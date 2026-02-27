VIDÉO : Neymar imite la célébration de Vinicius Jr après avoir marqué pour Santos

Lors du match aller des barrages de la phase à élimination directe de la Ligue des champions entre le Real et Benfica, qui s'est déroulé à l'Estadio da Luz, Vinicius aurait été victime d'insultes racistes de la part de l'ailier argentin Gianluca Prestianni, qui a depuis été provisoirement suspendu par l'UEFA.

Ce n'est pas la première fois que l'attaquant des Blancos Vinicius est pris pour cible par des joueurs et des supporters adverses. Il a toutefois apporté une contribution décisive à un match très disputé contre Benfica, marquant lors des deux manches d'une victoire 3-1 au total pour le Real.

Sa célébration a déclenché des scènes déplaisantes à Lisbonne, alors qu'il dansait près du drapeau de corner, mais il a répété le même geste lorsqu'il a confirmé la qualification du Real pour les huitièmes de finale de la compétition européenne d'élite sur son terrain, au Santiago Bernabeu.