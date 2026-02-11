Goal.com
VIDÉO : Les supporters de Tottenham scandent le nom de Mauricio Pochettino lors de la défaite contre Newcastle, mais Thomas Frank reste provocateur.

Thomas Frank insiste sur le fait qu'il est « à 1 000 % » l'homme de la situation pour le poste à Tottenham, malgré l'atmosphère toxique qui règne dans le nord de Londres. Les supporters des Spurs ont ouvertement réclamé le retour de Mauricio Pochettino après la défaite cuisante 2-1 de leur équipe contre Newcastle mardi, laissant le club en crise dangereusement suspendu au-dessus de la zone de relégation avant le derby contre son rival local, Arsenal.

  • « Il est magique, vous savez » - Les chants « Pochettino » retentissent alors que l'ambiance devient toxique

    Alors que les Spurs subissaient une défaite cuisante à domicile, une grande partie des supporters locaux ont clairement exprimé leur sentiment : ils veulent le retour de leur ancien entraîneur. Newcastle étant à l'aise et Tottenham semblant à court d'idées, le public local a commencé à scander le nom de l'homme qui les avait menés en finale de la Ligue des champions. « Il est magique, vous savez, Mauricio Pochettino ! » a retenti depuis la tribune sud, un vote de défiance brutal envers le régime actuel.

    C'était un appel viscéral et émotionnel de la part de supporters qui ont le sentiment que leur club dérive sans but vers une lutte contre la relégation. Pour aggraver le malheur de Frank, les appels nostalgiques en faveur de l'Argentin ont été rapidement suivis par le chant sinistre et trop familier « Tu seras viré demain matin ».

  • Regardez le clip

  • Frank : « Je suis à 1000 % l'homme de la situation. »

    Malgré les appels assourdissants réclamant sa tête, Frank est resté convaincu de sa position lors de ses obligations médiatiques d'après-match. Face à un déluge de questions concernant son avenir et l'hostilité des tribunes, le Danois a réaffirmé sa capacité à renverser la vapeur. Lorsqu'on lui a demandé directement s'il pensait être toujours la personne capable de mener Tottenham vers l'avant, il a répondu : « J'en suis sûr à mille pour cent. Je suis également sûr à 1000 % que je ne m'attendais pas à ce que nous nous retrouvions dans une situation comme celle-ci, avec 11 ou 12 blessés à la fin de cette période et tout ce que nous avons dû affronter, mais je sais que lorsque vous devez construire quelque chose et surmonter des difficultés, vous devez faire preuve d'une incroyable résilience.

    Je pense qu'il est juste de dire qu'il y en a quelques-uns avant moi ici, non seulement à Tottenham, mais aussi dans de nombreux autres clubs, qui ont perdu la tête à plusieurs reprises, et je pense qu'il faut garder la tête froide, continuer, continuer à se battre et continuer à faire ce qu'il faut, s'assurer que nous restons soudés, car nous ne pouvons y arriver que si nous restons soudés. Cela vaut pour le conseil d'administration, les dirigeants, les joueurs, le personnel, moi-même et les supporters. Nous devons surmonter cette épreuve. »

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le patron des Spurs cite des « études » à l'approche du derby

    Dans une défense typique de son approche analytique, Frank a tenté d'utiliser des données pour contester son propre licenciement. Alors que la menace d'un renvoi semblait plus grande que jamais, il a suggéré que l'histoire prouvait que les licenciements réactionnaires donnaient rarement lieu à un succès à long terme, même si les chants « Pochettino » suggéraient que les fans n'étaient pas d'accord.

    « Je comprends le mécanisme du football, cela ne fait aucun doute, mais de nombreuses études montrent que ce n'est pas la bonne chose à faire », a-t-il déclaré. « Je sais que c'est la seule solution dont ils disposent, mais il existe également de nombreuses situations où ce n'est pas la bonne chose à faire. La seule chose sur laquelle je vais me concentrer, c'est me battre, faire ce qu'il faut avec tout le monde.

    Nous comprenons bien sûr que nous ne sommes pas dans une bonne situation, mais comme pour tout dans la vie, il faut rester calme, continuer à faire ce qu'on fait et aller de l'avant. »

    Lorsqu'on lui a demandé s'il serait toujours en poste lors du match contre Arsenal le 22 février, il a répondu : « Je suis convaincu que oui. Je comprends la question et je comprends qu'il est facile de me pointer du doigt, mais je pense aussi que ce n'est jamais uniquement la faute de l'entraîneur principal, des propriétaires, des dirigeants, des joueurs ou du personnel. C'est la faute de tout le monde. Si vous faites les choses correctement, vous construisez quelque chose qui peut durer. Bien sûr, nous ne sommes pas en tête du classement actuellement. Tout le monde sait, les dirigeants, les propriétaires, moi-même, où nous en sommes, ce que nous devons améliorer et ce que nous devons faire mieux. C'est ce à quoi nous travaillons très dur. »

