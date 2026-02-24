Goal.com
En direct
Snoop Dogg SwanseaGetty/GOAL
Chris Burton

Traduit par

VIDÉO : Snoop Dogg adresse une demande spéciale aux supporters de Swansea avant la première visite de l'icône du rap américain dans le sud du Pays de Galles en tant que copropriétaire minoritaire

Snoop Dogg s'apprête à vivre sa première expérience en direct à Swansea City, le rappeur américain étant invité spécial lors du match opposant les Swans à Preston North End. L'icône musicale est associée au club de Championship depuis un certain temps, étant devenu actionnaire minoritaire du club, mais ce n'est que maintenant qu'il a trouvé le temps dans son emploi du temps pour se rendre dans le sud du Pays de Galles.

  • Snoop a rejoint Modric au sein de l'équipe dirigeante de Swansea.

    Snoop fait partie, aux côtés de la présentatrice de télévision Martha Stewart et du vainqueur du Ballon d'Or Luka Modric, de l'équipe propriétaire du Swansea. Il s'investit financièrement et émotionnellement, ce qui permet de nourrir de grands rêves.

    Tout comme son voisin gallois Wrexham, dirigé par les stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob Mac, Swansea a pour objectif de rejoindre la Premier League dans un avenir proche.

    Cela semble peu probable cette saison, malgré le caractère congestionné du championnat, l'équipe de Vitor Matos occupant la 15e place du classement. Elle n'est qu'à six points de Wrexham, sixième, et peut encore espérer décrocher une place en barrages, mais elle doit pour cela surpasser plusieurs rivaux de deuxième division.

    Snoop est prêt à apporter sa contribution à la cause collective, en jouant le rôle de cheerleader contre Preston. Une foule nombreuse se joindra à lui au Swansea.com Stadium, et les spectateurs se verront offrir une serviette qu'ils seront invités à agiter en l'air, à l'instar des fans des grands sports américains, tels que la NFL.

    • Publicité

  • Regardez Snoop Dogg envoyer un message aux supporters de Swansea

  • Les supporters de Swansea invités à se joindre à Snoop pour faire tournoyer leur serviette offerte

    Une déclaration des Swans sur leurs réseaux sociaux officiels indique : « Snoop Dogg demande à la Jack Army de se joindre à lui pour un tourbillon de serviettes avant le match ce soir. Les fans sont encouragés à être à leur place 20 minutes avant le coup d'envoi et à faire tourbillonner leurs serviettes lorsque Snoop entrera sur le terrain. »

    Snoop s'est également exprimé dans une vidéo, dans laquelle le rappeur de 54 ans s'adresse à ceux qui s'apprêtent à le rejoindre pour cet événement spécial : « Je sais que cela a pris du temps, mais je suis impatient de me rendre enfin pour la première fois à Swansea.

    Depuis le moment où nous avons discuté de mon entrée dans le capital du club, j'attends avec impatience l'occasion de vous retrouver tous au Swansea.com Stadium. J'ai entendu tellement de choses positives sur l'ambiance qui y règne, en particulier lorsque nous jouons sous les projecteurs.

    Lorsque j'ai regardé le match contre Wrexham, où nous avons montré que nous étions la capitale du football gallois, le bruit dans le stade était incroyable, même à plus de 8 000 km de distance. J'ai hâte d'y être. »

  • Snoop DoggGetty Images

    Snoop passe par le Pays de Galles sur le chemin du retour des Jeux olympiques d'hiver

    Swansea a remporté le derby contre Wrexham le 19 décembre, lors d'un match spectaculaire où Adam Idah a inscrit le but de la victoire à la 91e minute contre les Red Dragons. Snoop espère voir son équipe remporter trois nouveaux points contre Preston.

    Il a pu se rendre au Pays de Galles après avoir passé les deux dernières semaines à soutenir l'équipe américaine aux Jeux olympiques d'hiver à Milan-Cortina. Il profite d'une visite éclair à Swansea avant de retourner aux États-Unis.

Championship
Swansea crest
Swansea
SWA
Preston crest
Preston
PNE
0