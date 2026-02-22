Goal.com
VIDÉO : Lionel Messi, furieux, est éloigné des arbitres par Luis Suarez après la défaite de l'Inter Miami face au LAFC

La superstar de l'Inter Miami, Lionel Messi, a été vue en train d'être retenue par son coéquipier Luis Suarez après la défaite 3-0 de l'équipe face au LAFC samedi lors du match d'ouverture de la saison MLS. Les buts de David Martinez, Denis Bouanga et Nathan Ordaz ont assuré une victoire éclatante et ont marqué un début de saison difficile pour les Herons. Messi semblait furieux après le coup de sifflet final et a été vu en train d'essayer de suivre les arbitres.

  • Inter Miami écrasé par LAFC

    Messi était de retour après une blessure pour le match contre le LAFC, mais il n'a pas réussi à faire la différence, l'Inter Miami ayant débuté la nouvelle saison par une défaite 3-0. C'est un mauvais début pour les Herons dans leur quête du titre, et les esprits se sont échauffés après le match. Messi, visiblement en colère, a été vu en train d'essayer de suivre les arbitres et a dû être retenu par Suarez, selon TyC Sports. On craint désormais que cet incident ne mette Messi dans une situation délicate. Le journaliste de l'Inter Miami, Franco Panizo, a publié sur X : « Matt Miazga a été suspendu pour trois matchs pour un incident similaire en 2023. Lionel Messi risque une sanction disciplinaire pour ses actions d'après-match hier soir. »

    • Publicité

  • Regardez Suarez éloigner Messi en colère

  • Mascherano réagit à la défaite de Miami

    Javier Mascherano, l'entraîneur de l'Inter Miami, a fait part de ses impressions après le match. Il a déclaré aux journalistes : « Ils nous ont battus à la loyale, c'est la réalité. Mon analyse initiale me donne l'impression que ce résultat est quelque peu trompeur ; le match en lui-même n'a pas montré cette différence. Il est clair que Los Angeles a fait la différence en termes de transitions ; ils nous ont fait beaucoup de mal. Nous n'allons pas non plus en faire une tragédie ; nous savons que nous devons nous améliorer, nous devons continuer à mettre l'accent sur les choses positives que nous avons faites. »

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Quelle est la prochaine étape pour l'Inter Miami ?

    L'Inter Miami devra attendre de voir si l'international argentin fera l'objet de sanctions disciplinaires pour son comportement après le match. En attendant, l'Inter Miami et Messi tenteront de remporter leur première victoire de la nouvelle saison lors de leur prochain match contre Orlando City.

