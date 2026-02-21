Mata a rejoint Melbourne Victory en septembre après avoir quitté les Western Sydney Wanderers et a aidé sa nouvelle équipe à remporter une victoire mémorable samedi. L'ancienne star de Manchester United a inscrit un doublé lors de la victoire 3-1 et s'est fait remarquer par ses buts. Le premier a débloqué la situation à la 20e minute, lorsque Mata a récupéré le ballon près du rond central et a immédiatement envoyé un tir audacieux à longue distance qui a lobé le gardien. Mata a ensuite porté le score à 2-1 en seconde période grâce à un autre tir puissant depuis l'entrée de la surface, avant de réaliser une passe décisive pour le troisième but de Victory ce soir-là.
VIDÉO : « Quel joueur ! » - Juan Mata stupéfie Bruno Fernandes en marquant un doublé incroyable pour Melbourne Victory
Mata marque deux buts lors du derby
« Quel joueur ! » - Fernandes enthousiasmé par les exploits de Mata
Le but de Mata a suscité les éloges de Fernandes. Le capitaine de Manchester United a publié une vidéo du but sur Instagram Stories, accompagnée du message : « Juan Mata, quel joueur ! »
Le doublé du joueur de 37 ans confirme sa bonne forme en Australie. Avant le match, Mata avait été nommé Joueur du mois de janvier par les fans, après une série de performances qui lui ont permis d'obtenir cinq passes décisives en cinq matchs pour le Victory.
Mata « très heureux et très fier »
Après le match, Mata s'est confié aux médias sur le plaisir qu'il prend à jouer au football à l'approche de son 38e anniversaire. Il a déclaré : « Ce fut une soirée très agréable. Pouvoir jouer à ce niveau, avec toute l'équipe, les derbies sont des moments spéciaux. [Le but] était instinctif. J'ai vu que le gardien était un peu hors de sa cage. Parfois, on essaie ça et ça finit en corner, mais cette fois-ci, ça a marché. Je pense que nous sommes à la hauteur quand il le faut contre les grandes équipes et aujourd'hui, nous avons fait un match très solide. Nous avons bien commencé dès le début, avec beaucoup d'intensité, en créant des occasions, puis nous avons pu tuer le match en deuxième mi-temps. Nous sommes très heureux et très fiers.
Le vétéran a également admis qu'il adorait le football en ce moment, ajoutant : « Je pense que c'est une question de motivation. Le football, souvent, c'est un état d'esprit. Je me sens chez moi ici, les gens sont fantastiques. Plus je joue, mieux je me sens. Je pense que c'est une excellente nouvelle à ce stade de ma carrière. »