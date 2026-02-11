VIDÉO : Le raté de la saison ? Cole Palmer rate son tir à bout portant dans les dernières secondes du match nul entre Chelsea et Leeds.

Chelsea semblait bien parti pour remporter les trois points contre Leeds après avoir pris une avance de 2-0 grâce à un but de Joao Pedro et un penalty de Palmer. Cependant, les Whites ont riposté grâce aux efforts de Lukas Nmecha et Noah Okafor pour égaliser à 2-2. Palmer a ensuite laissé passer une occasion incroyable de remporter le match dans le temps additionnel en ratant un but invraisemblable. Le joueur de 23 ans est arrivé au second poteau et semblait prêt à convertir un centre à ras de terre, mais il a tiré au-dessus de la barre transversale.
Paul Merson, consultant pour Sky Sports, n'en croyait pas ses yeux : « Non ! Palmer vient de rater son tir à deux mètres du but ! Il est toujours debout devant le but, bouche bée, il n'arrive pas à croire qu'il vient de rater son tir. Je n'en reviens pas de ce que je viens de voir, wow. Il ne pourrait pas refaire ça même s'il essayait, je n'en reviens pas de ce que je viens de voir. »