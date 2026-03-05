Goal.com
Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

VIDÉO : Les supporters d'Arsenal célèbrent et dansent avec frénésie dans les tribunes à Brighton après avoir appris que Manchester City n'avait fait que match nul contre Nottingham Forest

Les supporters d'Arsenal ont transformé l'Amex Stadium en carnaval mercredi soir lorsque la nouvelle du match nul de Manchester City s'est répandue dans le stade. Alors que les Gunners remportaient une victoire difficile 1-0 contre Brighton, la véritable euphorie a éclaté lorsqu'il a été confirmé que leurs rivaux pour le titre avaient perdu des points contre Nottingham Forest.

  • Chaos dans le secteur visiteurs

    En quelques secondes, l'ambiance à l'Amex Stadium est passée d'une tension concentrée à un délire absolu. Alors que le but précoce de Bukayo Saka permettait à Arsenal de contrôler le match, l'attention des supporters s'est momentanément détournée vers leurs smartphones à l'arrivée des dernières nouvelles en provenance de l'Etihad Stadium.

    Lorsque le coup de sifflet final a retenti, marquant le surprenant match nul 2-2 entre Manchester City et Nottingham Forest, les supporters londoniens en déplacement ont explosé de joie. Des images virales ont montré des milliers de supporters dansant, s'embrassant et agitant leurs écharpes dans une explosion de joie synchronisée qui a failli couvrir le système de sonorisation du stade. Le timing n'aurait pas pu être plus cinématographique, la nouvelle de la perte de points de City coïncidant parfaitement avec la conclusion de la victoire âprement disputée d'Arsenal. 

  • Regardez le clip

  • Un bouleversement au sommet

    Cette série de matchs disputés en milieu de semaine pourrait bien avoir défini la trajectoire de la course au titre de la Premier League 2025-26. Arsenal occupe la tête du classement avec 67 points en 30 matchs, établissant ainsi une avance confortable sur ses rivaux les plus proches.

    De son côté, l'équipe de Guardiola, habituellement implacable au printemps, se retrouve désormais à sept points, avec 60 points en 29 matchs. Si City a encore un match en retard, le coup psychologique infligé par sa défaite contre Forest a donné tout l'élan nécessaire à l'équipe d'Arteta.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le sprint final commence

    Arsenal cherchera à conserver son avance de sept points lors de son retour en Premier League. Avec la ligne d'arrivée désormais en vue, Arteta voudra que ses joueurs restent concentrés malgré le bruit extérieur et les célébrations virales qui dominent actuellement les réseaux sociaux.

    Cependant, avant d'affronter Everton en Premier League le 14 mars, les Gunners affronteront d'abord Mansfield Town en FA Cup et le Bayer Leverkusen lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

