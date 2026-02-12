Getty/GOAL
Virgil van Dijk conseille à Ibrahima Konaté, joueur « de classe mondiale », de snober le Real Madrid et de rester à Liverpool
Van Dijk admet que les négociations contractuelles ne sont « jamais faciles »
Van Dijk a clairement exprimé son sentiment concernant l'avenir incertain de Konate. Le contrat du défenseur français expirant à la fin de la saison, les spéculations vont bon train quant à la possibilité que des géants européens, dont le Real Madrid, soient prêts à le recruter gratuitement. Van Dijk, qui a lui-même vécu une saga contractuelle il y a un an, a publiquement exhorté le club à conclure l'accord.
« Nous sommes amis, nous parlons de tout », a déclaré Van Dijk aux journalistes. « C'est un processus, attendons de voir ce qu'il en ressortira. Ce n'est jamais facile. Nous l'avons vu avec ma propre situation l'année dernière, ce n'est jamais aussi simple que de dire "allons-y, concluons l'affaire" ».
« À mes yeux, c'est un défenseur central de classe mondiale. »
Malgré l'incertitude, Van Dijk n'a laissé aucun doute quant à sa position personnelle. Il a exhorté le club à résoudre la situation, soulignant la valeur de Konate non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que figure de proue dans le vestiaire.
« Évidemment, je veux qu'il reste », a déclaré Van Dijk. « C'est un joueur important sur le terrain. Tout le monde le voit, mais en dehors du terrain aussi, c'est l'un des leaders. Il est exceptionnel et, à mes yeux, c'est un défenseur central de classe mondiale. Je ne peux pas faire grand-chose, mais la décision appartient au club, à ses agents et à lui-même. Nous verrons bien ce qu'il en ressortira, mais je n'ai aucune influence sur cette décision. »
Konate domine lors d'une victoire historique à Sunderland
Les éloges du capitaine font suite à la performance colossale de Konate lors de la victoire 1-0 de Liverpool contre Sunderland au Stadium of Light. Dans un duel physique contre le puissant attaquant de Sunderland Brian Brobbey, Konate s'est montré dominant, aidant les Reds à devenir la deuxième équipe seulement à ne pas encaisser de but à Wearside cette saison.
«Il a été exceptionnel », a ajouté Van Dijk après avoir marqué le but de la victoire. « Il a été incroyable aujourd'hui. Brobbey était avec lui 90 % du temps. Brian Brobbey a rendu la vie de nombreux défenseurs assez difficile cette saison, mais Ibou a été exceptionnel. » Cette victoire est importante pour les hommes de Slot, car elle fait d'eux la première équipe à battre Sunderland à domicile en Premier League cette saison et renforce leurs espoirs de participer à une compétition européenne la saison prochaine.
En quête de la « perfection » dans la course à la Ligue des champions
Cette victoire permet à Liverpool de rester dans la course pour terminer parmi les quatre premiers, mais la marge d'erreur reste minime. Le manager Slot avait précédemment déclaré que son équipe devrait être « proche de la perfection » pour assurer sa qualification en Ligue des champions, un sentiment pleinement partagé par son capitaine.
« Si vous regardez les équipes qui nous entourent, certaines d'entre elles ont perdu des points », a expliqué Van Dijk. « Je pense que nous allons affronter la plupart d'entre elles, donc nous avons vraiment besoin d'être parfaits. Ce match était assez proche de la perfection, tant au niveau de notre défense que de notre intensité, mais aussi des occasions que nous avons créées. Nous aurions peut-être dû marquer plus de buts, mais nous continuons à prendre les matchs les uns après les autres. »
Cependant, cette victoire a eu un coût, puisque le milieu de terrain Wataru Endo a dû être évacué sur une civière. « Malheureusement, Wata est désormais hors jeu », a ajouté le Néerlandais. « J'espère que ce ne sera pas trop long, mais cela pourrait l'être. Nous sommes très justes en effectif en ce moment. Nous avons besoin de tout le monde, mais il faut être prêt physiquement et mentalement. Par exemple, après avoir perdu de cette manière à domicile (contre Manchester City) lors du dernier match, il faut être fort pour rebondir. C'est pourquoi je suis fier des joueurs et de l'effort qu'ils ont fourni. Ce sont trois points importants. »
