VIDÉO : Regardez le visage de Mikel Arteta ! Découvrez le moment extrêmement gênant où le manager d'Arsenal apprend la tirade furieuse de Fabian Hurzeler sur le fait de « créer ses propres règles »

Mikel Arteta s'est retrouvé pris dans un échange tendu après avoir été confronté à l'évaluation cinglante du manager de Brighton, Fabian Hurzeler, sur la conduite tactique d'Arsenal. La victoire serrée des Gunners à l'Amex Stadium a été éclipsée par des accusations de cynisme et de « création de leurs propres règles », laissant les leaders de la Premier League face à un déluge de critiques malgré leur avance de sept points en tête du classement.

  • Arteta confronté à des accusations de « magie noire »

    Les retombées de la victoire âprement disputée d'Arsenal sur la côte sud ont pris une tournure inattendue lors de la conférence de presse d'après-match. Alors que les Gunners célébraient trois pointsessentiels dans leur quête du titre de Premier League, le manager de Brighton, Hurzeler, s'est lancé dans une attaque virulente contre le jeu déloyal des visiteurs. L'entraîneur de 33 ans a accusé l'équipe d'Arteta de manipulation délibérée et de perte de temps excessive pour préserver son avance.

    L'atmosphère est devenue visiblement tendue lorsque Arteta a été directement informé des commentaires de Hurzeler. Les images de la conférence de presse ont capturé l'expression stupéfaite de l'Espagnol alors qu'il assimilait l'accusation selon laquelle son équipe avait agi contrairement à l'esprit du jeu. Bien que Brighton ait dominé la possession et enregistré 13 tirs contre 4 pour Arsenal, l'approche pragmatique de l'équipe du nord de Londres a finalement assuré le résultat, au grand dam du banc des locaux.

  • Regardez le clip

  • Hurzeler critique l'approche d'Arsenal

    Hurzeler avait déjà fait plusieurs remarques acerbes sur les performances d'Arsenal. Lors de sa conférence de presse d'après-match, il a déclaré : « Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils jouent selon leurs propres règles, quelle que soit leur façon de jouer, c'est pourquoi je pense qu'il est difficile de juger cela. Dans l'ensemble, comme je l'ai dit, je ne serai jamais le genre d'entraîneur qui essaie de gagner de cette manière. Je pose une question : avez-vous déjà vu, dans un match de Premier League, un gardien de but se coucher trois fois au cours d'un match ? Nous devons trouver des solutions pour contrer ce genre d'équipes, c'est notre responsabilité, donc nous devons continuer à travailler. Se plaindre ne sert à rien, c'est pourquoi nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. »

    Lorsque ces commentaires ont été relayés à Arteta, il a répondu : « Quelle surprise ! Non. Il suffit de revenir sur les matchs précédents pour trouver beaucoup de commentaires de ce genre de sa part. »

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pression liée au titre et inquiétudes concernant les blessures

    Si cette victoire permet à Arsenal de conserver une longueur d'avance dans la course au titre, les efforts défensifs commencent à laisser des traces physiques. Les Gunners vont devoir croiser les doigts pour William Saliba, qui a manqué le match à l'Amex en raison d'un problème à la cheville. La perte du défenseur central français pour une période prolongée serait un coup dur pour la défense la plus stable du championnat, ce qui pourrait contraindre Arteta à revoir sa tactique conservatrice dans les semaines à venir.

    Arsenal se prépare désormais pour son match de cinquième tour de la FA Cup contre Mansfield Town samedi, suivi du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen.

