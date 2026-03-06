VIDÉO : Regardez la réponse hilarante de Jack Wilshere lorsqu'on demande à la légende d'Arsenal si Tottenham risque d'être relégué

Lors d'une conférence de presse, Wilshere a été interrogé sur la question de savoir si diriger Luton en Championship contre Tottenham serait son objectif ultime pour la saison 2026-27. Le joueur de 34 ans n'a pas éludé la question, tout en admettant que son objectif principal était de faire monter les Hatters en division supérieure.

« Mon rêve serait de diriger Luton en Championship », a déclaré Wilshere. « J'ai regardé un peu Tottenham hier soir et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises - croyez-le ou non - une grande partie de ma famille est fan de Tottenham. Au fil des ans, nous avons eu de très bonnes discussions à ce sujet, mais pour l'instant, mon rêve est de diriger Luton en Championship et peut-être d'affronter Tottenham. »