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Vinícius Júnior… Une main ne fait pas de bruit

FEATURES
Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Coupe du monde
Vinicius Junior
Brésil
Norvège
É.-U.

Cinq buts marqués en cinq matchs… mais au final, une élimination aussi surprenante que frustrante.

Vinícius Júnior a abordé la Coupe du monde 2026 comme une représentation dont il était l’un des protagonistes : dribbles envoûtants, passes décisives d’une précision chirurgicale, débordements sur les ailes, frappes cadrées et buts marqués, comme si tout un pays portait en lui l’espoir d’une sixième étoile.

Pourtant, la réalité s’est avérée plus cruelle que les rêves de cet enfant issu des rues de Rio : aussi flamboyant que fût son talent, aussi élevé que fût son niveau, une seule main ne suffisait pas à applaudir au sein d’une sélection nationale dépourvue de cohésion, et qui a manqué de soutien collectif au moment décisif.

  • Une version divertissante

    Vinícius a livré l'une des performances les plus époustouflantes d'un joueur brésilien lors des dernières Coupes du monde, à chaque touche de balle, il a confirmé son statut de star numéro un de la Seleção, évoluant entre les lignes, attaquant en profondeur et transformant les espaces restreints en terrain d’expression pour ses prouesses techniques, constituant ainsi une menace constante pour les défenses adverses tout au long du parcours brésilien dans la compétition.

    L’ailier du Real Madrid a transformé cette éclatante prestation en statistiques tangibles, terminant sa Coupe du monde avec 4 buts marqués et une passe décisive, soit une implication directe sur cinq des réalisations brésiliennes. Un bilan statistique qui atteste du poids qu’il a porté dans une attaque souvent plus dépendante de ses éclairs de génie que d’un collectif parfaitement huilé ou de solutions tactiques variées.

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  • Des statistiques qui lavent l’honneur du joueur et mettent le système sous accusation

    Sur le plan technique, Vinícius a obtenu une note élevée de 8,4 tout au long du championnat, témoignant de performances individuelles exceptionnelles par rapport à celles de ses coéquipiers, dont le niveau a été très inégal, contrairement à lui qui a su faire la différence dans le dernier tiers du terrain, que ce soit en marquant ou en créant des occasions dangereuses pour ses coéquipiers.

    Ces statistiques ne sauraient toutefois occulter le contexte des rencontres. car le Brésil a souvent peiné dans la construction du jeu, affiché une lenteur dans la transition défense-attaque et souffert d’un manque de cohésion entre les lignes. Dans ce contexte, les efforts de Vinícius sont apparus comme des îlots de créativité isolés dans un océan de performances inégales. Souvent contraint de redescendre pour récupérer le ballon, avant de relancer lui-même l’offensive. Ce travail défensif a consommé une part importante de son énergie, sans qu’il trouve toujours le soutien nécessaire dans le dernier tiers pour faire la différence, hormis celui de Bruno Guimarães, auteur d’un tournoi remarquable malgré une sortie manquée contre la Norvège et un penalty raté.

  • La nuit de la chute

    Le match contre la Norvège a marqué le moment le plus éprouvant de la Coupe du monde 2026 pour Vinícius. la Seleção a finalement chuté 2-1, encaissant deux buts tardifs d’Erling Haaland avant que Neymar ne réduise l’écart sur penalty dans le temps additionnel. Un revers cruel qui a transformé le rêve brésilien en cauchemar et scellé une élimination précoce en huitièmes de finale. même si la rencontre a été ponctuée d’occasions franches qui auraient pu en changer le cours.

    Ce soir-là, Vinícius a assumé son rôle de premier moteur offensif, créant des espaces, déstabilisant les défenseurs et adressant des passes décisives au bon moment à des coéquipiers incapables de concrétiser ses efforts. Ses actions individuelles sont restées de belles séquences dans un film à la conclusion tragique, une image forte restée gravée dans les mémoires : la tête levée vers le ciel au coup de sifflet final, comme pour demander : « Que pouvais-je faire de plus ? »

    Le face-à-face qu’il a offert à Endrick résume tout : après un dribble brillant et une passe lobée millimétrée, le jeune attaquant a manqué sa conclusion, un raté qui a pesé lourd dans le dénouement.

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  • Un héros en crise

    La Coupe du monde 2026 s’est achevée pour le Brésil, mais pas pour Vinícius Júnior, dont l’empreinte sur le tournoi demeure. Il a quitté la pelouse en ayant tout donné, fidèle à son talent et à son maillot, mais confronté aux limites d’un système insuffisant et à des coéquipiers incapables de le suivre dans les moments clés. Le Brésil a été éliminé, mais, aux yeux des observateurs, le joueur demeure un héros contrarié, rappelant qu’une main seule ne peut applaudir.

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