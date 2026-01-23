Wayne Rooney a raison : pourquoi le Manchester United de 2008 aurait "pulvérisé" l'Arsenal d'Arteta

Il faut de l'audace, ou peut-être de la naïveté, pour comparer une équipe qui n'a encore rien gagné à une machine de guerre qui a tout raflé. L'Arsenal de 2026 est magnifique, c'est indéniable. Leaders de Premier League, invaincus en Ligue des Champions, vainqueurs autoritaires de l'Inter à San Siro... les hommes d'Arteta pratiquent un football intense et "arrogant", selon les mots de Cristian Chivu.

Mais l'arrogance ne remplace pas l'armoire à trophées. Le United de 2007-08 n'était pas seulement une bonne équipe ; c'était un rouleau compresseur qui défendait son titre national et marchait sur l'Europe. La réponse sèche de Rooney à Walcott n'était pas de la nostalgie mal placée, c'était un rappel à l'ordre.