Viktor Gyokeres affirme que l'équipe d'Arsenal est désormais « plus soudée » après une réunion animée qui a conduit à la victoire écrasante contre Tottenham
Arsenal se remet sur les rails
La course au titre d'Arsenal avait vacillé ces dernières semaines après une série de résultats médiocres qui avait vu les Gunners ne remporter que deux victoires en sept matches de Premier League. Mais l'équipe d'Arteta a redonné un nouveau souffle à sa course au titre en battant les Spurs 4-1 au Tottenham Hotspur Stadium, remportant ainsi les trois points. Gyokeres et Eberechi Eze ont tous deux marqué deux buts pour les visiteurs, l'attaquant suédois réalisant l'une de ses meilleures performances pour le club depuis son arrivée cet été en provenance du Sporting pour un montant de 64 millions de livres sterling (74 millions d'euros/86 millions de dollars).
Gyokeres lève le voile sur une réunion d'équipe houleuse
Gyokeres a révélé après le match que les joueurs s'étaient entretenus avant la rencontre. Il a déclaré aux journalistes : « C'est toujours difficile quand on obtient un résultat comme celui que nous avons eu contre les Wolves, mais c'est la façon dont on gère cela et dont on réagit qui compte, et aujourd'hui, nous avons montré que nous savions le faire de manière positive. Obtenir ce résultat et cette performance était la meilleure façon de réagir. C'est donc un bon signe. Le plus important, c'est de continuer à le montrer lors du prochain match et du suivant. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Mais si nous continuons à jouer comme ça, tout ira bien, c'est certain.
Il est parfois important de dire ce que l'on ressent et de tout exprimer au sein du groupe. La plupart d'entre nous ont pris la parole. Tout le monde peut reconnaître les sentiments des autres à ce moment-là et mieux les comprendre. Lorsque vous vous exprimez ouvertement au sein du groupe, vous vous rapprochez les uns des autres et c'est très important de le faire parfois. Si vous n'êtes pas honnête, je pense qu'il est difficile de s'améliorer. C'était une bonne discussion, nous avons vraiment apprécié cette journée, et maintenant nous allons nous préparer pour le grand match contre Chelsea le week-end prochain. »
« Il faut rassembler tout le monde. »
Arteta a également évoqué la réaction de son équipe face aux Spurs et la cohésion du groupe après la déception contre les Wolves.
« Je pense que je ne pourrais pas être plus fier et plus heureux de ce que j'ai vu sur le terrain, mais surtout de la façon dont nous avons vécu ces 72 dernières heures, car je pense que ce match en particulier avait besoin d'un certain contexte. Et après ce qui s'est passé contre les Wolves et la manière dont nous avons perdu deux points sur le dernier coup de pied du match, cela a été difficile », a-t-il déclaré.
« Mais c'est la beauté de ce jeu. Il n'y a aucune explication, en regardant le match, à la façon dont on a pu faire match nul, quel que soit l'angle sous lequel on le regarde. On le revoit et on se dit que c'est impossible, on le revoit encore et on se dit que ça ne peut pas arriver, mais c'est arrivé. Et puis il faut se relever, parce qu'à un moment donné, on se sent en colère, bouleversé, honteux.
Nous sommes tous de nationalités différentes, nous avons tous des sentiments différents, et ensuite, vous devez rassembler tout le monde. Cela a été une joie de passer ce temps avec eux, de mettre tout le monde d'accord et de dire : « OK, que va-t-il se passer dans le prochain chapitre ? Celui-ci est terminé, comment pouvons-nous l'utiliser pour en faire un tournant et nous améliorer ? C'était notre objectif, c'était notre intention. Mais ensuite, il faut le faire sur le terrain, et je pense que c'est ce que nous avons fait du début à la fin du match. C'était exceptionnel. »
Chelsea, prochain adversaire d'Arsenal
Arsenal bénéficie désormais d'une semaine de repos rare avant de poursuivre sa course au titre. Manchester City jouera samedi et aura l'occasion de réduire l'écart en tête du classement lors de son déplacement à Leeds, tandis que les Gunners affronteront Chelsea dimanche à domicile.
