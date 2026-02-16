Getty/GOAL
Wayne Rooney explique comment le nouveau contrat de Thomas Tuchel avec l'Angleterre influencera les sélections, avec Jude Bellingham et Phil Foden dans la ligne de mire
Sélection pour la Coupe du monde : deux matchs amicaux pour l'Angleterre avant les sélections
L'Angleterre disputera deux matchs amicaux en mars contre l'Uruguay et le Japon avant que Tuchel ne doive sélectionner les 26 joueurs qui se rendront aux États-Unis. Avant ces rencontres, il a été révélé que le contrat de Tuchel avait été prolongé de deux ans, jusqu'à la fin du prochain Championnat d'Europe.
L'ancien entraîneur de Chelsea, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain est sous pression pour mettre fin à 60 ans de disette pour l'équipe nationale masculine anglaise, qui tentera de remporter le titre mondial sur le sol nord-américain à partir de la mi-juin.
Tuchel trouvera-t-il une place pour Bellingham et Foden dans ses plans pour la Coupe du monde ?
Tuchel dispose de nombreux talents, mais il a averti même les plus grands noms, notamment Bellingham, Foden et Cole Palmer, que personne n'est assuré d'avoir une place dans ses plans et que les places très convoitées doivent être méritées, plutôt que d'être attribuées uniquement sur la base de la réputation.
Le milieu de terrain du Real Madrid, Bellingham, est actuellement blessé, ce qui a déjà soulevé des questions sur sa relation de travail avec Tuchel, mais Rooney estime que peu de décisions surprenantes seront prises, car l'homme qui travaille à long terme avec l'Angleterre cherche à satisfaire ses joueurs clés.
Rooney explique comment le contrat de Tuchel aura un impact sur Bellingham et Foden.
L'ancien attaquant des Three Lions a déclaré dans l'émission The Wayne Rooney Show: « Je pense que c'est très intelligent de la part de la FA et de Thomas Tuchel. S'il voulait rester après la Coupe du monde, ce qui est clairement le cas, cela met fin à toutes les spéculations et il y a évidemment quelques clubs qui recherchent un entraîneur pour l'été et Thomas Tuchel sera en tête de liste, j'imagine. Cela met donc fin à toutes les spéculations sur Thomas pendant que l'Angleterre participe à la Coupe du monde.
Je me souviens quand [Louis] van Gaal a accepté de devenir entraîneur de Manchester United et qu'il est allé à la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Il y avait toutes sortes de spéculations, beaucoup de discussions à son sujet, alors que maintenant, et je pense que c'est la bonne décision, c'est la bonne décision de la part de la FA et de Tuchel, ils ont convenu qu'il resterait jusqu'en 2028 et il n'y a plus de spéculations maintenant, l'attention est uniquement focalisée sur la Coupe du monde. Je pense donc que c'est définitivement la bonne décision. »
Rooney, qui compte 120 sélections et 53 buts internationaux à son actif, a ajouté : « Je pense aussi que pour Tuchel, s'il savait qu'il ne faisait que la Coupe du monde et qu'ensuite il partait, je pense qu'il prendrait des décisions sans craindre l'impact que cela aurait sur l'avenir de ce joueur. Alors qu'à présent, par exemple, il serait plus facile pour lui de laisser Jude Bellingham ou Phil Foden ou n'importe quel autre joueur sur le banc, sans que cela ait de conséquences au-delà de la Coupe du monde.
« Alors qu'aujourd'hui, il va évidemment prendre des décisions en sachant que ce n'est pas seulement pour la Coupe du monde. Je dois garder ce joueur pour le prochain tournoi. Je pense donc que c'est certainement positif de le garder pendant les deux prochaines années, mais je pense aussi que cela aura une légère incidence, pas énorme, mais légère, sur sa sélection de l'équipe.
Je pense que c'est une bonne chose, car on peut se laisser convaincre que ce joueur ne devrait pas participer à la Coupe du monde. Nous avons cinq numéros 10 qui sont tous des numéros 10 de classe mondiale, si vous voulez. Si c'est le cas, je pense toujours que Thomas Tuchel choisira une équipe. Par exemple, si l'Angleterre commençait la Coupe du monde demain, je pense que Morgan Rogers serait titulaire devant Bellingham et Foden s'ils faisaient tous partie de l'équipe.
Je pense donc que cela ne l'affectera pas beaucoup, je pense juste qu'il y pense au fond de lui. Bon, si je pars, ce qui, de toute façon, Jude Bellingham n'aurait jamais dû être écarté de cette équipe, si c'est le cas, mais s'il y a un doute, il sait qu'il doit faire face, alors au-delà de la Coupe du monde. »
Calendrier des matchs de l'Angleterre : les adversaires des Three Lions jusqu'à la Coupe du monde 2026
L'Angleterre disputera deux matchs amicaux avant le tournoi contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica en Floride avant d'entamer sa campagne de Coupe du monde contre la Croatie le 17 juin. Bellingham et Foden espèrent faire partie des plans de Tuchel lorsque la compétition débutera.
