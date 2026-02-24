Getty Images
VIDÉO : Manuel Akanji, prêté par Manchester City, commet une énorme erreur alors que Bodo/Glimt élimine l'Inter, leader de la Serie A, de la Ligue des champions
L'Inter avait du pain sur la planche après avoir testé le match aller.
Bodo a créé la surprise en s'imposant 3-1 à l'Aspmyra Stadion la semaine dernière. Le but d'ouverture de Sondre Brunstad Fet a été annulé par un but égalisateur de Francesco Pio Esposito avant la mi-temps, mais un doublé rapide de Jens Petter Hauge - anciennement de l'AC Milan - et Kaspar Hogh a permis aux hommes de Kjetil Knutsen de prendre une avance confortable à San Siro.
L'Inter a dominé la possession du ballon sur son terrain, mais n'a pas réussi à trouver la faille pendant près d'une heure. Bodo a ensuite creusé l'écart grâce à une erreur défensive d'Akanji, qui a perdu le ballon à la limite de sa surface, permettant finalement à Hauge de marquer.
Bastoni a trouvé le réconfort après le superbe tir d'Evjen.
Alors que l'Inter poussait pour marquer un autre but dans un match nul qui lui échappait rapidement, Bodo a pris le contre-pied et a assuré sa place en huitièmes de finale, grâce à un deuxième but de Hakon Evjen. Alessandro Bastoni a réduit l'écart pour les hôtes avec l'aide de la technologie sur la ligne de but, mais cela n'a pas eu beaucoup d'importance dans le déroulement global du match, car Bodo a créé l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Ligue des champions.
Qui le Bodo/Glimt peut-il affronter en huitièmes de finale de la Ligue des champions ?
Bodo découvrira ses adversaires pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions lors du tirage au sort qui aura lieu vendredi au siège de l'UEFA. Il affrontera le Sporting CP ou Manchester City au prochain tour.
City a déjà affronté Bodo lors de la phase de groupes en janvier et, tout comme l'Inter, s'est incliné 3-1 dans le cercle arctique. Hogh a marqué deux fois en première mi-temps avant que Hauge n'inscrive un but à l'heure de jeu, tandis que le but de Rayan Cherki quelques secondes plus tard a été éclipsé par un carton rouge infligé à Rodri presque immédiatement après avoir trouvé le chemin des filets.
Cette défaite est survenue au milieu d'une série de résultats difficiles pour City, qui est depuis resté invaincu en huit matchs, remportant sept d'entre eux. Après cette défaite en Norvège, Pep Guardiola a déclaré : « Je sais pourquoi nous sommes en difficulté actuellement, je comprends parfaitement ce qui se passe avec l'équipe. Donnons-nous donc un peu plus de temps. Est-ce que cela suffira ? Je ne sais pas. La fragilité - je sais comment la résoudre et les joueurs le savent aussi. La fragilité ne concerne pas seulement un joueur. Je sais quelle est la solution pour ne plus être fragile. Nous devons changer la dynamique et gagner les matchs de demain et de mercredi prochain. Si nous ne terminons pas huitièmes, nous jouerons des matchs en février pour disputer davantage de rencontres. »
L'équipe qui ne sera pas tirée au sort contre Bodo, City ou Sporting, devra affronter le Real Madrid ou Benfica. Le Real mène 1-0 après le match aller et disputera le match retour au Bernabeu mercredi.
