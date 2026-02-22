Vincent Kompany réagit aux rumeurs selon lesquelles Nicolas Jackson reviendrait au Chelsea FC après son passage au Bayern Munich

On ne sait pas encore si Jackson aurait un avenir à Chelsea s'il revenait. Liam Rosenior dispose déjà de Joao Pedro, Marc Guiu et Liam Delap dans son effectif, tandis qu'Emmanuel Emegha devrait arriver cet été en provenance du club partenaire de Strasbourg.

Pedro a marqué 14 buts jusqu'à présent cette saison pour les Blues, tandis que Delap a connu des difficultés et n'a marqué que deux fois. Cependant, Rosenior a soutenu son attaquant malgré son manque de buts depuis son arrivée cet été.

Il a déclaré aux journalistes : « Tous les attaquants veulent marquer des buts, bien sûr, c'est pour cela qu'ils jouent et c'est ce qu'ils aiment faire. Mais il faut beaucoup plus que cela [pour gagner des matchs]. Il faut 11 attaquants et 11 défenseurs à tout moment, et Liam défend incroyablement bien depuis l'avant, tout comme Joao. Ils ont contribué à nos bons résultats récents, et cela doit continuer. Si vous regardez la carrière de la plupart des joueurs, c'est lors de leur deuxième saison dans un club qu'ils prennent vraiment leur envol. Liam a réalisé de très bonnes performances, mais son rythme a été interrompu par une blessure. Je suis très satisfait de Joao et très satisfait de Liam. Je pense que Marc Gu"u, lorsque nous avons fait appel à lui, a été très bon, et cela doit continuer pour que nous réussissions. »