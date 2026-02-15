Wayne Rooney dévoile les deux clubs où il accepterait un poste d'entraîneur adjoint alors que la légende de Manchester United laisse la porte ouverte à un retour dans le monde du coaching

Rooney a vu un poste se libérer à Old Trafford après que Ruben Amorim ait été démis de ses fonctions début 2026. Les rênes ont d'abord été confiées à Darren Fletcher à titre provisoire, puis à Michael Carrick à titre intérimaire.

Il connaît bien ces deux anciens milieux de terrain de Manchester United et, lorsqu'on lui a demandé dans The Wayne Rooney Show s'il accepterait une invitation à rejoindre le staff technique des Red Devils, il a répondu : « Bien sûr que oui. C'est une évidence. Je ne supplie pas pour avoir un poste ici, soit dit en passant. Je tiens à préciser que si on me le demandait, j'accepterais bien sûr. Le plus important, c'est de nommer le manager. »

Si Rooney a connu des difficultés en tant que manager, il a toutefois accepté des missions difficiles. Il a encore le temps de trouver la bonne formule et de mettre à profit sa vaste expérience.

Un autre ancien collègue, l'ex-défenseur de United Wes Brown, estime qu'un retour émouvant à Manchester United ne doit pas être exclu. Rooney pourrait devenir l'entraîneur des Red Devils à un moment donné.

Interrogé par GOAL sur la capacité de Rooney à occuper ce poste, Brown a déclaré : « Lorsque vous devenez manager, votre rêve est de diriger un grand club. Si ces opportunités se présentent, je suis sûr que n'importe qui sauterait sur l'occasion. Il est encore novice dans le domaine du management et il est encore en train d'apprendre le métier, mais c'est quelqu'un qui a toujours voulu être manager. Nous verrons bien comment cela se passe à Plymouth. »

Il a ajouté, à propos des étapes à franchir pour atteindre le « Théâtre des rêves » : « Normalement, on avance à petits pas et on progresse lentement. Comme pour tous les anciens joueurs de United qui sont devenus managers, ce serait le travail de rêve. »