant Wing's en survêtement, et Maradona était là. J'ai pris une photo avec lui et tout. Il portait un costume complet et une cravate, puis il m'a donné sa cravate. C'était un peu bizarre, il a enlevé sa cravate et me l'a mise, alors que je portais toujours mon survêtement du club. »

Maradona était venu assister au match opposant United au Real Madrid. Il se rendait régulièrement à Manchester à cette époque, car sa fille Giannina était mariée à Sergio Aguero, l'attaquant international argentin de City.

Rooney étant issu du même moule que Maradona, le vainqueur de la Coupe du monde 1986 n'avait que des éloges pour la star trapue de United, qui ne donnait jamais moins de 100 % lorsqu'il entrait sur le terrain.

Après avoir vu Rooney faire ses débuts en équipe senior d'Angleterre à l'âge de 17 ans, lors d'un match de qualification pour l'Euro 2004 contre la Macédoine, Maradona avait déclaré à propos de ce talent exceptionnel : « On ne voit pas souvent des joueurs capables de devenir de véritables stars mondiales. »

Rooney idolâtrait Maradona après avoir regardé des vidéos de lui en action pendant son enfance et a qualifié l'énigmatique Sud-Américain de « meilleur » lorsqu'il a publié un hommage émouvant en ligne après l'annonce de son décès en 2020.