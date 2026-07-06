Vinícius Júnior… Une main ne fait pas de bruit

Sur le plan technique, Vinícius a obtenu une note élevée de 8,4 tout au long du championnat, témoignant de performances individuelles exceptionnelles par rapport à celles de ses coéquipiers, dont le niveau a été très inégal, contrairement à lui qui a su faire la différence dans le dernier tiers du terrain, que ce soit en marquant ou en créant des occasions dangereuses pour ses coéquipiers.

Ces statistiques ne sauraient toutefois occulter le contexte des rencontres. car le Brésil a souvent peiné dans la construction du jeu, affiché une lenteur dans la transition défense-attaque et souffert d’un manque de cohésion entre les lignes. Dans ce contexte, les efforts de Vinícius sont apparus comme des îlots de créativité isolés dans un océan de performances inégales. Souvent contraint de redescendre pour récupérer le ballon, avant de relancer lui-même l’offensive. Ce travail défensif a consommé une part importante de son énergie, sans qu’il trouve toujours le soutien nécessaire dans le dernier tiers pour faire la différence, hormis celui de Bruno Guimarães, auteur d’un tournoi remarquable malgré une sortie manquée contre la Norvège et un penalty raté.