VIDÉO : Regardez la réponse hilarante de Jack Wilshere lorsqu'on demande à la légende d'Arsenal si Tottenham risque d'être relégué
Lors d'une conférence de presse, Wilshere a été interrogé sur la question de savoir si diriger Luton en Championship contre Tottenham serait son objectif ultime pour la saison 2026-27. Le joueur de 34 ans n'a pas éludé la question, tout en admettant que son objectif principal était de faire monter les Hatters en division supérieure.
« Mon rêve serait de diriger Luton en Championship », a déclaré Wilshere. « J'ai regardé un peu Tottenham hier soir et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises - croyez-le ou non - une grande partie de ma famille est fan de Tottenham. Au fil des ans, nous avons eu de très bonnes discussions à ce sujet, mais pour l'instant, mon rêve est de diriger Luton en Championship et peut-être d'affronter Tottenham. »
Les Spurs en chute libre vers la relégation
Le contexte dans lequel s'inscrivent les commentaires de Wilshere est le déclin spectaculaire de Tottenham Hotspur. Après une défaite démoralisante 3-1 contre Crystal Palace jeudi soir, les Spurs se retrouvent à la 16e place de la Premier League avec seulement 29 points. Le club du nord de Londres se trouve actuellement à seulement un point au-dessus des trois derniers, avec seulement neuf matchs à jouer, ce qui rend la menace d'une première relégation en première division depuis 1977 terriblement réelle pour ses supporters.
Concentrez-vous sur la course à la promotion en League One
Alors que les discussions concernant les Spurs continuent de faire parler, la priorité immédiate de Wilshere reste fermement fixée sur la course à la promotion de Luton. Les Hatters occupent actuellement la 10e place de la League One avec 47 points, restant à portée des places de barrages. Wilshere est parfaitement conscient que pour que son « rêve » de jouer en Championship se réalise, son équipe doit maintenir sa régularité pendant la dernière ligne droite de la saison.
Préparation à la lecture en Ligue 1
Luton se prépare actuellement pour un match crucial contre Reading samedi, un match qui pourrait s'avérer décisif dans sa quête d'une place en barrages. Wilshere devrait exiger une performance de haut niveau de la part de son équipe, qui cherche à combler son retard sur les six premiers. Pour l'ancien international anglais, l'objectif reste d'obtenir les trois points sur le terrain, même si les journalistes spéculent sur un éventuel affrontement historique avec Tottenham en deuxième division la saison prochaine.
