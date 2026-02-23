Getty Images Entertainment
VIDÉO : Ronaldinho n'a rien perdu de son talent ! L'icône brésilienne brille lors du match entre les légendes du FC Barcelone et du Real Madrid et pousse Marcelo sur la pelouse avec humour
Saviola et Barral échangent des buts
Au tableau d'affichage, le match s'est déroulé en deux temps. Barcelone a dominé la première période, largement grâce à la créativité de Ronaldinho et aux mouvements de Saviola. L'attaquant argentin, qui a représenté les deux clubs au cours de sa carrière légendaire, s'est montré très incisif dans le dernier tiers et a marqué son but avec le sang-froid qui a caractérisé son passage en Liga. À la mi-temps, les Blaugrana menaient 1-0 et semblaient contrôler le tempo, pour le plus grand plaisir des supporters locaux vêtus des couleurs de Barcelone.
La seconde mi-temps a vu la résurgence des vétérans du Real Madrid, qui ont fait entrer des joueurs frais et ont augmenté l'intensité pour tenter de revenir au score. Leur persévérance a finalement payé lorsque David Barral a trouvé le chemin des filets pour égaliser. Barral, buteur prolifique dans les divisions inférieures du football espagnol qui a également connu une carrière couronnée de succès en première division, a fait preuve de son instinct de prédateur habituel pour assurer le partage des points. Malgré d'autres occasions pour les deux équipes alors que le match s'ouvrait, aucune n'a réussi à trouver le but décisif avant le coup de sifflet final.
Ronaldinho a joué un rôle déterminant dans le premier but.
Ronaldinho était sans aucun doute la vedette de la soirée. À 45 ans, le Brésilien reste une icône mondiale, et chacune de ses touches de balle était saluée par les acclamations du public. Prouvant qu'il était toujours capable de déjouer facilement la défense adverse, l'ancien vainqueur du Ballon d'Or a joué un rôle déterminant dans le premier but du club catalan. Il a effectué une passe lobée caractéristique vers Jonathan Soriano, qui a ensuite fait une passe décisive à Saviola pour qu'il marque avec précision. Cette séquence a fait remonter le temps, démontrant la complicité toujours présente entre les anciens grands joueurs de Barcelone.
Des pitreries ludiques mettent en valeur le spectacle
Le moment le plus commenté de la soirée a toutefois été l'interaction espiègle entre Ronaldinho et son compatriote Marcelo. Alors que l'ancien arrière latéral madrilène s'apprêtait à relancer le jeu depuis son propre camp, Ronaldinho s'est approché discrètement et lui a donné un petit coup de coude malicieux. Toujours prêt à faire le spectacle, Marcelo a réagi en se laissant tomber sur le gazon avec un dramatisme exagéré, imitant la tension intense d'un Clasico très disputé. Le stade a immédiatement compris le caractère léger de cet échange et a éclaté de rire lorsque les deux Brésiliens se sont embrassés chaleureusement et ont plaisanté sur le terrain.
Des débuts réussis aux États-Unis pour le Legends Clasico
Ce match a marqué une étape importante, puisqu'il s'agissait du tout premier Clasico entre ces deux équipes vétérantes organisé sur le sol américain.
Alors que les joueurs faisaient un tour d'honneur après le match nul 1-1, tous les regards restaient rivés sur Ronaldinho, qui semblait profiter de chaque seconde sous les projecteurs. Pour les fans de Los Angeles, le simple fait de pouvoir admirer ses passes « sans regarder » et son sourire contagieux en personne valait à lui seul le prix du billet. Alors que la génération actuelle se prépare pour la fin de la saison, les légendes ont montré que l'histoire du Clasico est un héritage qui se perpétue, un héritage qui continue de captiver le monde grâce aux chaussures de ceux qui l'ont rendu célèbre.
