VIDÉO : La star de l'équipe nationale américaine Haji Wright réalise un superbe triplé pour battre Middlesbrough et ramener l'équipe de Frank Lampard, Coventry, en tête du championnat

Le leader américain Wright a contribué à remettre cette campagne sur les rails en réalisant une performance décisive contre Boro, l'équipe qui avait dépassé Coventry à la première place après un passage à vide inopportun des hommes de Lampard.
L'ancien milieu de terrain de Chelsea et de l'Angleterre a vu son équipe perdre son avance de 10 points en tête du classement du championnat, alors que les Sky Blues semblaient bien partis pour remporter le titre à un moment donné, mais ils ont mis fin à une série de trois matchs sans victoire en battant Middlesbrough 3-1 à domicile.