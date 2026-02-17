Goal.com
Haji Wright Coventry 2025-26Getty
Chris Burton

Traduit par

VIDÉO : La star de l'équipe nationale américaine Haji Wright réalise un superbe triplé pour battre Middlesbrough et ramener l'équipe de Frank Lampard, Coventry, en tête du championnat

La star de l'équipe nationale américaine Haji Wright a réalisé un superbe triplé pour Coventry contre Middlesbrough, autre prétendant à la promotion, propulsant l'équipe de Frank Lampard à la tête du classement du championnat. Les Sky Blues ont perdu leur avance confortable en tête du deuxième division anglaise, mais restent en course pour atteindre la Premier League.

  • Coventry a perdu son avance de 10 points en tête du classement.

    Le leader américain Wright a contribué à remettre cette campagne sur les rails en réalisant une performance décisive contre Boro, l'équipe qui avait dépassé Coventry à la première place après un passage à vide inopportun des hommes de Lampard.

    L'ancien milieu de terrain de Chelsea et de l'Angleterre a vu son équipe perdre son avance de 10 points en tête du classement du championnat, alors que les Sky Blues semblaient bien partis pour remporter le titre à un moment donné, mais ils ont mis fin à une série de trois matchs sans victoire en battant Middlesbrough 3-1 à domicile.

  • Regardez Wright, la star de l'équipe nationale américaine, réaliser un triplé contre Middlesbrough.

  • Combien de buts Wright a-t-il marqué cette saison ?

    Wright, qui a porté son total de buts pour la saison à 13, a été la star incontestée du match entre Coventry et Boro. Il a frappé le poteau lors de la première action notable du match, avant d'ouvrir le score à la 21e minute.

    Son deuxième but a été préparé par le gardien des Sky Blues, Carl Rushworth, qui a dégagé le ballon au milieu du terrain, permettant à Wright de faire preuve de sa puissance pour repousser son défenseur et envoyer le ballon dans le coin inférieur du but.

    Le joueur de 27 ans, qui espère participer à la Coupe du monde à domicile avec l'équipe nationale américaine cet été, a complété son triplé et s'est offert le ballon du match en transformant un penalty à la 71e minute.

    Lampard a déclaré à propos de la performance exceptionnelle de Wright : « Haji garde la tête baissée, il travaille dur et nous savons de quoi Haji est capable quand il est dans cette forme. Je suis vraiment heureux pour lui et il doit continuer sur cette lancée. Surtout dans un match de haut niveau, il faut marquer dans les moments critiques et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Tout le monde a travaillé dur et Haji a fait le travail. »

    Quand Coventry a-t-il joué pour la dernière fois en Premier League ?

    Le manager de Coventry a ajouté à propos d'un joueur qui n'avait marqué que deux buts lors de ses 19 dernières apparitions : « Je suis ravi pour Haji. Les attaquants sont tellement jugés sur leurs buts. Il a bien démarré la saison, puis il s'est légèrement blessé lorsqu'il était avec son équipe nationale et son retour a quelque peu perturbé son rythme, mais il a tellement de talent.

    Quand il a vraiment l'impression que c'est un match compétitif, il utilise toutes ses qualités et toute sa force. Il a un talent exceptionnel, et nous l'avons vu ce soir. Cela doit lui donner la confiance nécessaire pour reproduire cette performance. »

    Coventry, qui a chuté jusqu'en League Two à un moment donné, cherche à rejoindre les rangs de la Premier League pour la première fois depuis 2001. Wright est soutenu pour rejoindre l'élite la saison prochaine, que les Sky Blues y parviennent ou non, et les rumeurs de transfert refont surface à chaque mercato.

