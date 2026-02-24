VIDÉO : Manuel Akanji, prêté par Manchester City, commet une énorme erreur alors que Bodo/Glimt élimine l'Inter, leader de la Serie A, de la Ligue des champions

Bodo découvrira ses adversaires pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions lors du tirage au sort qui aura lieu vendredi au siège de l'UEFA. Il affrontera le Sporting CP ou Manchester City au prochain tour.

City a déjà affronté Bodo lors de la phase de groupes en janvier et, tout comme l'Inter, s'est incliné 3-1 dans le cercle arctique. Hogh a marqué deux fois en première mi-temps avant que Hauge n'inscrive un but à l'heure de jeu, tandis que le but de Rayan Cherki quelques secondes plus tard a été éclipsé par un carton rouge infligé à Rodri presque immédiatement après avoir trouvé le chemin des filets.

Cette défaite est survenue au milieu d'une série de résultats difficiles pour City, qui est depuis resté invaincu en huit matchs, remportant sept d'entre eux. Après cette défaite en Norvège, Pep Guardiola a déclaré : « Je sais pourquoi nous sommes en difficulté actuellement, je comprends parfaitement ce qui se passe avec l'équipe. Donnons-nous donc un peu plus de temps. Est-ce que cela suffira ? Je ne sais pas. La fragilité - je sais comment la résoudre et les joueurs le savent aussi. La fragilité ne concerne pas seulement un joueur. Je sais quelle est la solution pour ne plus être fragile. Nous devons changer la dynamique et gagner les matchs de demain et de mercredi prochain. Si nous ne terminons pas huitièmes, nous jouerons des matchs en février pour disputer davantage de rencontres. »

L'équipe qui ne sera pas tirée au sort contre Bodo, City ou Sporting, devra affronter le Real Madrid ou Benfica. Le Real mène 1-0 après le match aller et disputera le match retour au Bernabeu mercredi.