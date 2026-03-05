VIDÉO : « Putain, joue au foot ! » - La caméra filme Fabian Hurzeler en train d'insulter Piero Hincapie alors que la star d'Arsenal fait taire l'entraîneur de Brighton

Avant le match, Hurzeler s'était déjà plaint du temps passé par Arsenal à tirer des corners. Après la défaite, l'entraîneur a de nouveau envenimé la situation lors de sa conférence de presse d'après-match, déclarant qu'une seule équipe essayait de jouer au football et accusant les Gunners de constamment perdre du temps.

« Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils appliquent leurs propres règles, quelle que soit leur façon de jouer, c'est pourquoi je pense qu'il est difficile de juger cela », a déclaré Hurzeler après le match. « Dans l'ensemble, comme je l'ai dit, je ne serai jamais le genre d'entraîneur qui essaie de gagner de cette manière. Je pose une question : avez-vous déjà vu, dans un match de Premier League, un gardien de but se coucher trois fois ? « Nous devons trouver un moyen de trouver des solutions contre ce genre d'équipes et c'est notre responsabilité, donc nous devons continuer à travailler. Se plaindre n'aide en rien, c'est pourquoi nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. »

Lorsque ces commentaires ont été relayés à Arteta, l'Espagnol a répondu avec dédain : « Quelle surprise ! Non. Il suffit de revenir sur les matchs précédents pour trouver beaucoup de commentaires de ce genre de sa part. »

Lorsqu'on lui a demandé s'il se souciait de l'opinion des autres entraîneurs concernant la tactique de son équipe, Arteta est resté glacial dans son rejet. « Si je m'en soucie ? Cela dépend de l'entraîneur. Et des commentaires, et de leur objectif. »