FBL-ENG-PR-BRIGHTON-BURNLEYAFP
Yosua Arya

Traduit par

VIDÉO : « Putain, joue au foot ! » - La caméra filme Fabian Hurzeler en train d'insulter Piero Hincapie alors que la star d'Arsenal fait taire l'entraîneur de Brighton

Les esprits se sont échauffés à l'Amex Stadium lorsque le manager de Brighton, Fabian Hurzeler, a été filmé en train de lancer une tirade grossière à l'encontre du défenseur d'Arsenal Piero Hincapie. Cette altercation houleuse s'est produite lors d'une victoire tendue 1-0 des Gunners, qui a permis à l'équipe du nord de Londres de consolider sa place en tête du classement de la Premier League, malgré les accusations de tricherie et de perte de temps.

  • La tension monte sur la ligne de touche à Brighton

    La course au titre de Premier League a atteint son apogée mercredi soir, mais l'action la plus explosive s'est déroulée sur la ligne de touche. Le manager de Brighton, Hurzeler, a été filmé en train d'insulter le défenseur d'Arsenal Hincapie lors de la courte défaite 1-0 des Seagulls. L'incident s'est produit lorsque l'international équatorien s'est rendu près du banc de touche pour effectuer une remise en jeu.

    Le jeune entraîneur allemand, visiblement frustré, a été vu en train de dire à Hincapie : « Putain, joue au foot ! ». Si le but de Bukayo Saka a finalement décidé du sort du match, l'attention s'est rapidement déplacée vers la zone technique, où Hurzeler et Mikel Arteta ont été vus à plusieurs reprises en train de discuter vivement.

  • Regardez le clip

  • Une guerre des mots éclate

    Avant le match, Hurzeler s'était déjà plaint du temps passé par Arsenal à tirer des corners. Après la défaite, l'entraîneur a de nouveau envenimé la situation lors de sa conférence de presse d'après-match, déclarant qu'une seule équipe essayait de jouer au football et accusant les Gunners de constamment perdre du temps.

    « Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils appliquent leurs propres règles, quelle que soit leur façon de jouer, c'est pourquoi je pense qu'il est difficile de juger cela », a déclaré Hurzeler après le match. « Dans l'ensemble, comme je l'ai dit, je ne serai jamais le genre d'entraîneur qui essaie de gagner de cette manière. Je pose une question : avez-vous déjà vu, dans un match de Premier League, un gardien de but se coucher trois fois ? « Nous devons trouver un moyen de trouver des solutions contre ce genre d'équipes et c'est notre responsabilité, donc nous devons continuer à travailler. Se plaindre n'aide en rien, c'est pourquoi nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. »

    Lorsque ces commentaires ont été relayés à Arteta, l'Espagnol a répondu avec dédain : « Quelle surprise ! Non. Il suffit de revenir sur les matchs précédents pour trouver beaucoup de commentaires de ce genre de sa part. »

    Lorsqu'on lui a demandé s'il se souciait de l'opinion des autres entraîneurs concernant la tactique de son équipe, Arteta est resté glacial dans son rejet. « Si je m'en soucie ? Cela dépend de l'entraîneur. Et des commentaires, et de leur objectif. »

  • GFX Fabian Hurzeler Mikel ArtetaGetty/GOAL

    Des rencontres cruciales à l'horizon

    Cette victoire permet à Arsenal de rester en lice pour remporter son premier titre de champion depuis plus de deux décennies. Les Gunners restent en tête du classement avec 67 points en 30 matches, sept points devant Manchester City (29 matches). La prochaine rencontre de l'équipe d'Arteta sera contre Mansfield Town lors du cinquième tour de la FA Cup, avant d'affronter le Bayer Leverkusen lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions la semaine prochaine.

    Cette défaite laisse Brighton à la 13e place avec 37 points. Les Seagulls tenteront de rebondir et de renouer avec la victoire lors de leur déplacement à Sunderland le 14 mars.

