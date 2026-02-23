Viktor Gyokeres affirme que l'équipe d'Arsenal est désormais « plus soudée » après une réunion animée qui a conduit à la victoire écrasante contre Tottenham

Arteta a également évoqué la réaction de son équipe face aux Spurs et la cohésion du groupe après la déception contre les Wolves.

« Je pense que je ne pourrais pas être plus fier et plus heureux de ce que j'ai vu sur le terrain, mais surtout de la façon dont nous avons vécu ces 72 dernières heures, car je pense que ce match en particulier avait besoin d'un certain contexte. Et après ce qui s'est passé contre les Wolves et la manière dont nous avons perdu deux points sur le dernier coup de pied du match, cela a été difficile », a-t-il déclaré.

« Mais c'est la beauté de ce jeu. Il n'y a aucune explication, en regardant le match, à la façon dont on a pu faire match nul, quel que soit l'angle sous lequel on le regarde. On le revoit et on se dit que c'est impossible, on le revoit encore et on se dit que ça ne peut pas arriver, mais c'est arrivé. Et puis il faut se relever, parce qu'à un moment donné, on se sent en colère, bouleversé, honteux.

Nous sommes tous de nationalités différentes, nous avons tous des sentiments différents, et ensuite, vous devez rassembler tout le monde. Cela a été une joie de passer ce temps avec eux, de mettre tout le monde d'accord et de dire : « OK, que va-t-il se passer dans le prochain chapitre ? Celui-ci est terminé, comment pouvons-nous l'utiliser pour en faire un tournant et nous améliorer ? C'était notre objectif, c'était notre intention. Mais ensuite, il faut le faire sur le terrain, et je pense que c'est ce que nous avons fait du début à la fin du match. C'était exceptionnel. »