Vinicius Junior « dégoûté » par la réaction de José Mourinho face aux accusations de racisme contre Gianluca Prestianni, joueur du Benfica

Un match de barrage de la phase à élimination directe de la Ligue des champions à Lisbonne a été interrompu au début de la deuxième mi-temps. La superstar des Blancos, Vinicius, a ouvert le score en tirant dans la lucarne.

Il a provoqué la colère des supporters locaux en célébrant son but près du drapeau de corner, ce qui lui a valu un carton jaune et a exacerbé les tensions au sein du Benfica. Des mots violents ont été échangés avant que Vinicius ne regagne son camp.

Avant que le match ne reprenne, Prestianni, le maillot remonté sur la bouche, a dit quelque chose à Vinicius. Le Sud-Américain s'est précipité vers l'arbitre et a affirmé avoir été victime de propos racistes. Les protocoles de l'UEFA ont alors été suivis pendant un délai de 10 minutes.