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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Vidéo : Le Bayern joue avec les nerfs du Real au Bernabéu

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
Espagne
Allemagne

Une surprise bavaroise dans le fief des Merengues

Au cours d'une soirée européenne endiablée au Santiago Bernabéu, la confrontation entre le Real Madrid et le Bayern Munich s'est déroulée sur un rythme effréné et a connu des rebondissements dramatiques. Le résultat n'a pas seulement reflété une lutte tactique, mais a également révélé une bataille psychologique entre deux équipes au lourd passé en Ligue des champions.

Le Bayern s'est imposé face au Real lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions ce soir sur le score de 2-1. Le Colombien Luis Díaz a ouvert le score à la 41e minute, suivi par Harry Kane 20 secondes après le début de la seconde mi-temps, tandis que les Merengues sont revenus dans la partie grâce à un but de Kylian Mbappé à la 74e minute.

  • Un choc bavarois précoce… Une domination totale

    Le Bayern Munich a abordé la rencontre avec une confiance évidente et a imposé un rythme offensif dès les premières minutes, profitant de la confusion dans la défense du Real Madrid et de l'absence du gardien titulaire Thibaut Courtois.

    L'équipe allemande a menacé le but d'André Lunin à plusieurs reprises, notamment sur une occasion de Dayot Upamecano repoussée sur la ligne de but.

    Alors que la pression se maintenait, le premier but est survenu à la 41e minute, inscrit par Luis Díaz sur une passe astucieuse de Serge Gnabry, concrétisant ainsi la supériorité des visiteurs et clôturant la première mi-temps sur un avantage mérité.

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  • 20 secondes suffisent pour démoraliser

    Dès le début de la seconde mi-temps, le Real Madrid a encaissé un coup très dur : il n'a fallu que 20 secondes au Bayern pour doubler la mise. Harry Kane a profité d'une grave erreur dans la construction du jeu pour envoyer un superbe tir qui a fini au fond des filets, inscrivant ainsi le deuxième but sous les yeux stupéfaits des supporters du Bernabéu.

    Le Bayern a ensuite continué à se montrer menaçant et a failli aggraver le score par l'intermédiaire d'Olic et de Kane, tandis que le Real Madrid semblait incapable de suivre le rythme imposé par les Allemands, tant le choc était grand.

  • Neuer a brillé… et l'espoir renaît

    Le Real Madrid a tenté de revenir progressivement dans le match et s'est créé plusieurs occasions franches, notamment une échappée de Vinícius Júnior qui a manqué de manière étrange l'occasion de réduire l'écart, ainsi qu'une frappe de Mbappé brillamment repoussée par Manuel Neuer.

    Le gardien allemand a été l'un des grands héros de la rencontre, grâce à des arrêts décisifs qui ont permis à son équipe de conserver l'avantage, alors que les Merengues manquaient de précision dans la finition malgré une relative amélioration de leur jeu.

    À la 74e minute, le match s'est à nouveau enflammé après que Kylian Mbappé a réussi à réduire l'écart en profitant d'un centre à ras de terre parfait d'Alexander-Arnold, redonnant ainsi de l'espoir au Real Madrid et rendant les dernières minutes palpitantes.

    L'équipe royale a failli égaliser à plusieurs reprises dans les minutes qui ont suivi, mais la précipitation et un manque de précision dans la finition l'en ont empêchée, tandis que le Bayern a conservé son avance jusqu'au coup de sifflet final, laissant la porte ouverte à tous les scénarios pour le match retour à Munich la semaine prochaine.

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