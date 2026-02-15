Getty
Wayne Rooney dévoile les deux clubs où il accepterait un poste d'entraîneur adjoint alors que la légende de Manchester United laisse la porte ouverte à un retour dans le monde du coaching
La carrière d'entraîneur de Rooney : de Derby à Plymouth en passant par la MLS
Rooney s'est lancé dans le management à Derby après avoir raccroché les crampons. Il s'est vu confier une tâche difficile et a supervisé la relégation en League One, malgré les nombreux éloges reçus pour ses efforts. Il a ensuite effectué un bref passage au sein du club de MLS D.C. United.
Il n'a passé que 83 jours à travailler pour la légende de la NFL Tom Brady et l'équipe américaine propriétaire de Birmingham, avec une période désastreuse à St Andrew's. Il n'a ensuite dirigé que 25 matchs à la tête de Plymouth avant d'être démis de ses fonctions.
Rooney a rompu ses liens avec les Pilgrims le soir du Nouvel An 2024 et est resté depuis lors en dehors de la zone technique. Il est revenu à la fonction de commentateur, signant un contrat lucratif qui lui permet d'être régulièrement présent dans l'émission Match of the Day.
Rooney prendra-t-il les rênes d'une autre équipe ?
Il a passé plus de temps avec sa famille, sa femme Coleen ayant conclu un contrat très lucratif pour un documentaire avec le géant du streaming Disney+. Rooney a également pu voir son fils aîné Kai en action dans les équipes juniors de Manchester United. Le jeune homme de 16 ans a récemment participé à un match de la FA Youth Cup à Old Trafford.
Rooney est satisfait de ses engagements actuels, mais reste ouvert aux offres d'entraîneur. Interrogé sur le podcast No Tippy Tappy Football pour savoir s'il se voyait prendre les rênes quelque part, il a répondu : « Je reviendrais si l'occasion se présentait. Je ne suis pas pressé. »
On a ensuite demandé au joueur de 40 ans s'il serait prêt à travailler comme assistant plutôt que d'assumer lui-même la responsabilité ultime. Il a ajouté : « Oui, à 100 %. On m'a demandé il y a quelques semaines si je retournerais à United dans un rôle différent.
Bien sûr que je le ferais. Les deux seuls clubs où je retournerais [pas en tant qu'entraîneur] sont probablement Everton et United, car ce sont les deux clubs qui me tiennent le plus à cœur. »
Rooney ouvert à un rôle à Old Trafford
Rooney a vu un poste se libérer à Old Trafford après que Ruben Amorim ait été démis de ses fonctions début 2026. Les rênes ont d'abord été confiées à Darren Fletcher à titre provisoire, puis à Michael Carrick à titre intérimaire.
Il connaît bien ces deux anciens milieux de terrain de Manchester United et, lorsqu'on lui a demandé dans The Wayne Rooney Show s'il accepterait une invitation à rejoindre le staff technique des Red Devils, il a répondu : « Bien sûr que oui. C'est une évidence. Je ne supplie pas pour avoir un poste ici, soit dit en passant. Je tiens à préciser que si on me le demandait, j'accepterais bien sûr. Le plus important, c'est de nommer le manager. »
Si Rooney a connu des difficultés en tant que manager, il a toutefois accepté des missions difficiles. Il a encore le temps de trouver la bonne formule et de mettre à profit sa vaste expérience.
Un autre ancien collègue, l'ex-défenseur de United Wes Brown, estime qu'un retour émouvant à Manchester United ne doit pas être exclu. Rooney pourrait devenir l'entraîneur des Red Devils à un moment donné.
Interrogé par GOAL sur la capacité de Rooney à occuper ce poste, Brown a déclaré : « Lorsque vous devenez manager, votre rêve est de diriger un grand club. Si ces opportunités se présentent, je suis sûr que n'importe qui sauterait sur l'occasion. Il est encore novice dans le domaine du management et il est encore en train d'apprendre le métier, mais c'est quelqu'un qui a toujours voulu être manager. Nous verrons bien comment cela se passe à Plymouth. »
Il a ajouté, à propos des étapes à franchir pour atteindre le « Théâtre des rêves » : « Normalement, on avance à petits pas et on progresse lentement. Comme pour tous les anciens joueurs de United qui sont devenus managers, ce serait le travail de rêve. »
Prochain entraîneur de Manchester United : Carrick dans la course
Manchester United nommera son prochain entraîneur permanent cet été, Carrick restant en poste jusqu'à la fin de la saison. Il s'est mis en avant pour obtenir un poste à temps plein, avec quatre victoires et un match nul à son actif depuis le début de son mandat, mais un entraîneur plus expérimenté pourrait être recherché pour guider vers l'avant ce géant ambitieux de la Premier League.
