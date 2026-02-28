Les supporters ont applaudi l'enthousiasme de Sweeney, tandis que sa brève apparition est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. L'Américaine s'est également vu remettre un maillot spécial du Sporting CP avec « SYDNEY » inscrit dans le dos.

La star d'Euphoria et de White Lotus est actuellement au Portugal pour divers projets et a eu envie d'assister à un match du club qui a révélé Cristiano Ronaldo. Le Sporting a quant à lui partagé une photo de la jeune femme de 28 ans aux côtés de ses collègues acteurs Leo Woodall et Matthew Goode sur son compte Instagram officiel.

Une autre image montrait la mascotte du club tenant Sweeney dans ses bras après la victoire facile du Sporting contre Estoril. Cependant, ce sont les talents de footballeuse de Sweeney qui ont attiré l'attention après le triomphe du club en championnat.