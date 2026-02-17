Getty
Wayne Rooney affirme qu'Arsenal ne compte aucun « joueur de classe mondiale » dans ses rangs et accuse les légendes « nerveuses » du club d'avoir « tué » leurs chances de remporter le titre
Le succès d'Arsenal repose sur un travail d'équipe
Rooney a déclaré qu'il n'y avait pas de star hors pair dotée d'un talent de classe mondiale dans l'effectif actuel de Mikel Arteta, mais que les leaders du championnat apportaient davantage en tant que collectif. Aucune star des Gunners n'a encore atteint les deux chiffres en termes de buts marqués en Premier League cette saison, Viktor Gyokeres étant en tête avec huit buts. Derrière lui, Martin Zubimendi, Leandro Trossard, Declan Rice et Bukayo Saka ont tous contribué de manière sporadique tout au long de la saison, mais sans constance. Cela contraste fortement avec Manchester City, qui compte sur Erling Haaland pour marquer la grande majorité de ses buts. En 2025-2026, l'attaquant norvégien a marqué 22 fois en 26 matches de Premier League, soit près de trois fois plus que le meilleur buteur d'Arsenal, Gyokeres.
Rooney : Arsenal n'a pas de joueurs de classe mondiale
Dans le dernier épisode de The Overlap Fan Debate avec Sky Bet, Rooney a affirmé que les Gunners n'avaient pas de superstar, malgré la présence de joueurs tels que Rice et Saka dans leur effectif. Il a déclaré : « Je suis d'accord avec le fait qu'Arsenal n'a pas de superstar incontestable, un joueur de classe mondiale sur lequel on peut tout miser. Cependant, ce que nous avons vu ces dernières années, c'est qu'ils savent comment gagner des matchs. Ils ont montré qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une superstar. Je pense que ce qui se passe, c'est que les fans d'Arsenal et les anciens joueurs les tuent.
Ils devraient se taire et laisser les autres parler. J'ai entendu Martin Keown dire qu'il valait mieux avoir six points d'avance que neuf, et je me suis dit : « Mais de quoi tu parles ? ». C'est un joueur expérimenté qui devient nerveux. Mikel Arteta gère la situation de manière brillante : la façon dont il s'exprime, dont il se présente dans les médias, dont il essaie de calmer les joueurs. Ce sont les autres personnes liées au club qui ont le plus d'influence.
En termes de qualité, Arsenal a beaucoup de talent. Ont-ils cette superstar, ce joueur du calibre de Ronaldo, Didier Drogba ou Sergio Agüero qui fera la différence ? Je ne pense pas, mais ils savent comment gagner des matchs, et ils l'ont prouvé au cours des trois dernières années. »
« Arteta a été brillant »
Si Rooney n'a pas été très élogieux envers l'équipe d'Arsenal, il a en revanche fait l'éloge de l'entraîneur Arteta pour le travail accompli cette saison. Toute la pression repose sur les Gunners cette saison pour enfin mettre fin à leur longue attente d'un titre de champion et remporter leur premier trophée depuis 2020. L'icône de Manchester United a ajouté : « Bien sûr, Arsenal peut remporter le championnat, mais il reste encore un tiers de la saison à jouer, donc tout peut arriver. Personne n'a mentionné Aston Villa. Je ne pense pas qu'ils se rapprocheront du titre, mais ils sont encore à portée de main.
Je pense qu'Arsenal va le remporter [le titre de champion], ils sont trop forts et trop puissants, et je pense qu'ils vont gagner grâce à [Mikel] Arteta, qui a été brillant cette saison. Les saisons précédentes, quand la pression montait, il le montrait et cela se répercutait sur les joueurs, mais je pense qu'il a très bien géré la situation cette année.
Je pense qu'Arsenal va l'emporter, mais Manchester City va les talonner. Je ne vois pas City gagner tous ses matchs et Arsenal perdre des points. »
Quelle est la prochaine étape pour Arsenal ?
La conséquence de cette saison disputée sur quatre fronts est qu'Arsenal doit encore jouer deux fois par semaine. Après avoir éliminé Wigan en FA Cup dimanche, les Gunners affrontent les Wolves mercredi soir en Premier League. Ils auront ensuite un test difficile à passer lors du derby du nord de Londres contre Tottenham.
