Wayne Rooney remet en question « l'aura » d'Arne Slot alors que des rumeurs « folles » circulent à Liverpool au sujet de son licenciement

Lorsqu'il a tenté d'identifier ce qui n'allait pas pour Liverpool cette saison, l'icône de Manchester United Rooney a déclaré : « Si vous comparez Liverpool de la saison dernière à aujourd'hui, [Mohamed] Salah et [Virgil] van Dijk n'ont pas été au meilleur de leur forme. Ensuite, il y a Trent [Alexander-Arnold] qui est absent, [Andy] Robertson qui n'a pas beaucoup joué, Luiz Díaz [à gauche] et la situation de [Diogo] Jota. Même Darwin Nunez a apporté quelque chose, il n'était pas génial, mais il a apporté quelque chose. Liverpool a perdu beaucoup de joueurs, c'est donc en quelque sorte une période de reconstruction [pour eux]. »

Rooney a critiqué Van Dijk cette saison, en tant que capitaine du club à Anfield, mais il pense que l'international néerlandais et l'attaquant égyptien Salah conserveront leur statut de grands joueurs modernes.

Le meilleur buteur de tous les temps de Manchester United a ajouté : « Avec Liverpool et ce qui s'est passé depuis la saison dernière, Van Dijk et Salah - dont j'ai beaucoup parlé cette saison - ont peut-être perdu un peu de leur superbe, et ce sont les deux leaders de l'équipe. Les joueurs qu'ils ont perdus autour d'eux rendraient très difficile pour n'importe quelle équipe de remporter le titre.

Cela ne devrait pas être retenu contre Van Dijk et Salah. Pour moi, Salah est l'un des plus grands joueurs de tous les temps de la Premier League, et Van Dijk fera partie des meilleurs. Je ne pense pas qu'il soit le meilleur de tous les temps, mais dans cette génération, il est certainement le meilleur défenseur central, donc on ne peut pas en vouloir à ces deux joueurs. »