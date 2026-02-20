getty
Vinicius Junior « dégoûté » par la réaction de José Mourinho face aux accusations de racisme contre Gianluca Prestianni, joueur du Benfica
Le match de Ligue des champions à Lisbonne interrompu pendant 10 minutes
Un match de barrage de la phase à élimination directe de la Ligue des champions à Lisbonne a été interrompu au début de la deuxième mi-temps. La superstar des Blancos, Vinicius, a ouvert le score en tirant dans la lucarne.
Il a provoqué la colère des supporters locaux en célébrant son but près du drapeau de corner, ce qui lui a valu un carton jaune et a exacerbé les tensions au sein du Benfica. Des mots violents ont été échangés avant que Vinicius ne regagne son camp.
Avant que le match ne reprenne, Prestianni, le maillot remonté sur la bouche, a dit quelque chose à Vinicius. Le Sud-Américain s'est précipité vers l'arbitre et a affirmé avoir été victime de propos racistes. Les protocoles de l'UEFA ont alors été suivis pendant un délai de 10 minutes.
Ce qu'ont déclaré Vinicius et Prestianni dans leurs déclarations d'après-match
Benfica a ensuite exprimé son soutien à Prestianni, l'ailier argentin déclarant après le match : « Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai adressé d'insultes racistes à Vini Jr, qui a malheureusement mal compris ce qu'il pensait avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. »
Vinicius a déclaré dans un communiqué, après avoir été soutenu sur le terrain par son coéquipier Kylian Mbappé : « Les racistes sont avant tout des lâches. Ils ont besoin de mettre leur maillot dans leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Mais ils bénéficient de la protection d'autres personnes qui, en théorie, ont l'obligation de les punir. Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui n'est nouveau dans ma vie ou dans celle de mon équipe. J'ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but. Je ne comprends toujours pas pourquoi. D'un autre côté, il s'agissait simplement d'un protocole mal exécuté qui ne servait à rien. »
Mourinho critiqué pour son interprétation des événements
Mourinho s'est entretenu avec Vinicius au moment de l'incident, avant de recevoir lui-même un carton rouge, et a déclaré aux journalistes après coup : « Regretter quoi ? J'ai parlé avec les deux. Vinicius dit une chose, et Prestianni en dit une autre. Je ne veux pas être « rouge »... et je ne veux pas dire que je soutiens Prestianni à 100 % ; mais je ne peux pas être « blanc » et dire que ce que Vinicius m'a dit est la vérité. Je ne peux pas, je ne sais pas ; tout ce que je sais, c'est que jusqu'au but, c'était un super match.
Je l'ai déjà dit dans l'interview éclair, et j'ai essayé d'être plus équilibré qu'[Alvaro] Arbeloa et Mbappé. Ce n'est pas que je veuille dire que Vinicius est un menteur et que le mien est un gamin incroyable. Ils ont pris des chemins différents. Cela arrive dans tant de stades, et c'est toujours la même chose... Quelque chose ne fonctionne pas. Vinicius a marqué un but fantastique. Pourquoi n'a-t-il pas célébré comme Eusebio, Pelé ou [Alfredo] Di Stefano ? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Le match était terminé après cette action. »
Vinicius aurait été irrité par la réponse de Mourinho.
Le média espagnol El Chiringuito affirme que Vinicius a été irrité par les commentaires de Mourinho. Il ne comprend pas comment ses célébrations de buts peuvent être considérées comme « provocantes » et trouve « répugnante » l'étroitesse d'esprit d'un entraîneur aussi expérimenté.
L'UEFA a ouvert une enquête sur les faits, en collaboration avec le gouvernement portugais, et un verdict devrait être rendu prochainement, ce qui pourrait entraîner des sanctions.
Mourinho purgera déjà une suspension lorsqu'il se rendra au Santiago Bernabeu pour le match retour contre le Real mercredi prochain. Il sera probablement interrogé à nouveau sur l'incident Prestianni avant et après cette rencontre.
Le superbe but de Vinicius à l'Estadio da Luz a été le seul but de ce match aller très disputé, ce qui signifie que le Real conserve une légère avance alors qu'il tente de se qualifier pour les huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.
