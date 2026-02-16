VIDÉO : Mikel Arteta pris dans une situation embarrassante avec un fan d'Arsenal qui lui demandait un autographe alors qu'il quittait le stade Emirates avec sa famille

Arteta avait déclaré aux journalistes qu'il avait vu les Gunners battre Wigan sans trop de difficulté : « C'était génial. On a tout de suite vu que tout fonctionnait bien. Les joueurs étaient vraiment vivants, très vifs. Et oui, nous leur avons causé beaucoup de dégâts.

Je suis très heureux que nous soyons qualifiés pour le prochain tour. C'est ce que nous voulions accomplir et je pense que nous l'avons fait de la meilleure manière possible, en effectuant beaucoup de changements. Mais l'équipe a avant tout montré une réelle envie, ce qui est le plus important lorsque vous affrontez ce genre d'équipes dans la compétition.

« Ensuite, il y a eu la cohésion, qui n'est généralement pas au rendez-vous dès le début en raison du nombre de changements effectués. Mais je pense que l'équipe a joué avec beaucoup d'intensité, avec la ferme intention d'aller de l'avant, de menacer constamment l'adversaire, et nous avons marqué des buts incroyables en première mi-temps. Cela a fait la différence. »

Arsenal, qui est qualifié pour le cinquième tour de la FA Cup, la finale de la Carabao Cup et les huitièmes de finale de la Ligue des champions, sera de retour en Premier League mercredi pour affronter les Wolves, derniers du classement. Il abordera ce match avec quatre points d'avance en tête du classement.