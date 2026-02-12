Virgil van Dijk conseille à Ibrahima Konaté, joueur « de classe mondiale », de snober le Real Madrid et de rester à Liverpool

Cette victoire permet à Liverpool de rester dans la course pour terminer parmi les quatre premiers, mais la marge d'erreur reste minime. Le manager Slot avait précédemment déclaré que son équipe devrait être « proche de la perfection » pour assurer sa qualification en Ligue des champions, un sentiment pleinement partagé par son capitaine.

« Si vous regardez les équipes qui nous entourent, certaines d'entre elles ont perdu des points », a expliqué Van Dijk. « Je pense que nous allons affronter la plupart d'entre elles, donc nous avons vraiment besoin d'être parfaits. Ce match était assez proche de la perfection, tant au niveau de notre défense que de notre intensité, mais aussi des occasions que nous avons créées. Nous aurions peut-être dû marquer plus de buts, mais nous continuons à prendre les matchs les uns après les autres. »

Cependant, cette victoire a eu un coût, puisque le milieu de terrain Wataru Endo a dû être évacué sur une civière. « Malheureusement, Wata est désormais hors jeu », a ajouté le Néerlandais. « J'espère que ce ne sera pas trop long, mais cela pourrait l'être. Nous sommes très justes en effectif en ce moment. Nous avons besoin de tout le monde, mais il faut être prêt physiquement et mentalement. Par exemple, après avoir perdu de cette manière à domicile (contre Manchester City) lors du dernier match, il faut être fort pour rebondir. C'est pourquoi je suis fier des joueurs et de l'effort qu'ils ont fourni. Ce sont trois points importants. »