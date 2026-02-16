Getty/GOAL
Vinicius Jr révèle les messages suppliants de la star de Liverpool Dominik Szoboszlai et cite le capitaine de Chelsea Reece James parmi ses meilleurs amis dans le monde du football
Vinicius Jr rend publique son amitié avec Szoboszlai
Dans une déclaration surprenante, Vinicius a désigné Szoboszlai comme l'un de ses plus proches confidents en dehors du vestiaire madrilène. Malgré leurs parcours professionnels différents, le lien entre ces deux forces créatives semble profondément enraciné. Interrogé sur ses amis dans le milieu du football, le joueur de 25 ans a révélé dans une interview avec le YouTuber Ibai: « Je parle beaucoup avec Szoboszlai. Nous nous sommes rencontrés quand nous étions plus jeunes. [Lucas] Paqueta est mon meilleur ami dans le football. Raphinha à Barcelone, Savinho et Reinier au Brésil, qui a également joué ici. Nous, les Brésiliens, sommes presque toujours ensemble en dehors du terrain, mais parmi les autres équipes qui ne sont pas brésiliennes, Reece James - je suis très ami avec lui. Rafael Leao, j'ai pas mal d'amis à l'extérieur. »
Les messages secrets et les bottes Nike
Le lien entre les deux stars ne se limite pas au respect professionnel ; ils échangent activement des messages qui vont au-delà des tactiques footballistiques. Alors que Vinicius s'apprête à lancer une ligne exclusive de chaussures Nike, il a avoué que le joueur de Liverpool lui avait envoyé plusieurs messages pour participer à l'aventure.
« Beaucoup de joueurs m'ont envoyé des messages pour me demander de jouer avec ! », a déclaré le Brésilien en souriant. « Paqueta, de Flamengo, et Szoboszlai, de Liverpool, m'ont également sollicité. » Derrière ces plaisanteries légères se cache une préoccupation plus sérieuse pour les Reds : plus ces deux joueurs restent en contact, plus « l'agent Vini » a l'occasion de faire son travail pour le compte de Florentino Perez.
Le rêve du Real Madrid ou la légende d'Anfield ?
La nouvelle de leur amitié arrive à un moment délicat pour Liverpool, après les commentaires explosifs du sélectionneur hongrois Marco Rossi. Le patron de l'équipe nationale a semé le doute sur l'avenir de la star à Anfield, affirmant qu'un transfert vers le géant espagnol avait toujours été l'objectif ultime de son capitaine. Rossi a déclenché une frénésie lorsqu'il a déclaré : « En raison de la relation étroite que j'entretiens avec Dominik depuis qu'il a commencé sa carrière footballistique, le Real Madrid a toujours été son rêve. »
Alors que Szoboszlai fait actuellement des prouesses en Premier League, avec déjà 10 buts marqués cette saison, la pression monte sur la direction de Liverpool pour qu'elle assure son avenir en lui proposant une prolongation de contrat lucrative.
La course contre la montre de Liverpool
Bien qu'il n'y ait aucune indication qu'un accord soit imminent, Liverpool se trouve dans une situation précaire. La présence d'amis proches comme Vinicius Jr et l'ancien coéquipier Trent Alexander-Arnold, qui a quitté Anfield pour le Bernabeu l'année dernière, ajoute une dimension dangereuse à la spéculation.
Liverpool se trouve désormais à un tournant décisif. Le club doit décider s'il accepte les exigences salariales de 300 000 livres sterling par semaine formulées par le camp de Szoboszlai ou s'il prend le risque de perdre son joueur vedette au profit du maillot blanc emblématique de Madrid.
À l'approche du mercato estival, l'avenir de Szoboszlai va certainement faire la une des journaux. Bien que son contrat court jusqu'en 2028, ce qui donne un certain poids aux Reds, l'impact psychologique des discussions de ses coéquipiers et entraîneurs sur un transfert en Espagne est difficile à ignorer. Pour l'entraîneur Arne Slot, le défi ultime sera peut-être de convaincre son talisman qu'il peut réaliser toutes ses ambitions à Anfield, même si la « connexion madrilène » grandissante menace de le pousser vers la sortie.
