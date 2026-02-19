Getty/GOAL
Wayne Rooney remet en question « l'aura » d'Arne Slot alors que des rumeurs « folles » circulent à Liverpool au sujet de son licenciement
Slot a supervisé le titre et un mercato record
Slot a accompli un travail remarquable lors de sa première saison en tant qu'entraîneur de Liverpool, après avoir succédé au charismatique Jürgen Klopp. Bien qu'il n'ait pratiquement pas eu d'argent à dépenser, il a remporté le championnat national de manière magistrale.
Les cordons de la bourse ayant alors été desserrés, une frénésie d'achats record a eu lieu en 2025, avec l'arrivée à Anfield de Florian Wirtz et Alexander Isak, entre autres, dans le cadre de transactions impliquant des frais de transfert à neuf chiffres.
Liverpool connaît une saison 2025-2026 difficile et occupe actuellement la sixième place du classement, à 16 points du leader Arsenal. La présence de Slot fait l'objet d'un débat animé, d'autant plus que l'ancienne star des Reds, Xabi Alonso, est désormais disponible après son licenciement par le Real Madrid et que Klopp envisagerait de revenir à la direction si une offre intéressante lui était faite.
Liverpool va-t-il licencier Slot à l'été 2026 ?
La légende de la Premier League Rooney admet que les rumeurs entourant Slot sont sévères, mais a déclaré à The Overlap Fan Debate de Sky Bet qu'il s'agissait d'un homme affable de 47 ans qui ne possédait pas les caractéristiques d'un leader inspirant : « C'est étrange, n'est-ce pas, de dire que Slot est en période d'essai pour conserver son poste alors qu'il vient clairement de remporter la Premier League.
Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, mais je ne pense pas qu'il ait l'aura nécessaire pour Liverpool, peut-être parce que le club vient de perdre Jürgen Klopp comme entraîneur. C'est difficile pour n'importe qui, mais je ne pense pas qu'il ait cette aura. »
Rooney a ajouté à propos du départ potentiel de Slot : « J'ai parlé à des entraîneurs, et je sais qu'ils peuvent parfois être difficiles, mais s'il ne les fait pas entrer dans le top 5 de la Premier League, il sera renvoyé, c'est certain. C'est fou de dire ça alors qu'il vient de remporter la Premier League. »
Rooney explique ce qui n'a pas fonctionné pour Liverpool
Lorsqu'il a tenté d'identifier ce qui n'allait pas pour Liverpool cette saison, l'icône de Manchester United Rooney a déclaré : « Si vous comparez Liverpool de la saison dernière à aujourd'hui, [Mohamed] Salah et [Virgil] van Dijk n'ont pas été au meilleur de leur forme. Ensuite, il y a Trent [Alexander-Arnold] qui est absent, [Andy] Robertson qui n'a pas beaucoup joué, Luiz Díaz [à gauche] et la situation de [Diogo] Jota. Même Darwin Nunez a apporté quelque chose, il n'était pas génial, mais il a apporté quelque chose. Liverpool a perdu beaucoup de joueurs, c'est donc en quelque sorte une période de reconstruction [pour eux]. »
Rooney a critiqué Van Dijk cette saison, en tant que capitaine du club à Anfield, mais il pense que l'international néerlandais et l'attaquant égyptien Salah conserveront leur statut de grands joueurs modernes.
Le meilleur buteur de tous les temps de Manchester United a ajouté : « Avec Liverpool et ce qui s'est passé depuis la saison dernière, Van Dijk et Salah - dont j'ai beaucoup parlé cette saison - ont peut-être perdu un peu de leur superbe, et ce sont les deux leaders de l'équipe. Les joueurs qu'ils ont perdus autour d'eux rendraient très difficile pour n'importe quelle équipe de remporter le titre.
Cela ne devrait pas être retenu contre Van Dijk et Salah. Pour moi, Salah est l'un des plus grands joueurs de tous les temps de la Premier League, et Van Dijk fera partie des meilleurs. Je ne pense pas qu'il soit le meilleur de tous les temps, mais dans cette génération, il est certainement le meilleur défenseur central, donc on ne peut pas en vouloir à ces deux joueurs. »
Calendrier des matchs de Liverpool 2025-26 : les équipes menacées de relégation sont les prochaines adversaires
Liverpool, qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et le cinquième tour de la FA Cup, sera de retour sur le terrain dimanche pour un déplacement à Nottingham Forest. Ce match s'inscrit dans une série qui verra les Reds affronter plusieurs clubs engagés dans la lutte contre la relégation, notamment West Ham, Wolverhampton et Tottenham, ce qui pourrait aider l'équipe de Slot à prendre un élan important à l'approche de la fin de la saison.
