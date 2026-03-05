VIDÉO : Que fait Chelsea ?! Aston Villa est furieux alors que les Blues se regroupent au centre du terrain pour empêcher la reprise du match

Chelsea a transformé une performance dominante en un débat disciplinaire après avoir employé une tactique de temporisation calculée au début de la seconde mi-temps. Menant 2-1 grâce à un coup de maître de Joao Pedro, les Londoniens de l'ouest ont refusé de prendre leurs positions défensives, préférant se regrouper en cercle serré autour du ballon.

Cette manœuvre a physiquement empêché Aston Villa de donner le coup d'envoi, laissant Ollie Watkins et Amadou Onana visiblement déconcertés. Le rythme de l'équipe locale a été efficacement neutralisé, l'arbitre ayant du mal à gérer l'impasse dans le cercle central.

La tension ne s'est apaisée que lorsque Cole Palmer a finalement relâché le ballon, permettant la reprise du jeu sous les huées du public. Les fans sur les réseaux sociaux n'ont pas tardé à se moquer de la scène, l'un d'entre eux demandant avec humour si les Blues « pensaient jouer au rugby ». Au final, Chelsea s'est imposé 4-1 face à Villa.