VIDÉO : Lionel Messi, furieux, maîtrisé dans le tunnel par Luis Suarez après la défaite de l'Inter Miami face au LAFC

Interrogé sur l'incident, l'entraîneur de l'Inter Miami, Javier Mascherano, a déclaré : « Non, non, non, je n'ai rien vu. La vérité, c'est que le match était terminé et que je suis allé dans les vestiaires. »

Mascherano a ajouté à propos de la performance décevante de son équipe : « Ils nous ont battus à la loyale, c'est la réalité. Mon analyse initiale me donne l'impression que ce résultat est quelque peu trompeur ; le match en lui-même n'a pas montré cette différence. Il est clair que Los Angeles a fait la différence en termes de transitions ; ils nous ont fait beaucoup de mal. Nous n'allons pas non plus en faire une tragédie ; nous savons que nous devons nous améliorer, nous devons continuer à mettre l'accent sur les choses positives que nous avons faites. »