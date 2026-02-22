Getty
VIDÉO : Lionel Messi, furieux, maîtrisé dans le tunnel par Luis Suarez après la défaite de l'Inter Miami face au LAFC
Inter Miami écrasé par LAFC
Messi était de retour après une blessure pour le match contre le LAFC, mais il n'a pas réussi à faire la différence, l'Inter Miami ayant débuté la nouvelle saison par une défaite 3-0. C'est un mauvais début pour les Herons dans leur quête d'un nouveau titre, et les esprits se sont échauffés après le match. Selon TyC Sports, Messi, visiblement en colère, a été vu en train de franchir une porte à toute vitesse tandis que Suarez tentait de le retenir. La MLS a initialement été informée de l'incident, car il semblait que Messi était entré dans les locaux des arbitres, mais l'attaquant argentin n'a en réalité pas pénétré dans une zone réglementée.
Regardez Suarez éloigner Messi en colère
Le directeur de la communication de l'organisation professionnelle des arbitres, Chris Rivett, a confirmé à ESPN que Messi n'était pas entré illégalement dans la zone réservée aux arbitres. « Après avoir discuté avec les officiels du match, nous pouvons confirmer qu'il n'est pas entré dans cette zone », a déclaré Rivett.
Mascherano réagit à la défaite de Miami
Interrogé sur l'incident, l'entraîneur de l'Inter Miami, Javier Mascherano, a déclaré : « Non, non, non, je n'ai rien vu. La vérité, c'est que le match était terminé et que je suis allé dans les vestiaires. »
Mascherano a ajouté à propos de la performance décevante de son équipe : « Ils nous ont battus à la loyale, c'est la réalité. Mon analyse initiale me donne l'impression que ce résultat est quelque peu trompeur ; le match en lui-même n'a pas montré cette différence. Il est clair que Los Angeles a fait la différence en termes de transitions ; ils nous ont fait beaucoup de mal. Nous n'allons pas non plus en faire une tragédie ; nous savons que nous devons nous améliorer, nous devons continuer à mettre l'accent sur les choses positives que nous avons faites. »
Quelle est la prochaine étape pour l'Inter Miami ?
Messi n'a pas enfreint le règlement de la ligue et ne fera donc l'objet d'aucune sanction de la part de la commission disciplinaire de la MLS. L'Inter Miami et Messi tenteront de remporter leur première victoire de la nouvelle saison lors de leur prochain match contre Orlando City.
