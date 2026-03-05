Goal.com
Chelsea huddleGetty Images
VIDÉO : Que fait Chelsea ?! Aston Villa est furieux alors que les Blues se regroupent au centre du terrain pour empêcher la reprise du match

La victoire éclatante 4-1 de Chelsea sur Aston Villa a été gâchée par un étrange bras de fer tactique qui a provoqué la colère de l'équipe locale. Les Blues ont organisé un rassemblement prémédité directement sur le point central afin de retarder le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, déclenchant une confrontation houleuse à Villa Park.

  • Les Blues bloquent la reprise à Villa Park

    Chelsea a transformé une performance dominante en un débat disciplinaire après avoir employé une tactique de temporisation calculée au début de la seconde mi-temps. Menant 2-1 grâce à un coup de maître de Joao Pedro, les Londoniens de l'ouest ont refusé de prendre leurs positions défensives, préférant se regrouper en cercle serré autour du ballon.

    Cette manœuvre a physiquement empêché Aston Villa de donner le coup d'envoi, laissant Ollie Watkins et Amadou Onana visiblement déconcertés. Le rythme de l'équipe locale a été efficacement neutralisé, l'arbitre ayant du mal à gérer l'impasse dans le cercle central.

    La tension ne s'est apaisée que lorsque Cole Palmer a finalement relâché le ballon, permettant la reprise du jeu sous les huées du public. Les fans sur les réseaux sociaux n'ont pas tardé à se moquer de la scène, l'un d'entre eux demandant avec humour si les Blues « pensaient jouer au rugby ». Au final, Chelsea s'est imposé 4-1 face à Villa.

  • Regardez le clip

  • Rosenior défend l'initiative dans les vestiaires

    Le manager Liam Rosenior s'est rapidement distancié de l'organisation de cette initiative, tout en apportant son soutien total au choix de l'équipe. « Ce n'était pas mon idée, elle vient des joueurs et je l'apprécie beaucoup car elle montre leur unité, leur cohésion et leur esprit d'équipe », a expliqué le manager des Blues lors de la conférence de presse d'après-match.

    « C'est la première chose dont vous avez besoin, avant même de parler de tactique ou de système : vous avez besoin d'un groupe de joueurs prêts à courir et à se battre les uns pour les autres. Et depuis que je suis là, je ne me souviens pas d'un seul match où je puisse dire qu'ils n'ont pas tout donné ou que j'ai été déçu par leur engagement. C'est de bon augure, car c'est un bon groupe, un groupe soudé, qui apprécie la compagnie des autres, et c'est déjà la moitié du chemin. »

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chelsea vise à maintenir son élan

    Grâce à cette victoire, Chelsea remonte à la cinquième place du classement après la défaite surprise 2-1 de Liverpool face à Wolverhampton, lanterne rouge du championnat. Cette victoire arrive à point nommé pour les Blues, qui restaient sur trois matches de championnat sans victoire avant d'affronter Aston Villa. Ils affronteront désormais Wrexham en FA Cup, puis le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

0