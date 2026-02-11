VIDÉO : Le raté de la saison ? Cole Palmer rate son tir à bout portant dans les dernières secondes du match nul entre Chelsea et Leeds.

Après le match, le manager Liam Rosenior a été interrogé sur l'occasion manquée par Palmer et a déclaré aux journalistes : « Il est bien placé, 999 fois sur 1000, il marque, mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Nous n'aurions pas dû nous retrouver dans cette situation. Le match aurait dû se terminer sur un score de 2-0. Je dois montrer certaines choses aux joueurs pour m'assurer que cela ne se reproduise plus. »

Le manager de Chelsea a également exprimé sa déception de ne pas avoir remporté le match, ajoutant : « Honnêtement, je ne me souviens pas que Leeds ait tiré au but ou eu une occasion [avant le but de Nmecha]. Notre jeu, en termes de possession, de pressing et d'énergie, correspondait à tout ce que je voulais voir, ce qui rend notre défaite encore plus difficile à accepter. Après le deuxième but, j'étais frustré par plusieurs choses que je vais montrer aux joueurs pour leur expliquer pourquoi le momentum du match a changé. C'est une question d'équipe. Si nous arrivons à rester concentrés pendant 90 minutes, cette équipe a un potentiel incroyable, comme vous l'avez vu pendant probablement 90 % du match aujourd'hui. Cela fait un mois que je suis ici, et j'ai déjà l'impression de savoir ce sur quoi nous devons travailler pour nous améliorer. Il faut juste s'assurer que nous ayons le temps de le faire. »