Vidéo : Le Bayern joue avec les nerfs du Real au Bernabéu

Au cours d'une soirée européenne endiablée au Santiago Bernabéu, la confrontation entre le Real Madrid et le Bayern Munich s'est déroulée sur un rythme effréné et a connu des rebondissements dramatiques. Le résultat n'a pas seulement reflété une lutte tactique, mais a également révélé une bataille psychologique entre deux équipes au lourd passé en Ligue des champions.

Le Bayern s'est imposé face au Real lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions ce soir sur le score de 2-1. Le Colombien Luis Díaz a ouvert le score à la 41e minute, suivi par Harry Kane 20 secondes après le début de la seconde mi-temps, tandis que les Merengues sont revenus dans la partie grâce à un but de Kylian Mbappé à la 74e minute.