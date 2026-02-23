VIDÉO : Ronaldinho n'a rien perdu de son talent ! L'icône brésilienne brille lors du match entre les légendes du FC Barcelone et du Real Madrid et pousse Marcelo sur la pelouse avec humour

Au tableau d'affichage, le match s'est déroulé en deux temps. Barcelone a dominé la première période, largement grâce à la créativité de Ronaldinho et aux mouvements de Saviola. L'attaquant argentin, qui a représenté les deux clubs au cours de sa carrière légendaire, s'est montré très incisif dans le dernier tiers et a marqué son but avec le sang-froid qui a caractérisé son passage en Liga. À la mi-temps, les Blaugrana menaient 1-0 et semblaient contrôler le tempo, pour le plus grand plaisir des supporters locaux vêtus des couleurs de Barcelone.

La seconde mi-temps a vu la résurgence des vétérans du Real Madrid, qui ont fait entrer des joueurs frais et ont augmenté l'intensité pour tenter de revenir au score. Leur persévérance a finalement payé lorsque David Barral a trouvé le chemin des filets pour égaliser. Barral, buteur prolifique dans les divisions inférieures du football espagnol qui a également connu une carrière couronnée de succès en première division, a fait preuve de son instinct de prédateur habituel pour assurer le partage des points. Malgré d'autres occasions pour les deux équipes alors que le match s'ouvrait, aucune n'a réussi à trouver le but décisif avant le coup de sifflet final.