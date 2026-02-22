Getty
Vincent Kompany réagit aux rumeurs selon lesquelles Nicolas Jackson reviendrait au Chelsea FC après son passage au Bayern Munich
Jackson de retour à Chelsea ?
Le passage de Jackson à Chelsea semblait toucher à sa fin cet été après son transfert au Bayern en prêt. Le club bavarois peut rendre ce transfert définitif s'il joue au moins 45 minutes lors de 40 matchs cette saison, mais cela semble peu probable. Jackson n'a joué que 22 fois au total cette saison pour le Bayern et, selon The Times, le club bavarois ne devrait « probablement pas » chercher à le transférer définitivement. Kompany a été interrogé sur la situation de Jackson au sein du club, mais il a refusé d'en dire trop.
Kompany réagit aux propos de Jackson
Il a déclaré aux journalistes après la victoire 3-2 en Bundesliga samedi contre l'Eintracht Francfort : « Nous sommes ravis d'avoir Nicolas Jackson parmi nous. Toute décision concernant l'été sera discutée avec Nicolas lui-même et entre les clubs. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. La seule chose que je sais, c'est que nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. »
Jackson n'a pas participé au match contre Francfort, Harry Kane ayant une fois de plus fait la une des journaux après avoir inscrit un doublé.
Jackson pourrait-il avoir un avenir à Chelsea ?
On ne sait pas encore si Jackson aurait un avenir à Chelsea s'il revenait. Liam Rosenior dispose déjà de Joao Pedro, Marc Guiu et Liam Delap dans son effectif, tandis qu'Emmanuel Emegha devrait arriver cet été en provenance du club partenaire de Strasbourg.
Pedro a marqué 14 buts jusqu'à présent cette saison pour les Blues, tandis que Delap a connu des difficultés et n'a marqué que deux fois. Cependant, Rosenior a soutenu son attaquant malgré son manque de buts depuis son arrivée cet été.
Il a déclaré aux journalistes : « Tous les attaquants veulent marquer des buts, bien sûr, c'est pour cela qu'ils jouent et c'est ce qu'ils aiment faire. Mais il faut beaucoup plus que cela [pour gagner des matchs]. Il faut 11 attaquants et 11 défenseurs à tout moment, et Liam défend incroyablement bien depuis l'avant, tout comme Joao. Ils ont contribué à nos bons résultats récents, et cela doit continuer. Si vous regardez la carrière de la plupart des joueurs, c'est lors de leur deuxième saison dans un club qu'ils prennent vraiment leur envol. Liam a réalisé de très bonnes performances, mais son rythme a été interrompu par une blessure. Je suis très satisfait de Joao et très satisfait de Liam. Je pense que Marc Gu"u, lorsque nous avons fait appel à lui, a été très bon, et cela doit continuer pour que nous réussissions. »
Et ensuite ?
La dernière titularisation de Jackson avec le Bayern remonte à la fin du mois de janvier et il reste à voir combien de temps de jeu il aura d'ici la fin de la saison avec le Bayern. Les champions de Bundesliga reprendront la compétition le week-end prochain contre Dortmund, tandis que Chelsea affrontera Arsenal à l'Emirates Stadium lors de son prochain match de Premier League.
