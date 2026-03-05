VIDÉO : « La chose la plus irrespectueuse que j'ai jamais entendue » - La présentatrice de télévision Laura Woods appelle pendant l'émission en direct et exprime sa colère face aux commentaires controversés d'Alan Pardew

Ces commentaires n'ont pas plu à Woods, qui a appelé talkSPORT pour exprimer sa frustration. « Vous savez quoi, Alan, je vous adore, mais c'est la chose la plus irrespectueuse que j'ai jamais entendue. Comment pouvez-vous dire ça ? Parce que nous aimons tirer des coups francs, des coups de pied arrêtés et des corners ? Je ne comprends pas votre raisonnement », a rétorqué Woods.

Elle a continué à défendre avec passion les Londoniens du nord en soulignant l'ironie des critiques dont ils font l'objet concernant leur évolution. « C'est dingue... Si Arsenal remporte le championnat, aucun d'entre nous, les fans, ne se soucie de la manière dont ils y parviennent, je me fiche que vous n'aimiez pas nous regarder jouer, pourquoi nous soucierions-nous de savoir si nous sommes divertissants ou non ? Quand nous jouions un beau football, tout le monde disait : « Ils jouent un beau football, mais ils ne gagnent pas ». Et maintenant que nous gagnons des matchs de différentes manières, que le jeu évolue, vous vous ennuyez », a-t-elle ajouté.