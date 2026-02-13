Goal.com
Manchester United Women United StrandGetty/Instagram
VIDÉO : United Strand a choisi la mauvaise équipe ! L'équipe féminine de Manchester United se moque d'un fan devenu viral après avoir remporté sa sixième victoire consécutive

United Strand semble avoir choisi la mauvaise équipe de Manchester United pour relever son défi capillaire, puisque l'équipe féminine des Red Devils s'est moquée d'un fan qui est devenu viral après avoir remporté sa sixième victoire consécutive. Frank Ilett attend toujours que l'équipe masculine remporte cinq victoires consécutives.

  • La série de victoires de l'équipe masculine de Manchester United s'est arrêtée à quatre matchs.

    Ils ont failli atteindre cet objectif sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick. L'ancien milieu de terrain de Manchester United a débuté son mandat en battant Manchester City, Arsenal, Fulham et Tottenham.

    Alors qu'Ilett s'apprêtait à couper ses cheveux trop longs, après avoir passé près de 500 jours sans aller chez le coiffeur, West Ham a mis fin à la série de victoires des Red Devils au London Stadium. Benjamin Sesko a sauvé un point pour United en fin de match, qui s'est terminé sur un score de 1-1.

  • Regardez Terland se moquer de The United Strand en célébrant son but.

  • Six victoires consécutives : l'équipe féminine de Manchester United réalise une série épique

    Alors qu'Ilett et Carrick sont revenus à la case départ, l'équipe féminine de Manchester United a connu une année 2026 exceptionnelle. Elle n'a pas encore connu de revers depuis la reprise des compétitions WSL et Ligue des champions au début de la nouvelle année.

    L'équipe de Marc Skinner a fait match nul 0-0 contre Arsenal lors de son premier match de 2026, mais elle est restée invaincue depuis. Une série impressionnante de résultats a commencé par une victoire écrasante 5-0 contre Burnley en FA Cup.

    Arsenal a ensuite été éliminé 1-0 en demi-finale de la Coupe de la Ligue, avant de battre facilement Aston Villa, Liverpool et Leicester en WSL, marquant neuf buts lors de ces rencontres et n'en concédant que deux. United a ensuite remporté une victoire remarquable 3-0 contre l'Atlético Madrid lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

    Elisabeth Terland a mis les Red Devils sur la voie d'une nouvelle victoire dès la troisième minute, l'attaquante norvégienne s'associant à la star des Lionesses Maya Le Tissier pour célébrer son but en faisant un geste évocateur des difficultés rencontrées par Ilett.

  • Et maintenant ? Prochains matchs des Red Devils

    L'équipe féminine de United tentera de remporter sa septième victoire consécutive lorsqu'elle accueillera les London City Lionesses dimanche. Carrick, quant à lui, dispose de beaucoup de temps pour mettre au point une formule gagnante avec l'équipe masculine, qui ne reprendra la compétition que le 23 février, lors d'un déplacement à Everton.

