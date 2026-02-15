Des offres lucratives provenant du Moyen-Orient et de la MLS en Amérique du Nord auraient déjà été présentées, ce qui pourrait faire tourner la tête de Salah, mais Van Dijk espère que son coéquipier, également vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, ignorera toute proposition venue de loin.

Interrogé sur les projets de Salah, le capitaine des Reds, Van Dijk, a déclaré : « La situation est ce qu'elle est. Nous nous concentrons pleinement sur la réussite de cette saison et nous verrons comment elle se terminera, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver.

Je veux toujours que Mo reste, car je suis un bon ami à lui et nous avons traversé ensemble des hauts et des moins hauts – je ne veux pas les appeler des bas – pendant tant d'années. Comme moi, il lui reste encore un an, donc nous verrons bien. »

Le défenseur néerlandais a ajouté : « Mo est toujours très important pour nous. La semaine dernière, il a de nouveau fait une passe décisive et battu un autre record. Il reste le leader et, pour moi personnellement, en tant que capitaine, c'est important de l'avoir à mes côtés, de l'avoir sur le terrain. Sa présence est bénéfique pour l'équipe.

Il apporte toujours plus que des buts à l'équipe. Il est évident que l'on se concentre beaucoup sur ses buts en ce moment, et cela fait aussi partie de sa vie, car il se fixe des objectifs extrêmement élevés, et lorsqu'il ne marque pas autant, il est critiqué.

Il doit rester calme et essayer d'être important dans tout ce qu'il peut encore faire, et il peut encore faire beaucoup. Il est important pour nous, sur le terrain et en dehors. »