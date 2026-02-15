Getty/GOAL
Virgil van Dijk rompt le silence sur l'avenir de son « bon ami » Mohamed Salah à Liverpool, alors que l'Arabie saoudite et la MLS s'intéressent à lui
Van Dijk et Salah liés jusqu'en 2027
Van Dijk et Salah semblaient avoir mis fin aux rumeurs de départ en acceptant de prolonger leurs contrats respectifs. Ces contrats les engagent jusqu'à l'été 2027.
Salah a toutefois lancé une bombe en direction de Liverpool après s'être retrouvé relégué sur le banc. Dans ces propos tenus en décembre 2025, l'attaquant de 33 ans accusait les Reds de l'avoir sacrifié dans leur lutte pour conserver leur titre de champions de Premier League.
Des rumeurs de départ inévitables ont alors vu le jour, mais elles se sont légèrement apaisées pendant que Salah était absent pour disputer la Coupe d'Afrique des nations. Il a retrouvé les faveurs de son entraîneur depuis son retour dans l'équipe d'Arne Slot, marquant un but en FA Cup lors de la victoire en quatrième tour contre Brighton.
Van Dijk évoque les rumeurs concernant le transfert de Salah
Des offres lucratives provenant du Moyen-Orient et de la MLS en Amérique du Nord auraient déjà été présentées, ce qui pourrait faire tourner la tête de Salah, mais Van Dijk espère que son coéquipier, également vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, ignorera toute proposition venue de loin.
Interrogé sur les projets de Salah, le capitaine des Reds, Van Dijk, a déclaré : « La situation est ce qu'elle est. Nous nous concentrons pleinement sur la réussite de cette saison et nous verrons comment elle se terminera, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Je veux toujours que Mo reste, car je suis un bon ami à lui et nous avons traversé ensemble des hauts et des moins hauts – je ne veux pas les appeler des bas – pendant tant d'années. Comme moi, il lui reste encore un an, donc nous verrons bien. »
Le défenseur néerlandais a ajouté : « Mo est toujours très important pour nous. La semaine dernière, il a de nouveau fait une passe décisive et battu un autre record. Il reste le leader et, pour moi personnellement, en tant que capitaine, c'est important de l'avoir à mes côtés, de l'avoir sur le terrain. Sa présence est bénéfique pour l'équipe.
Il apporte toujours plus que des buts à l'équipe. Il est évident que l'on se concentre beaucoup sur ses buts en ce moment, et cela fait aussi partie de sa vie, car il se fixe des objectifs extrêmement élevés, et lorsqu'il ne marque pas autant, il est critiqué.
Il doit rester calme et essayer d'être important dans tout ce qu'il peut encore faire, et il peut encore faire beaucoup. Il est important pour nous, sur le terrain et en dehors. »
Van Dijk et Salah pourraient-ils quitter Anfield en 2026 ?
Alors que Liverpool espère garder Salah et Van Dijk pendant au moins 18 mois supplémentaires, l'ancien attaquant des Reds Stan Collymore a laissé entendre que les deux joueurs pourraient bientôt quitter le club. Il a déclaré à GOAL: « Il [Salah] jouera jusqu'à la fin de la saison, mais pour que Liverpool puisse continuer sur sa lancée et devenir Arne Slot 2.0, lui et Van Dijk pourraient bien partir cet été.
«Je sais qu'ils ont signé des contrats plus longs et à des conditions plus avantageuses, mais je pense presque que c'était pour voir comment des joueurs comme [Hugo] Ekitike, Isak et Wirtz allaient s'intégrer. Pour l'instant, ça ne se passe pas très bien, ils ont besoin d'eux pour le reste de la saison, mais je pense que si vous voulez faire de Isak et Wirtz les nouveaux leaders de Liverpool, alors les anciens leaders doivent partir.
Je pense qu'une partie de la mauvaise humeur de Mo vient du fait qu'Isak et Wirtz sont arrivés et ont reçu 6 000 tweets disant « Bienvenue Wirtz, bienvenue Isak, vous êtes la meilleure chose depuis le pain tranché ». Je pense qu'il se sent un peu blessé et un peu méprisé par cela.
La seule réponse est : peuvent-ils tous jouer ensemble harmonieusement ou, ce qui est plus probable selon moi, Van Dijk restera-t-il une saison de plus, mais je pense que Mo partira cet été, c'est certain. »
Liverpool à la recherche de successeurs pour ses stars chevronnées
Van Dijk n'a donné aucune indication quant à son intention de quitter le club avant son 35e anniversaire, bien que Liverpool soit en train de recruter des remplaçants à long terme pour l'international néerlandais au cœur de sa défense à quatre, avec un accord de 60 millions de livres sterling (82 millions de dollars) conclu pour Jeremy Jacquet.
Salah n'a pas encore fait de déclaration publique sur son avenir, laissant les supporters de Liverpool dans l'expectative. Le « roi égyptien », qui bat tous les records, se concentre sur la fin de la saison 2025-26, qu'il souhaite terminer de la manière la plus positive possible. L'équipe de Slot est toujours en lice pour remporter la FA Cup et la Ligue des champions, tout en visant une place dans le top 4.
