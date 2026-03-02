VIDÉO : L'attaquant de Hull City, Oli McBurnie, VOMIT sur le terrain, les gels à base de caféine étant mis en cause

Malgré les difficultés physiques rencontrées par son attaquant vedette, Hull City a réussi à remporter une victoire cruciale 1-0 lors d'un match à l'extérieur difficile. Matt Crooks a inscrit le but décisif en deuxième mi-temps, garantissant ainsi que l'épreuve difficile vécue par McBurnie n'ait pas été vaine. Hull City a démontré cette saison son talent pour remporter des victoires difficiles, une qualité souvent nécessaire pour venir à bout du calendrier éprouvant de 46 matchs de la deuxième division anglaise. Ce résultat permet aux Tigers de rester en lice pour un retour en Premier League, alors qu'ils cherchent à mettre fin à une décennie d'exil dans l'élite et à s'assurer une place en barrages.

S'adressant à BBC Radio Humberside, le manager Sergej Jakirovic s'est montré franc au sujet des lacunes de son équipe tout au long de la rencontre, déclarant : « Nous n'avons pas bien joué, notre performance était moyenne. Nous avons beaucoup perdu le ballon, on peut jouer mais on ne contrôle pas le jeu – nous avons commis des erreurs non forcées, nous avons perdu le ballon. À la mi-temps, nous avons convenu que nous pouvions jouer avec beaucoup plus de confiance, être plus verticaux et nous avons augmenté notre énergie grâce aux remplacements – nous n'étions pas à 100 % en première mi-temps. J'étais en colère – ce n'était pas notre visage, notre performance. Je ne me soucie plus des impressions, mais j'aimerais que nous jouions beaucoup mieux. J'ai eu l'impression que nous n'avions qu'une seule occasion, car nous étions principalement dans notre moitié de terrain. Nous avons pris trois points, c'est le plus important. »