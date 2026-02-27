Goal.com
Neymar Vinicius Junior celebration 2025-26Getty/GOAL
VIDÉO : Neymar imite la célébration de Vinicius Jr après avoir marqué pour Santos

Neymar a manifesté son soutien à son compatriote Vinicius Junior en marquant pour Santos lors de leur rencontre avec Vasco da Gama. La superstar du Real Madrid, Vini, s'est retrouvée au centre d'une nouvelle polémique raciste en Europe, et Neymar a apporté son soutien à son coéquipier international brésilien en imitant la célébration de but du joueur de 25 ans.

  • Vinicius a aidé le Real Madrid à se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions.

    Lors du match aller des barrages de la phase à élimination directe de la Ligue des champions entre le Real et Benfica, qui s'est déroulé à l'Estadio da Luz, Vinicius aurait été victime d'insultes racistes de la part de l'ailier argentin Gianluca Prestianni, qui a depuis été provisoirement suspendu par l'UEFA.

    Ce n'est pas la première fois que l'attaquant des Blancos Vinicius est pris pour cible par des joueurs et des supporters adverses. Il a toutefois apporté une contribution décisive à un match très disputé contre Benfica, marquant lors des deux manches d'une victoire 3-1 au total pour le Real.

    Sa célébration a déclenché des scènes déplaisantes à Lisbonne, alors qu'il dansait près du drapeau de corner, mais il a répété le même geste lorsqu'il a confirmé la qualification du Real pour les huitièmes de finale de la compétition européenne d'élite sur son terrain, au Santiago Bernabeu.

  • Regardez Neymar imiter la célébration de Vinicius après avoir marqué pour Santos.

  • Pourquoi Neymar a fait un signe de tête à son coéquipier international brésilien

    Neymar fait partie de ceux qui ont suivi les événements à distance, le meilleur buteur de tous les temps du Brésil étant de retour dans son pays natal avec Santos. L'ancien meneur de jeu du FC Barcelone était en action jeudi lors du match contre Vasco da Gama.

    Il a mené son équipe à une victoire 2-1. Après avoir marqué lui-même, Neymar s'est dirigé vers le drapeau de corner et a imité la célébration de Vinicius. Il a déclaré aux journalistes après le match : « Cette danse était pour Vinícius Jr. Quand il a marqué son premier but au Portugal et qu'il a été victime d'insultes, de racisme et tout ça, je lui ai dit : "Quand tu marques un but, célèbre-le de la même manière, parce que si je marque un but, je ferai la même chose" ».

  • Vinicius Junior Neymar Brazil 2022 World CupGetty

    Neymar fera-t-il partie de l'équipe brésilienne pour la Coupe du monde 2026 ?

    Neymar a inscrit les deux buts de Santos lors de leur dernier match. Ce doublé représente seulement la deuxième fois en six mois que le joueur de 34 ans marque plus d'un but dans un même match.

    Il a récemment été critiqué pour sa forme et sa condition physique, mais il a déclaré à SporTV qu'il avait apporté la réponse parfaite à tous les sceptiques : « La semaine dernière, ils ont dit que j'étais le pire joueur du monde. Le football, c'est comme ça... un jour, vous êtes à la retraite, le lendemain, vous devez aller à la Coupe du monde. Je vis au jour le jour. Je travaille pour être dans la meilleure forme possible. »

    Neymar espère obtenir une place dans l'équipe brésilienne pour la Coupe du monde 2026. Avec 79 buts internationaux à son actif, il n'a plus représenté son pays depuis qu'il s'est blessé au ligament du genou à l'automne 2023.

