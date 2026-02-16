L'ancien attaquant des Three Lions a déclaré dans l'émission The Wayne Rooney Show: « Je pense que c'est très intelligent de la part de la FA et de Thomas Tuchel. S'il voulait rester après la Coupe du monde, ce qui est clairement le cas, cela met fin à toutes les spéculations et il y a évidemment quelques clubs qui recherchent un entraîneur pour l'été et Thomas Tuchel sera en tête de liste, j'imagine. Cela met donc fin à toutes les spéculations sur Thomas pendant que l'Angleterre participe à la Coupe du monde.

Je me souviens quand [Louis] van Gaal a accepté de devenir entraîneur de Manchester United et qu'il est allé à la Coupe du monde avec les Pays-Bas. Il y avait toutes sortes de spéculations, beaucoup de discussions à son sujet, alors que maintenant, et je pense que c'est la bonne décision, c'est la bonne décision de la part de la FA et de Tuchel, ils ont convenu qu'il resterait jusqu'en 2028 et il n'y a plus de spéculations maintenant, l'attention est uniquement focalisée sur la Coupe du monde. Je pense donc que c'est définitivement la bonne décision. »

Rooney, qui compte 120 sélections et 53 buts internationaux à son actif, a ajouté : « Je pense aussi que pour Tuchel, s'il savait qu'il ne faisait que la Coupe du monde et qu'ensuite il partait, je pense qu'il prendrait des décisions sans craindre l'impact que cela aurait sur l'avenir de ce joueur. Alors qu'à présent, par exemple, il serait plus facile pour lui de laisser Jude Bellingham ou Phil Foden ou n'importe quel autre joueur sur le banc, sans que cela ait de conséquences au-delà de la Coupe du monde.

« Alors qu'aujourd'hui, il va évidemment prendre des décisions en sachant que ce n'est pas seulement pour la Coupe du monde. Je dois garder ce joueur pour le prochain tournoi. Je pense donc que c'est certainement positif de le garder pendant les deux prochaines années, mais je pense aussi que cela aura une légère incidence, pas énorme, mais légère, sur sa sélection de l'équipe.

Je pense que c'est une bonne chose, car on peut se laisser convaincre que ce joueur ne devrait pas participer à la Coupe du monde. Nous avons cinq numéros 10 qui sont tous des numéros 10 de classe mondiale, si vous voulez. Si c'est le cas, je pense toujours que Thomas Tuchel choisira une équipe. Par exemple, si l'Angleterre commençait la Coupe du monde demain, je pense que Morgan Rogers serait titulaire devant Bellingham et Foden s'ils faisaient tous partie de l'équipe.

Je pense donc que cela ne l'affectera pas beaucoup, je pense juste qu'il y pense au fond de lui. Bon, si je pars, ce qui, de toute façon, Jude Bellingham n'aurait jamais dû être écarté de cette équipe, si c'est le cas, mais s'il y a un doute, il sait qu'il doit faire face, alors au-delà de la Coupe du monde. »