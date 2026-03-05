VIDÉO : Regardez le visage de Mikel Arteta ! Découvrez le moment extrêmement gênant où le manager d'Arsenal apprend la tirade furieuse de Fabian Hurzeler sur le fait de « créer ses propres règles »

Les retombées de la victoire âprement disputée d'Arsenal sur la côte sud ont pris une tournure inattendue lors de la conférence de presse d'après-match. Alors que les Gunners célébraient trois pointsessentiels dans leur quête du titre de Premier League, le manager de Brighton, Hurzeler, s'est lancé dans une attaque virulente contre le jeu déloyal des visiteurs. L'entraîneur de 33 ans a accusé l'équipe d'Arteta de manipulation délibérée et de perte de temps excessive pour préserver son avance.

L'atmosphère est devenue visiblement tendue lorsque Arteta a été directement informé des commentaires de Hurzeler. Les images de la conférence de presse ont capturé l'expression stupéfaite de l'Espagnol alors qu'il assimilait l'accusation selon laquelle son équipe avait agi contrairement à l'esprit du jeu. Bien que Brighton ait dominé la possession et enregistré 13 tirs contre 4 pour Arsenal, l'approche pragmatique de l'équipe du nord de Londres a finalement assuré le résultat, au grand dam du banc des locaux.