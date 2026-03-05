VIDÉO : « Putain, joue au foot ! » - La caméra filme Fabian Hurzeler en train d'insulter Piero Hincapie alors que la star d'Arsenal fait taire l'entraîneur de Brighton

La course au titre de Premier League a atteint son apogée mercredi soir, mais l'action la plus explosive s'est déroulée sur la ligne de touche. Le manager de Brighton, Hurzeler, a été filmé en train d'insulter le défenseur d'Arsenal Hincapie lors de la courte défaite 1-0 des Seagulls. L'incident s'est produit lorsque l'international équatorien s'est rendu près du banc de touche pour effectuer une remise en jeu.
Le jeune entraîneur allemand, visiblement frustré, a été vu en train de dire à Hincapie : « Putain, joue au foot ! ». Si le but de Bukayo Saka a finalement décidé du sort du match, l'attention s'est rapidement déplacée vers la zone technique, où Hurzeler et Mikel Arteta ont été vus à plusieurs reprises en train de discuter vivement.