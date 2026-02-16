Traduit par
VIDÉO : Mason Greenwood réalise une performance individuelle exceptionnelle lors de son premier match à Marseille depuis le départ de Roberto De Zerbi, mais l'OM laisse filer son avance de deux buts
Greenwood, vainqueur du Soulier d'or, à nouveau parmi les buteurs
L'ancien attaquant de Manchester United est devenu une figure emblématique de Marseille depuis son transfert de 27 millions de livres sterling (37 millions de dollars) à l'été 2024. Lors de sa première saison dans le championnat français, il a remporté le Soulier d'or ex æquo avec Ousmane Dembélé, la superstar du Paris Saint-Germain et vainqueur du Ballon d'Or.
Greenwood a déjà amélioré son total de 22 buts marqués en 2024-2025 au cours de la saison actuelle, avec 23 réalisations toutes compétitions confondues. Il a trouvé le chemin des filets lors du match contre Strasbourg au Stade Vélodrome.
Regardez Greenwood faire de son mieux pour relancer Marseille.
Les supporters frustrés font part de leur mécontentement à la direction du FC Marseille
Greenwood a été très présent tout au long du match contre Strasbourg, où il devait apporter une touche offensive. Il a ouvert le score à la 14e minute et a tenu en haleine ses adversaires nationaux pendant 90 minutes.
Le joueur de 24 ans a toutefois vu Marseille laisser filer de précieux points. L'entraîneur italien De Zerbi a payé le prix de ses performances irrégulières, la défaite 5-0 contre son grand rival, le PSG, lors du Classique, ayant été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
De Zerbi aurait été frustré par le manque d'effort de ses joueurs lors des défaites coûteuses à domicile et à l'étranger, avec une élimination précoce de la Ligue des champions. Les supporters mécontents n'ont pas tardé à faire part de leur mécontentement.
Ils sont allés encore plus loin à la fin d'un match nul décevant contre Strasbourg, plusieurs supporters agités ayant tenté de prendre d'assaut les loges présidentielles du Stade Vélodrome, après avoir déjà organisé d'autres manifestations contre la direction du club.
Rumeurs de transfert : Greenwood va-t-il changer de club cet été ?
Greenwood tente de faire bouger les choses sur le terrain, car il maintient des standards individuels impressionnants, mais il a besoin du soutien de ses coéquipiers. Il semblerait qu'il fasse l'objet de nouvelles rumeurs de transfert cet été. Un retour dans le football anglais a été évoqué, tandis que les grandes équipes espagnoles resteraient intéressées par l'ancien joueur prêté par Getafe.
Greenwood est lié par un contrat dans le sud de la France jusqu'en 2029, et ces conditions contribuent à maintenir son prix élevé. Tout club souhaitant l'ajouter à ses rangs devra mettre la main à la poche pour conclure l'affaire.