VIDÉO : La star de l'équipe nationale américaine Haji Wright réalise un superbe triplé pour battre Middlesbrough et ramener l'équipe de Frank Lampard, Coventry, en tête du championnat

Wright, qui a porté son total de buts pour la saison à 13, a été la star incontestée du match entre Coventry et Boro. Il a frappé le poteau lors de la première action notable du match, avant d'ouvrir le score à la 21e minute.

Son deuxième but a été préparé par le gardien des Sky Blues, Carl Rushworth, qui a dégagé le ballon au milieu du terrain, permettant à Wright de faire preuve de sa puissance pour repousser son défenseur et envoyer le ballon dans le coin inférieur du but.

Le joueur de 27 ans, qui espère participer à la Coupe du monde à domicile avec l'équipe nationale américaine cet été, a complété son triplé et s'est offert le ballon du match en transformant un penalty à la 71e minute.

Lampard a déclaré à propos de la performance exceptionnelle de Wright : « Haji garde la tête baissée, il travaille dur et nous savons de quoi Haji est capable quand il est dans cette forme. Je suis vraiment heureux pour lui et il doit continuer sur cette lancée. Surtout dans un match de haut niveau, il faut marquer dans les moments critiques et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Tout le monde a travaillé dur et Haji a fait le travail. »