VIDÉO : Martin O'Neill rejoint Roy Keane dans le club des gaffes embarrassantes ! Le patron du Celtic contraint de s'excuser après une gaffe embarrassante lors d'une conférence de presse

O'Neill, quant à lui, espère que le Celtic pourra tirer parti de sa victoire 1-0 jeudi contre le VfB Stuttgart pour relancer ses espoirs de titre. Le Celtic compte six points de retard sur le leader du championnat, Hearts, après sa défaite 2-1 contre Hibs le week-end dernier, mais il a un match en moins à disputer que les Jam Tarts.

O'Neill n'a pas tari d'éloges sur ses joueurs après leur victoire serrée contre l'équipe allemande, malgré leur élimination de l'Europa League sur un score cumulé de 4-1. « Je suis ravi de l'équipe, absolument ravi. Le quatrième but nous a vraiment démoralisés la semaine dernière, mais si nous pouvions disputer le match de ce soir et peut-être marquer un but tôt, ou du moins ne pas en concéder un tôt », a déclaré O'Neill.

« Que faire ? Eh bien, Luke a marqué un superbe but pour nous dans la première ou deuxième minute du match, et nous avions alors quelque chose à défendre. Bien sûr, nous allions subir la pression à certains moments du match, ils jouaient à domicile, c'est une très bonne équipe, je pense qu'ils sont tout à fait capables de remporter cette compétition, ils le feront peut-être ou peut-être pas, mais ils en sont tout à fait capables.

Mais les joueurs ont fait preuve d'une grande détermination. Par moments, nous avons également joué un très beau football. Dans l'ensemble, ce fut un effort brillant, les garçons étaient très fatigués avant la fin et nous n'avons pas pu récupérer le ballon assez souvent pour mettre la pression, mais dans l'ensemble, je ne pourrais pas être plus satisfait.

Le cœur et l'envie sont des éléments qui, dans l'ordre des choses, restent importants. Bien sûr, le cœur et l'envie ne suffisent pas pour gagner tous les matchs de football, il faut aussi être capable de se concentrer, de jouer sous pression, etc., mais cela aide quand les choses se compliquent. »