Wayne Rooney affirme qu'Arsenal ne compte aucun « joueur de classe mondiale » dans ses rangs et accuse les légendes « nerveuses » du club d'avoir « tué » leurs chances de remporter le titre

Dans le dernier épisode de The Overlap Fan Debate avec Sky Bet, Rooney a affirmé que les Gunners n'avaient pas de superstar, malgré la présence de joueurs tels que Rice et Saka dans leur effectif. Il a déclaré : « Je suis d'accord avec le fait qu'Arsenal n'a pas de superstar incontestable, un joueur de classe mondiale sur lequel on peut tout miser. Cependant, ce que nous avons vu ces dernières années, c'est qu'ils savent comment gagner des matchs. Ils ont montré qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une superstar. Je pense que ce qui se passe, c'est que les fans d'Arsenal et les anciens joueurs les tuent.

Ils devraient se taire et laisser les autres parler. J'ai entendu Martin Keown dire qu'il valait mieux avoir six points d'avance que neuf, et je me suis dit : « Mais de quoi tu parles ? ». C'est un joueur expérimenté qui devient nerveux. Mikel Arteta gère la situation de manière brillante : la façon dont il s'exprime, dont il se présente dans les médias, dont il essaie de calmer les joueurs. Ce sont les autres personnes liées au club qui ont le plus d'influence.

En termes de qualité, Arsenal a beaucoup de talent. Ont-ils cette superstar, ce joueur du calibre de Ronaldo, Didier Drogba ou Sergio Agüero qui fera la différence ? Je ne pense pas, mais ils savent comment gagner des matchs, et ils l'ont prouvé au cours des trois dernières années. »