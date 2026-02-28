Goal.com
Sydney Sweeney Cristiano RonaldoGetty/GOAL

VIDÉO : La superstar hollywoodienne Sydney Sweeney montre ses talents de footballeuse au Portugal avec « un dribble meilleur que celui de Ronaldo »

Sydney Sweeney a été félicitée pour ses talents de dribbleuse après avoir fait étalage de ses compétences footballistiques au stade José Alvalade, vendredi soir, après la victoire 3-0 du Sporting CP contre Estoril. La superstar hollywoodienne a surpris les fans en faisant une apparition inattendue sur le terrain à la fin du match et en exhibant son jeu de jambes impressionnant après la rencontre de la Liga Portugal.

  • Fléchissez-le comme Sweeney

    Les supporters ont applaudi l'enthousiasme de Sweeney, tandis que sa brève apparition est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. L'Américaine s'est également vu remettre un maillot spécial du Sporting CP avec « SYDNEY » inscrit dans le dos.

    La star d'Euphoria et de White Lotus est actuellement au Portugal pour divers projets et a eu envie d'assister à un match du club qui a révélé Cristiano Ronaldo. Le Sporting a quant à lui partagé une photo de la jeune femme de 28 ans aux côtés de ses collègues acteurs Leo Woodall et Matthew Goode sur son compte Instagram officiel.

    Une autre image montrait la mascotte du club tenant Sweeney dans ses bras après la victoire facile du Sporting contre Estoril. Cependant, ce sont les talents de footballeuse de Sweeney qui ont attiré l'attention après le triomphe du club en championnat.

  • Regardez l'actrice hollywoodienne Sweeney montrer ses talents

  • « Meilleur que Ronaldo ! »

    Les fans de football se sont rapidement rendus sur la plateforme de médias sociaux X pour féliciter Sweeney et son jeu de jambes impressionnant.

    « Elle a de meilleurs pieds que Bellingham, bon sang », a posté l'utilisateur @pfanopat.

    « Elle dribble mieux que Ronaldo », a ajouté @Messiah2524.

    @yo_lak a écrit : « Quoi qu'elle fasse, elle devient virale ».

    @roninSam a ensuite salué le talent de Sweeney en publiant : « Elle vit vraiment sa vie en mode créatif. Elle a trop de talent pour une seule personne ! »

  • FBL-POR-LIGA-SPORTING-ESTORILAFP

    Et ensuite ?

    Grâce à un doublé de Luis Suarez et à un but tardif de Daniel Braganca, le Sporting reste dans le sillage du leader du championnat, le FC Porto, qui a lui-même poursuivi sa course au titre contre Arouca plus tôt dans la soirée de vendredi.

    Porto a attendu la fin du temps additionnel de la deuxième mi-temps pour remporter trois points qui pourraient s'avérer décisifs dans la course au titre de la Liga Portugal. Le jeune Oskar Pietuszewski a donné l'avantage à Porto dès la première minute au Dragao, mais l'équipe de Francesco Farioli n'a pas su tirer parti du premier but du Polonais en championnat cette saison.

    Nais Djouahra a égalisé pour Arouca et Porto semblait destiné à partager les points avec les visiteurs. Cependant, William Gomes a gardé son sang-froid pour redonner l'avantage à Porto sur penalty dans le temps additionnel, avant que Terem Moffi ne marque à la 98e minute pour confirmer les trois points dans une victoire 3-1.

    Le Sporting espère se rapprocher à un point de Porto lorsqu'il se rendra à Braga le week-end prochain, tandis que le leader du championnat se rendra à Lisbonne pour affronter le Benfica de José Mourinho lors d'un week-end qui pourrait s'avérer décisif dans la course au titre.

