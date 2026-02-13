VIDÉO : United Strand a choisi la mauvaise équipe ! L'équipe féminine de Manchester United se moque d'un fan devenu viral après avoir remporté sa sixième victoire consécutive

Alors qu'Ilett et Carrick sont revenus à la case départ, l'équipe féminine de Manchester United a connu une année 2026 exceptionnelle. Elle n'a pas encore connu de revers depuis la reprise des compétitions WSL et Ligue des champions au début de la nouvelle année.

L'équipe de Marc Skinner a fait match nul 0-0 contre Arsenal lors de son premier match de 2026, mais elle est restée invaincue depuis. Une série impressionnante de résultats a commencé par une victoire écrasante 5-0 contre Burnley en FA Cup.

Arsenal a ensuite été éliminé 1-0 en demi-finale de la Coupe de la Ligue, avant de battre facilement Aston Villa, Liverpool et Leicester en WSL, marquant neuf buts lors de ces rencontres et n'en concédant que deux. United a ensuite remporté une victoire remarquable 3-0 contre l'Atlético Madrid lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Elisabeth Terland a mis les Red Devils sur la voie d'une nouvelle victoire dès la troisième minute, l'attaquante norvégienne s'associant à la star des Lionesses Maya Le Tissier pour célébrer son but en faisant un geste évocateur des difficultés rencontrées par Ilett.