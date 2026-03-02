Les images montrent l'international écossais courbé en deux et visiblement en difficulté alors que les équipes s'apprêtaient à reprendre le match sur un score de 0-0. Quelques instants plus tard, le joueur de 29 ans n'a pas pu retenir ce qu'il avait ingéré à la mi-temps et a vomi sur la pelouse. Malgré ces scènes alarmantes, McBurnie a réussi à se remettre et est resté sur le terrain pendant les 90 minutes, permettant à Hull de poursuivre sa course à la promotion. Après le coup de sifflet final, l'ancien joueur de Sheffield United s'est exprimé sur les réseaux sociaux au sujet de la vidéo qui avait inquiété ses fans. Avec une bonne dose d'humour et d'autodérision, McBurnie a identifié la cause de son malaise en cours de match. Dans un message publié sur X, accompagné d'émojis rieurs et vomissants, l'attaquant a plaisanté : « Je devrais peut-être réduire ma consommation de gels caféinés à la mi-temps. » Cette réponse légère a confirmé que le problème était une réaction temporaire à ses compléments énergétiques plutôt qu'un virus persistant.
VIDÉO : L'attaquant de Hull City, Oli McBurnie, VOMIT sur le terrain, les gels à base de caféine étant mis en cause
McBurnie explique son malaise en plein match
Hull City maintient son élan vers la promotion
Malgré les difficultés physiques rencontrées par son attaquant vedette, Hull City a réussi à remporter une victoire cruciale 1-0 lors d'un match à l'extérieur difficile. Matt Crooks a inscrit le but décisif en deuxième mi-temps, garantissant ainsi que l'épreuve difficile vécue par McBurnie n'ait pas été vaine. Hull City a démontré cette saison son talent pour remporter des victoires difficiles, une qualité souvent nécessaire pour venir à bout du calendrier éprouvant de 46 matchs de la deuxième division anglaise. Ce résultat permet aux Tigers de rester en lice pour un retour en Premier League, alors qu'ils cherchent à mettre fin à une décennie d'exil dans l'élite et à s'assurer une place en barrages.S'adressant à BBC Radio Humberside, le manager Sergej Jakirovic s'est montré franc au sujet des lacunes de son équipe tout au long de la rencontre, déclarant : « Nous n'avons pas bien joué, notre performance était moyenne. Nous avons beaucoup perdu le ballon, on peut jouer mais on ne contrôle pas le jeu – nous avons commis des erreurs non forcées, nous avons perdu le ballon. À la mi-temps, nous avons convenu que nous pouvions jouer avec beaucoup plus de confiance, être plus verticaux et nous avons augmenté notre énergie grâce aux remplacements – nous n'étions pas à 100 % en première mi-temps. J'étais en colère – ce n'était pas notre visage, notre performance. Je ne me soucie plus des impressions, mais j'aimerais que nous jouions beaucoup mieux. J'ai eu l'impression que nous n'avions qu'une seule occasion, car nous étions principalement dans notre moitié de terrain. Nous avons pris trois points, c'est le plus important. »
Quelle est la prochaine étape pour McBurnie et Hull City ?
Avec la promotion en pleine effervescence, la présence de McBurnie sera cruciale pour le reste de la campagne, même s'il devra probablement revoir son approche nutritionnelle pour les prochains matchs. Il est devenu un héros culte au MKM Stadium depuis son transfert l'été dernier, et sa capacité à tenir tout le match malgré son inconfort physique à Fratton Park incarne le courage que Jakirovic souhaite voir. Alors que la course à la Premier League s'intensifie, Hull City aura besoin que son meilleur buteur garde son sang-froid - et ses compléments alimentaires à la mi-temps - s'il veut réussir à se qualifier pour les barrages. Hull City doit affronter son rival pour la promotion, Ipswich Town, ce mardi à Portman Road.