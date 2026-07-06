Vinícius Júnior… Une main ne fait pas de bruit

Vinícius Júnior a abordé la Coupe du monde 2026 comme une représentation dont il était l’un des protagonistes : dribbles envoûtants, passes décisives d’une précision chirurgicale, débordements sur les ailes, frappes cadrées et buts marqués, comme si tout un pays portait en lui l’espoir d’une sixième étoile.
Pourtant, la réalité s’est avérée plus cruelle que les rêves de cet enfant issu des rues de Rio : aussi flamboyant que fût son talent, aussi élevé que fût son niveau, une seule main ne suffisait pas à applaudir au sein d’une sélection nationale dépourvue de cohésion, et qui a manqué de soutien collectif au moment décisif.