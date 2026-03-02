VIDÉO : Lionel Messi, le « tueur impitoyable », troll brutalement Orlando City alors que la star de l'Inter Miami semble demander à Oscar Pareja s'il veut son AUTOGRAPHE

Après avoir marqué un coup franc à la 90e minute, Messi a célébré son but devant les supporters inconditionnels d'Orlando City qui occupent leur célèbre « mur ». En retournant vers la ligne médiane, le joueur de 38 ans a tourné son attention vers Pareja et ses coéquipiers sur le banc, laissant entendre qu'il serait heureux de signer des autographes sur demande, ce qui a conduit l'ancienne star de l'USMNT Alexi Lalas à le qualifier de « tueur impitoyable ».

Alors que son homologue était sous le feu des critiques, l'entraîneur de l'Inter Miami, Javier Mascherano, n'avait que des éloges pour son capitaine à la fin du match. Après avoir assisté à une nouvelle démonstration de talent de Messi, il a déclaré aux journalistes : « En plus d'être, comme je l'ai dit mille fois, le meilleur joueur de tous les temps, c'est un leader dont l'énergie est contagieuse, mais il a parfois besoin d'être inspiré ; il a besoin de voir les choses sur le terrain pour commencer à y croire et, en deuxième mi-temps, il semblait beaucoup mieux parce que lorsque nous avons marqué ce but rapide, nous avons commencé à le trouver dans des espaces où il se sent à l'aise.

De plus, nous lui avons donné plus d'options. Et lorsqu'il a plus d'options à sa disposition en attaque, il a clairement la capacité de trouver des solutions comme personne d'autre. »