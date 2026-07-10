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ViniciusGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Vinicius Junior rompt le silence : « Une frustration absurde, je m’excuse. »

Brésil
Vinicius Junior
Coupe du monde

L'attaquant brésilien exprime sa déception après l'élimination de son équipe de la Coupe du monde.

Vinicius Junior s'exprime pour la première fois après l'élimination du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à la Norvège. L'attaquant brésilien a publié un message sur ses réseaux sociaux officiels pour exprimer sa profonde déception.


  • Le joueur du Real Madrid, né en 2000, qui a terminé sa Coupe du monde avec quatre buts à son actif, prend la plume: « Près de quatre ans plus tard, je me retrouve de nouveau à chercher les mots après une déception en Coupe du monde. J’ai vu tant de personnes de tous âges me soutenir, partager notre rêve, qu’il serait injuste de me taire. J’ai pris quelques jours pour réfléchir.


    Porter le maillot de l’équipe nationale est la plus grande fierté de ma vie, et quitter une Coupe du monde dès les huitièmes de finale est un sentiment difficile à expliquer. Je sais à quel point je me suis préparé, à quel point je me suis concentré, à quel point je le voulais pour vous, pour ma famille.


    Ce sentiment de frustration est absurde. Nous avions une équipe assez forte pour aller plus loin, et nous n’y sommes pas parvenus. Je vous présente mes excuses et je me battrai pour que notre rêve de revenir au sommet du monde devienne réalité. »




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