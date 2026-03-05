Pardew, s'exprimant après la victoire 1-0 d'Arsenal à Brighton, a déclaré que leur pragmatisme plutôt que leur talent méritait une mention spéciale dans les livres d'histoire. « Quand je les regarde en tant que manager de football, je trouve qu'ils sont très professionnels. Ils font tout ce qu'il faut pour gagner... Il y aura un astérisque à côté de leur nom, car il suffit de les regarder dans ce type de performances pour se dire qu'il s'agit simplement d'une démonstration fonctionnelle. C'est une démonstration professionnelle et fonctionnelle. Ils sont bons, ils sont forts, ils sont puissants. Mais ils n'ont rien de beau. C'est la vérité », a déclaré Pardew sur talkSPORT.
VIDÉO : « La chose la plus irrespectueuse que j'ai jamais entendue » - La présentatrice de télévision Laura Woods appelle pendant l'émission en direct et exprime sa colère face aux commentaires controversés d'Alan Pardew
Pardew affirme qu'« il n'y a rien de beau chez Arsenal »
Regardez Laura Woods critiquer Pardew au téléphone.
Woods réagit aux accusations d'« astérisque »
Ces commentaires n'ont pas plu à Woods, qui a appelé talkSPORT pour exprimer sa frustration. « Vous savez quoi, Alan, je vous adore, mais c'est la chose la plus irrespectueuse que j'ai jamais entendue. Comment pouvez-vous dire ça ? Parce que nous aimons tirer des coups francs, des coups de pied arrêtés et des corners ? Je ne comprends pas votre raisonnement », a rétorqué Woods.
Elle a continué à défendre avec passion les Londoniens du nord en soulignant l'ironie des critiques dont ils font l'objet concernant leur évolution. « C'est dingue... Si Arsenal remporte le championnat, aucun d'entre nous, les fans, ne se soucie de la manière dont ils y parviennent, je me fiche que vous n'aimiez pas nous regarder jouer, pourquoi nous soucierions-nous de savoir si nous sommes divertissants ou non ? Quand nous jouions un beau football, tout le monde disait : « Ils jouent un beau football, mais ils ne gagnent pas ». Et maintenant que nous gagnons des matchs de différentes manières, que le jeu évolue, vous vous ennuyez », a-t-elle ajouté.
Arsenal poursuit sa course au titre en Premier League
Grâce à cette dernière victoire âprement disputée, les Gunners conservent leur place de leader au sommet du classement. Ils totalisent actuellement 67 points en 30 matchs, conservant ainsi sept points d'avance sur Manchester City, qui a disputé un match de moins. Les hommes d'Arteta se préparent désormais à un calendrier chargé dans différentes compétitions, à commencer par un match de cinquième tour de la FA Cup contre Mansfield Town, suivi d'un match aller décisif en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen la semaine prochaine.