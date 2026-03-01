L'ancien entraîneur de Marseille et de la Lazio a immédiatement mis en place un programme d'entraînement physique intense, donnant la priorité à la condition physique d'une équipe qui, selon lui, montre des signes de déclin physique. Lorsqu'on lui a demandé s'il poussait les joueurs à leurs limites, Tudor a répondu qu'il voulait que les « soldats » de Tottenham se battent et a souligné que le travail à l'entraînement n'était pas négociable.

« J'ai ajouté des courses sans ballon. Les joueurs n'aiment jamais courir sans ballon, alors nous avons ajouté des courses sans ballon [aux séances] », a admis Tudor, selon The Telegraph. « Mais c'est un moment où l'on n'a pas le temps de trop réfléchir à ce que quelqu'un n'aime pas. Et le mieux, c'est qu'ils le comprennent. Ils m'ont donc donné leur disponibilité pour faire ces choses. »

« Physiquement, je pense que nous ne sommes pas dans une situation idéale. Ils ont disputé beaucoup de matchs ces derniers temps sans disposer de nombreux joueurs, ce qui a entraîné une baisse de la condition physique de l'équipe. Nous devons donc profiter de cette période sans matchs pour faire le plein d'énergie, afin que le moteur commence à mieux fonctionner. »