VIDÉO : Lionel Messi, le « tueur impitoyable », troll brutalement Orlando City alors que la star de l'Inter Miami semble demander à Oscar Pareja s'il veut son AUTOGRAPHE

À ce stade, Pareja était déjà de mauvaise humeur, Orlando ayant gaspillé une avance de deux buts à domicile. Les joueurs avaient pourtant connu un début de match de rêve, les champions en titre de la MLS Cup ayant été pris à défaut à plusieurs reprises au cours des 24 premières minutes.
Une remontée spectaculaire en seconde période a permis à l'Inter Miami de remporter les trois points, Messi contribuant à faire basculer le match en leur faveur. Le joueur huit fois vainqueur du Ballon d'Or a remporté le Soulier d'or et le titre de MVP la saison dernière, et son objectif est de défendre ces titres en 2026. Il a ouvert son compteur de buts avec style en marquant depuis l'entrée de la surface juste avant l'heure de jeu, puis en plaçant un coup franc dans le coin inférieur du but en fin de match.