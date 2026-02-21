VIDÉO : « Quel joueur ! » - Juan Mata stupéfie Bruno Fernandes en marquant un doublé incroyable pour Melbourne Victory

Après le match, Mata s'est confié aux médias sur le plaisir qu'il prend à jouer au football à l'approche de son 38e anniversaire. Il a déclaré : « Ce fut une soirée très agréable. Pouvoir jouer à ce niveau, avec toute l'équipe, les derbies sont des moments spéciaux. [Le but] était instinctif. J'ai vu que le gardien était un peu hors de sa cage. Parfois, on essaie ça et ça finit en corner, mais cette fois-ci, ça a marché. Je pense que nous sommes à la hauteur quand il le faut contre les grandes équipes et aujourd'hui, nous avons fait un match très solide. Nous avons bien commencé dès le début, avec beaucoup d'intensité, en créant des occasions, puis nous avons pu tuer le match en deuxième mi-temps. Nous sommes très heureux et très fiers.

Le vétéran a également admis qu'il adorait le football en ce moment, ajoutant : « Je pense que c'est une question de motivation. Le football, souvent, c'est un état d'esprit. Je me sens chez moi ici, les gens sont fantastiques. Plus je joue, mieux je me sens. Je pense que c'est une excellente nouvelle à ce stade de ma carrière. »