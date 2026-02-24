VIDÉO : Snoop Dogg adresse une demande spéciale aux supporters de Swansea avant la première visite de l'icône du rap américain dans le sud du Pays de Galles en tant que copropriétaire minoritaire

Snoop fait partie, aux côtés de la présentatrice de télévision Martha Stewart et du vainqueur du Ballon d'Or Luka Modric, de l'équipe propriétaire du Swansea. Il s'investit financièrement et émotionnellement, ce qui permet de nourrir de grands rêves.

Tout comme son voisin gallois Wrexham, dirigé par les stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob Mac, Swansea a pour objectif de rejoindre la Premier League dans un avenir proche.

Cela semble peu probable cette saison, malgré le caractère congestionné du championnat, l'équipe de Vitor Matos occupant la 15e place du classement. Elle n'est qu'à six points de Wrexham, sixième, et peut encore espérer décrocher une place en barrages, mais elle doit pour cela surpasser plusieurs rivaux de deuxième division.

Snoop est prêt à apporter sa contribution à la cause collective, en jouant le rôle de cheerleader contre Preston. Une foule nombreuse se joindra à lui au Swansea.com Stadium, et les spectateurs se verront offrir une serviette qu'ils seront invités à agiter en l'air, à l'instar des fans des grands sports américains, tels que la NFL.