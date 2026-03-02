Goal.com
VIDÉO : Lionel Messi, le « tueur impitoyable », troll brutalement Orlando City alors que la star de l'Inter Miami semble demander à Oscar Pareja s'il veut son AUTOGRAPHE

Lionel Messi a semblé se moquer cruellement de l'entraîneur d'Orlando City, Oscar Pareja, après avoir inspiré l'Inter Miami à remporter une victoire dans le derby contre ses rivaux de Floride. La superstar sud-américaine était au sommet de son art lorsqu'il a inscrit un brillant doublé dans la victoire 4-2 des Herons. Après avoir marqué son deuxième but du match, le GOAT argentin a semblé demander à Pareja s'il voulait son autographe.

    À ce stade, Pareja était déjà de mauvaise humeur, Orlando ayant gaspillé une avance de deux buts à domicile. Les joueurs avaient pourtant connu un début de match de rêve, les champions en titre de la MLS Cup ayant été pris à défaut à plusieurs reprises au cours des 24 premières minutes.

    Une remontée spectaculaire en seconde période a permis à l'Inter Miami de remporter les trois points, Messi contribuant à faire basculer le match en leur faveur. Le joueur huit fois vainqueur du Ballon d'Or a remporté le Soulier d'or et le titre de MVP la saison dernière, et son objectif est de défendre ces titres en 2026. Il a ouvert son compteur de buts avec style en marquant depuis l'entrée de la surface juste avant l'heure de jeu, puis en plaçant un coup franc dans le coin inférieur du but en fin de match.

    Après avoir marqué un coup franc à la 90e minute, Messi a célébré son but devant les supporters inconditionnels d'Orlando City qui occupent leur célèbre « mur ». En retournant vers la ligne médiane, le joueur de 38 ans a tourné son attention vers Pareja et ses coéquipiers sur le banc, laissant entendre qu'il serait heureux de signer des autographes sur demande, ce qui a conduit l'ancienne star de l'USMNT Alexi Lalas à le qualifier de « tueur impitoyable ».

    Alors que son homologue était sous le feu des critiques, l'entraîneur de l'Inter Miami, Javier Mascherano, n'avait que des éloges pour son capitaine à la fin du match. Après avoir assisté à une nouvelle démonstration de talent de Messi, il a déclaré aux journalistes : « En plus d'être, comme je l'ai dit mille fois, le meilleur joueur de tous les temps, c'est un leader dont l'énergie est contagieuse, mais il a parfois besoin d'être inspiré ; il a besoin de voir les choses sur le terrain pour commencer à y croire et, en deuxième mi-temps, il semblait beaucoup mieux parce que lorsque nous avons marqué ce but rapide, nous avons commencé à le trouver dans des espaces où il se sent à l'aise.

    De plus, nous lui avons donné plus d'options. Et lorsqu'il a plus d'options à sa disposition en attaque, il a clairement la capacité de trouver des solutions comme personne d'autre. »

    Calendrier 2026 de l'Inter Miami : les Herons en déplacement pendant la construction du nouveau stade

    Orlando a dominé l'Inter Miami la saison dernière, s'imposant 3-0 à Fort Lauderdale avant de s'imposer 4-1 à domicile. Messi a participé au premier de ces matchs, mais a dû renoncer au second en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

    Il a apprécié sa première visite à l'Inter & Co Stadium, Mascherano se réjouissant de voir son équipe remporter une victoire tant attendue sur ses voisins géographiques. Il a ajouté : « Ils nous ont donné beaucoup de fil à retordre la saison dernière ; c'est une équipe très forte avec un très bon entraîneur. Pour gagner ici, nous devons jouer un match parfait. L'ambiance est électrique ici, ils nous mettent la pression. En tant que joueur, j'adorais disputer ce genre de matchs.

    Parfois, nous analysons trop les matchs, alors que la vraie différence réside dans les émotions. Tout est question de résilience, d'engagement et de volonté de gagner. Je félicite mes joueurs d'avoir fait preuve de cet esprit et de cette volonté de gagner, même lorsque nous étions menés 2-0. »

    Après avoir subi une humiliante défaite 3-0 contre Son Heung-min et le LAFC lors de leur premier match officiel de 2026, l'Inter Miami est désormais prêt à défendre son titre de champion de la MLS Cup. Il sera de retour sur le terrain samedi pour affronter le D.C. United. Ses cinq premiers matchs de la nouvelle saison se dérouleront à l'extérieur, car les travaux de son nouveau stade, le Freedom Park, ne sont pas encore terminés.

