Vinicius Jr révèle les messages suppliants de la star de Liverpool Dominik Szoboszlai et cite le capitaine de Chelsea Reece James parmi ses meilleurs amis dans le monde du football

Le lien entre les deux stars ne se limite pas au respect professionnel ; ils échangent activement des messages qui vont au-delà des tactiques footballistiques. Alors que Vinicius s'apprête à lancer une ligne exclusive de chaussures Nike, il a avoué que le joueur de Liverpool lui avait envoyé plusieurs messages pour participer à l'aventure.

« Beaucoup de joueurs m'ont envoyé des messages pour me demander de jouer avec ! », a déclaré le Brésilien en souriant. « Paqueta, de Flamengo, et Szoboszlai, de Liverpool, m'ont également sollicité. » Derrière ces plaisanteries légères se cache une préoccupation plus sérieuse pour les Reds : plus ces deux joueurs restent en contact, plus « l'agent Vini » a l'occasion de faire son travail pour le compte de Florentino Perez.