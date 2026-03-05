VIDÉO : Les supporters d'Arsenal célèbrent et dansent avec frénésie dans les tribunes à Brighton après avoir appris que Manchester City n'avait fait que match nul contre Nottingham Forest

En quelques secondes, l'ambiance à l'Amex Stadium est passée d'une tension concentrée à un délire absolu. Alors que le but précoce de Bukayo Saka permettait à Arsenal de contrôler le match, l'attention des supporters s'est momentanément détournée vers leurs smartphones à l'arrivée des dernières nouvelles en provenance de l'Etihad Stadium.

Lorsque le coup de sifflet final a retenti, marquant le surprenant match nul 2-2 entre Manchester City et Nottingham Forest, les supporters londoniens en déplacement ont explosé de joie. Des images virales ont montré des milliers de supporters dansant, s'embrassant et agitant leurs écharpes dans une explosion de joie synchronisée qui a failli couvrir le système de sonorisation du stade. Le timing n'aurait pas pu être plus cinématographique, la nouvelle de la perte de points de City coïncidant parfaitement avec la conclusion de la victoire âprement disputée d'Arsenal.