FBL-EUR-C3-STUTTGART-CELTICAFP

VIDÉO : Martin O'Neill rejoint Roy Keane dans le club des gaffes embarrassantes ! Le patron du Celtic contraint de s'excuser après une gaffe embarrassante lors d'une conférence de presse

Martin O'Neill a été contraint de présenter ses excuses après que son téléphone ait sonné pendant sa conférence de presse d'avant-match vendredi. Le manager du Celtic s'exprimait avant le choc de dimanche entre son équipe et ses rivaux des Rangers, alors que les deux clubs cherchent à rester dans le sillage du leader du championnat, Hearts. Cependant, le manager de 73 ans a été interrompu lorsque son téléphone a sonné dans la poche de sa veste.

  • Celtic v Falkirk - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    « Je vous présente mes sincères excuses. »

    O'Neill a rapidement compris ce qui se passait et a sorti son téléphone pour annuler l'appel. Ce moment a interrompu un journaliste qui posait une question avant le match de championnat de dimanche contre les Rangers, rivaux de l'Ibrox.

    Après avoir rapidement annulé l'appel, O'Neill s'est tourné vers le journaliste en question et lui a dit : « Je vous présente mes excuses, c'est très impoli. Je suis désolé. »

    Ce moment a pris le patron des Bhoys au dépourvu, qui s'est alors tourné vers lui et lui a demandé : « Vous voulez me poser votre question ? »

  • Ipswich Town v Northampton Town - Carling CupGetty Images Sport

    « Quelle indiscipline ! »

    Ce moment rappelait une récente gaffe de Roy Keane, dont le téléphone avait sonné pendant un épisode de The Overlap, provoquant l'hilarité de Wayne Rooney, Gary Neville et Jamie Carragher après que l'appel ait interrompu Ashley Cole.

    « Quel manque de discipline ! » s'est exclamé Neville, avant que Carragher ne cherche désespérément à savoir qui appelait Keane, connu pour son intransigeance.

    L'ancien milieu de terrain de Manchester United était furieux de cette erreur, comme il l'a déclaré par la suite. « Mon téléphone est toujours éteint », s'est excusé Keane. « Je suis furieux. Mon téléphone est toujours en mode silencieux. »

    Rooney a alors ajouté : « Et il [Cole] disait justement que les joueurs plus âgés sont si importants pour apprendre ! »

    Neville a ensuite rappelé à Keane un incident similaire qui s'était produit lorsque l'Irlandais était entraîneur d'Ipswich. L'ancien défenseur voulait savoir qui était le coupable, et Keane a révélé qu'il n'avait découvert que bien plus tard qui avait appelé un journaliste lors de la conférence de presse.

    « J'ai commenté un match d'Ipswich l'année dernière pour Sky », a-t-il expliqué. « Le gars dont le téléphone sonnait est venu s'excuser. Un journaliste est venu me voir et je lui ai demandé : "Pourquoi tu ne l'as pas éteint ? Il y a toutes ces années ?" Il m'a répondu : "J'étais nerveux. Je ne savais pas quoi faire." Mais il s'est excusé pour ça et je m'excuse pour ça. »

  • Le Celtic cherche à confirmer sa victoire de jeudi en s'imposant face à son rival historique, l'Old Firm.

    O'Neill, quant à lui, espère que le Celtic pourra tirer parti de sa victoire 1-0 jeudi contre le VfB Stuttgart pour relancer ses espoirs de titre. Le Celtic compte six points de retard sur le leader du championnat, Hearts, après sa défaite 2-1 contre Hibs le week-end dernier, mais il a un match en moins à disputer que les Jam Tarts.

    O'Neill n'a pas tari d'éloges sur ses joueurs après leur victoire serrée contre l'équipe allemande, malgré leur élimination de l'Europa League sur un score cumulé de 4-1. « Je suis ravi de l'équipe, absolument ravi. Le quatrième but nous a vraiment démoralisés la semaine dernière, mais si nous pouvions disputer le match de ce soir et peut-être marquer un but tôt, ou du moins ne pas en concéder un tôt », a déclaré O'Neill.

    « Que faire ? Eh bien, Luke a marqué un superbe but pour nous dans la première ou deuxième minute du match, et nous avions alors quelque chose à défendre. Bien sûr, nous allions subir la pression à certains moments du match, ils jouaient à domicile, c'est une très bonne équipe, je pense qu'ils sont tout à fait capables de remporter cette compétition, ils le feront peut-être ou peut-être pas, mais ils en sont tout à fait capables.

    Mais les joueurs ont fait preuve d'une grande détermination. Par moments, nous avons également joué un très beau football. Dans l'ensemble, ce fut un effort brillant, les garçons étaient très fatigués avant la fin et nous n'avons pas pu récupérer le ballon assez souvent pour mettre la pression, mais dans l'ensemble, je ne pourrais pas être plus satisfait.

    Le cœur et l'envie sont des éléments qui, dans l'ordre des choses, restent importants. Bien sûr, le cœur et l'envie ne suffisent pas pour gagner tous les matchs de football, il faut aussi être capable de se concentrer, de jouer sous pression, etc., mais cela aide quand les choses se compliquent. »

Premiership
Rangers crest
Rangers
RAN
Celtic crest
Celtic
CEL
0