VIDÉO : Lionel Messi, furieux, est éloigné des arbitres par Luis Suarez après la défaite de l'Inter Miami face au LAFC

Messi était de retour après une blessure pour le match contre le LAFC, mais il n'a pas réussi à faire la différence, l'Inter Miami ayant débuté la nouvelle saison par une défaite 3-0. C'est un mauvais début pour les Herons dans leur quête du titre, et les esprits se sont échauffés après le match. Messi, visiblement en colère, a été vu en train d'essayer de suivre les arbitres et a dû être retenu par Suarez, selon TyC Sports. On craint désormais que cet incident ne mette Messi dans une situation délicate. Le journaliste de l'Inter Miami, Franco Panizo, a publié sur X : « Matt Miazga a été suspendu pour trois matchs pour un incident similaire en 2023. Lionel Messi risque une sanction disciplinaire pour ses actions d'après-match hier soir. »