Goal.com
En direct
Mikel Arteta Arsenal fan Wigan FA Cup 2026Getty/X
Chris Burton

Traduit par

VIDÉO : Mikel Arteta pris dans une situation embarrassante avec un fan d'Arsenal qui lui demandait un autographe alors qu'il quittait le stade Emirates avec sa famille

Mikel Arteta s'est retrouvé pris dans une situation embarrassante avec un supporter en quête d'autographe après la victoire d'Arsenal contre Wigan en quatrième tour de la FA Cup. Le manager des Gunners cherchait à rentrer chez lui avec sa famille après le match, mais il a été repéré dans sa voiture par des fans à l'œil vif. Bien qu'il ait clairement fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de signer des autographes, une personne a persisté.

  • Arsenal s'est facilement imposé face à Wigan en FA Cup.

    Arsenal n'a fait qu'une bouchée de son adversaire de League One lors de son dernier match de coupe, s'imposant 4-0 et se qualifiant ainsi pour le cinquième tour. Noni Madueke, Gabriel Martinelli et Gabriel Jesus ont tous marqué dans les 27 premières minutes, tandis que Jack Hunt a également marqué contre son camp.

    Le leader de la Premier League a pu lever le pied à une heure de la fin du match, Arteta regardant son équipe faire le nécessaire pour rester en lice dans la course au quadruplé historique.

    • Publicité

  • Regardez Arteta se retrouver pris dans un échange embarrassant.

  • Arteta a ignoré la demande d'autographe d'un fan d'Arsenal.

    Alors qu'il profitait d'une soirée relativement tranquille sur la touche, Arteta s'est retrouvé quelque peu déconcerté en quittant l'Emirates Stadium. Il a réussi à rejoindre son véhicule et à sortir dans les rues autour du stade emblématique, mais s'est rapidement retrouvé coincé dans les embouteillages.

    Il s'est alors retrouvé à la merci des supporters qui traînaient encore dans les environs. L'un d'eux s'est approché de la voiture d'Arteta et a supplié l'Espagnol de signer son maillot. Il a prétendu que l'autographe était pour son fils.

    Sa demande est restée lettre morte, l'entraîneur d'Arsenal ayant choisi de ne pas baisser sa vitre et de ne pas prendre de stylo. Le supporter a refusé d'abandonner, tandis qu'Arteta avançait lentement dans la file de voitures, mais il est finalement reparti les mains vides, l'échange à sens unique ayant pris fin.

  • Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Calendrier des matchs d'Arsenal 2025-26 : Prochaine étape dans la course au titre de Premier League

    Arteta avait déclaré aux journalistes qu'il avait vu les Gunners battre Wigan sans trop de difficulté : « C'était génial. On a tout de suite vu que tout fonctionnait bien. Les joueurs étaient vraiment vivants, très vifs. Et oui, nous leur avons causé beaucoup de dégâts.

    Je suis très heureux que nous soyons qualifiés pour le prochain tour. C'est ce que nous voulions accomplir et je pense que nous l'avons fait de la meilleure manière possible, en effectuant beaucoup de changements. Mais l'équipe a avant tout montré une réelle envie, ce qui est le plus important lorsque vous affrontez ce genre d'équipes dans la compétition.

    « Ensuite, il y a eu la cohésion, qui n'est généralement pas au rendez-vous dès le début en raison du nombre de changements effectués. Mais je pense que l'équipe a joué avec beaucoup d'intensité, avec la ferme intention d'aller de l'avant, de menacer constamment l'adversaire, et nous avons marqué des buts incroyables en première mi-temps. Cela a fait la différence. »

    Arsenal, qui est qualifié pour le cinquième tour de la FA Cup, la finale de la Carabao Cup et les huitièmes de finale de la Ligue des champions, sera de retour en Premier League mercredi pour affronter les Wolves, derniers du classement. Il abordera ce match avec quatre points d'avance en tête du classement.

Premier League
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0