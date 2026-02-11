VIDÉO : Les supporters de Tottenham scandent le nom de Mauricio Pochettino lors de la défaite contre Newcastle, mais Thomas Frank reste provocateur.

Dans une défense typique de son approche analytique, Frank a tenté d'utiliser des données pour contester son propre licenciement. Alors que la menace d'un renvoi semblait plus grande que jamais, il a suggéré que l'histoire prouvait que les licenciements réactionnaires donnaient rarement lieu à un succès à long terme, même si les chants « Pochettino » suggéraient que les fans n'étaient pas d'accord.

« Je comprends le mécanisme du football, cela ne fait aucun doute, mais de nombreuses études montrent que ce n'est pas la bonne chose à faire », a-t-il déclaré. « Je sais que c'est la seule solution dont ils disposent, mais il existe également de nombreuses situations où ce n'est pas la bonne chose à faire. La seule chose sur laquelle je vais me concentrer, c'est me battre, faire ce qu'il faut avec tout le monde.

Nous comprenons bien sûr que nous ne sommes pas dans une bonne situation, mais comme pour tout dans la vie, il faut rester calme, continuer à faire ce qu'on fait et aller de l'avant. »

Lorsqu'on lui a demandé s'il serait toujours en poste lors du match contre Arsenal le 22 février, il a répondu : « Je suis convaincu que oui. Je comprends la question et je comprends qu'il est facile de me pointer du doigt, mais je pense aussi que ce n'est jamais uniquement la faute de l'entraîneur principal, des propriétaires, des dirigeants, des joueurs ou du personnel. C'est la faute de tout le monde. Si vous faites les choses correctement, vous construisez quelque chose qui peut durer. Bien sûr, nous ne sommes pas en tête du classement actuellement. Tout le monde sait, les dirigeants, les propriétaires, moi-même, où nous en sommes, ce que nous devons améliorer et ce que nous devons faire mieux. C'est ce à quoi nous travaillons très dur. »