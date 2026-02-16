VIDÉO : Mason Greenwood réalise une performance individuelle exceptionnelle lors de son premier match à Marseille depuis le départ de Roberto De Zerbi, mais l'OM laisse filer son avance de deux buts

Greenwood a été très présent tout au long du match contre Strasbourg, où il devait apporter une touche offensive. Il a ouvert le score à la 14e minute et a tenu en haleine ses adversaires nationaux pendant 90 minutes.

Le joueur de 24 ans a toutefois vu Marseille laisser filer de précieux points. L'entraîneur italien De Zerbi a payé le prix de ses performances irrégulières, la défaite 5-0 contre son grand rival, le PSG, lors du Classique, ayant été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

De Zerbi aurait été frustré par le manque d'effort de ses joueurs lors des défaites coûteuses à domicile et à l'étranger, avec une élimination précoce de la Ligue des champions. Les supporters mécontents n'ont pas tardé à faire part de leur mécontentement.

Ils sont allés encore plus loin à la fin d'un match nul décevant contre Strasbourg, plusieurs supporters agités ayant tenté de prendre d'assaut les loges présidentielles du Stade Vélodrome, après avoir déjà organisé d'autres manifestations contre la direction du club.