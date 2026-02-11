Goal.com
VIDÉO : Le raté de la saison ? Cole Palmer rate son tir à bout portant dans les dernières secondes du match nul entre Chelsea et Leeds.

Le talisman de Chelsea, Cole Palmer, a réussi à manquer une occasion en or de marquer le but de la victoire pour les Blues contre Leeds mardi en Premier League. Les visiteurs sont revenus au score après avoir été menés 2-0 pour arracher un point contre l'équipe de Liam Rosenior, mais l'issue aurait pu être différente si Palmer avait réussi à trouver le chemin des filets dans le temps additionnel à Stamford Bridge.

  • Palmer rate une occasion alors que Chelsea fait match nul

    Chelsea semblait bien parti pour remporter les trois points contre Leeds après avoir pris une avance de 2-0 grâce à un but de Joao Pedro et un penalty de Palmer. Cependant, les Whites ont riposté grâce aux efforts de Lukas Nmecha et Noah Okafor pour égaliser à 2-2. Palmer a ensuite laissé passer une occasion incroyable de remporter le match dans le temps additionnel en ratant un but invraisemblable. Le joueur de 23 ans est arrivé au second poteau et semblait prêt à convertir un centre à ras de terre, mais il a tiré au-dessus de la barre transversale.

    Paul Merson, consultant pour Sky Sports, n'en croyait pas ses yeux : « Non ! Palmer vient de rater son tir à deux mètres du but ! Il est toujours debout devant le but, bouche bée, il n'arrive pas à croire qu'il vient de rater son tir. Je n'en reviens pas de ce que je viens de voir, wow. Il ne pourrait pas refaire ça même s'il essayait, je n'en reviens pas de ce que je viens de voir. »

  • Regardez le clip

  • « 999 fois sur 1000, il marque. »

    Après le match, le manager Liam Rosenior a été interrogé sur l'occasion manquée par Palmer et a déclaré aux journalistes : « Il est bien placé, 999 fois sur 1000, il marque, mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Nous n'aurions pas dû nous retrouver dans cette situation. Le match aurait dû se terminer sur un score de 2-0. Je dois montrer certaines choses aux joueurs pour m'assurer que cela ne se reproduise plus. »

    Le manager de Chelsea a également exprimé sa déception de ne pas avoir remporté le match, ajoutant : « Honnêtement, je ne me souviens pas que Leeds ait tiré au but ou eu une occasion [avant le but de Nmecha]. Notre jeu, en termes de possession, de pressing et d'énergie, correspondait à tout ce que je voulais voir, ce qui rend notre défaite encore plus difficile à accepter. Après le deuxième but, j'étais frustré par plusieurs choses que je vais montrer aux joueurs pour leur expliquer pourquoi le momentum du match a changé. C'est une question d'équipe. Si nous arrivons à rester concentrés pendant 90 minutes, cette équipe a un potentiel incroyable, comme vous l'avez vu pendant probablement 90 % du match aujourd'hui. Cela fait un mois que je suis ici, et j'ai déjà l'impression de savoir ce sur quoi nous devons travailler pour nous améliorer. Il faut juste s'assurer que nous ayons le temps de le faire. »

  • Hull City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Et ensuite ?

    Chelsea se concentre désormais sur la FA Cup et son match de quatrième tour contre Hull City, l'une des équipes les plus performantes du championnat, vendredi. Les Blues reprendront la Premier League à domicile contre Burnley, menacé de relégation, le 21 février.

    Traduit automatiquement par GOAL-e

