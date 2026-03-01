Getty Images Sport
« Vous devez courir ! » - Igor Tudor dit aux joueurs « fatigués » de Tottenham de ne pas « pleurer » sur ses méthodes chez les Spurs
La demande d'intensité physique
Tudor, chargé de sortir le club du nord de Londres de la zone de relégation de la Premier League, n'a pas perdu de temps pour mettre en place un régime « choc et effroi » destiné à remédier à ce qu'il considère comme un déficit physique majeur. Après une humiliante défaite 4-1 contre Arsenal lors de son premier match à la tête de l'équipe, Tudor a clairement fait comprendre que le luxe du confort n'était plus une option pour ses stars sous-performantes. La philosophie de Tudor repose sur un pressing intense, un style qu'il estime actuellement impossible à mettre en œuvre compte tenu de l'état de l'équipe. Il n'a pas hésité à imposer une charge de travail importante, insistant sur le fait que le seul moyen de sortir de la crise actuelle est de fournir un effort physique intense.
Mettre de l'essence dans le moteur
L'ancien entraîneur de Marseille et de la Lazio a immédiatement mis en place un programme d'entraînement physique intense, donnant la priorité à la condition physique d'une équipe qui, selon lui, montre des signes de déclin physique. Lorsqu'on lui a demandé s'il poussait les joueurs à leurs limites, Tudor a répondu qu'il voulait que les « soldats » de Tottenham se battent et a souligné que le travail à l'entraînement n'était pas négociable.
« J'ai ajouté des courses sans ballon. Les joueurs n'aiment jamais courir sans ballon, alors nous avons ajouté des courses sans ballon [aux séances] », a admis Tudor, selon The Telegraph. « Mais c'est un moment où l'on n'a pas le temps de trop réfléchir à ce que quelqu'un n'aime pas. Et le mieux, c'est qu'ils le comprennent. Ils m'ont donc donné leur disponibilité pour faire ces choses. »
« Physiquement, je pense que nous ne sommes pas dans une situation idéale. Ils ont disputé beaucoup de matchs ces derniers temps sans disposer de nombreux joueurs, ce qui a entraîné une baisse de la condition physique de l'équipe. Nous devons donc profiter de cette période sans matchs pour faire le plein d'énergie, afin que le moteur commence à mieux fonctionner. »
Le défi lancé par Tudor à la jeunesse
Avec plusieurs joueurs chevronnés toujours sur la touche, Tudor compte de plus en plus sur les jeunes talents du club. Il a mis ces jeunes stars au défi d'abandonner toute excuse et d'assumer la responsabilité de sauver la saison de Tottenham. « Certains joueurs sont encore jeunes », a fait remarquer Tudor. « Ils ont été recrutés pour aider l'équipe et ils se trouvent peut-être aujourd'hui dans une situation où ils doivent résoudre les problèmes. Donc, si vous avez trop de ces joueurs en raison du nombre de blessés qui jouent ensemble dans l'équipe, cela crée effectivement des problèmes. »
Le message du manager aux jeunes diplômés de l'académie et aux nouvelles recrues est clair : il est temps de grandir. « Mais c'est aussi une opportunité et un défi pour grandir rapidement, pour devenir un homme », a-t-il ajouté. « Grandir rapidement et dire : "Allez, c'est moi le meilleur, passez-moi le ballon, je vais marquer", au lieu de simplement dire : "Que puis-je faire, je suis juste là, vous savez". C'est le défi que chacun d'entre eux doit relever. Pourquoi pas ? Dire : "Allez, passez-moi le ballon, je ne vais pas pleurer, je vais prendre le ballon, je vais défendre ma surface". »
Trouver des soldats pour la lutte pour la survie
Tottenham occupe actuellement une 16e place précaire au classement de la Premier League, et la menace de la relégation devient de plus en plus réelle pour le géant du nord de Londres. Avec un déplacement à Fulham à l'horizon, la pression monte sur Tudor pour qu'il trouve la formule gagnante. L'entraîneur a été rassuré par le retour à l'entraînement de Pedro Porro et Kevin Danso, mais il reste discret sur les membres de l'équipe qui ont véritablement adhéré à sa philosophie combative et exigeante.
En fin de compte, Tudor recherche une mentalité spécifique pour sortir les Spurs de leur marasme actuel, même s'il garde ses évaluations confidentielles pour l'instant. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait identifié suffisamment de « soldats » dans le vestiaire pour survivre à la lutte contre la relégation, le Croate a donné une réponse énigmatique. « Je vous le dirai à la fin de la saison », a-t-il déclaré, laissant les joueurs sans aucun doute quant au fait que leur place et leur avenir sont constamment surveillés alors qu'ils se préparent pour une série de matchs décisifs.
