VIDÉO : L'ancien gardien de Tottenham remplacé à la mi-temps après un incroyable but contre son camp lors d'une défaite 5-0, le manager démissionne immédiatement
La bévue qui a provoqué l'effondrement
L'humiliation a commencé par un moment tellement bizarre qu'il a déjà été qualifié de candidat au titre d'autogoal le plus embarrassant de l'année. Alors que le score était toujours de 0-0, le défenseur d'Auckland Jake Girdwood-Reich a tenté un dégagement hasardeux et optimiste depuis le fond de son propre territoire. Ce qui aurait dû être un simple dégagement pour Oluwayemi s'est transformé en catastrophe lorsqu'il s'est précipité hors de sa surface de réparation et a complètement mal jugé la trajectoire du ballon qui rebondissait.
Dans une tentative désespérée de dégager le ballon de la tête, l'ancien joueur des Spurs a réussi à le renvoyer en arrière, regardant avec horreur le ballon franchir la ligne de but. Ce fut le catalyseur d'un effondrement total du Phoenix, qui a encaissé trois autres buts avant même le coup de sifflet de la mi-temps. Le manager, Giancarlo Italiano, en avait vu assez à la mi-temps et a remplacé Oluwayemi par Alby Kelly-Heald dans le but d'arrêter l'hémorragie.
Ce changement entre les poteaux n'a pas suffi à inverser la tendance d'un derby à sens unique, Auckland finissant par marquer un cinquième but pour achever une humiliante déroute. Ce résultat a laissé Wellington Phoenix languir en bas du classement de l'A-League, mais les véritables retombées ne faisaient que commencer. Alors que les joueurs quittaient péniblement le terrain, l'attention s'est déplacée du terrain vers le banc de touche, où une annonce choc se préparait.
Italien s'en va
Au lendemain de cette défaite cuisante, l'entraîneur principal du Wellington Phoenix, Italiano, a surpris les médias réunis en annonçant sa démission avec effet immédiat. Confronté à la réalité d'une défaite écrasante à domicile lors d'un derby, le manager a décidé que son heure était venue. Le poids émotionnel de la défaite était palpable lorsqu'il a prononcé son dernier discours devant la presse, confirmant qu'il quitterait ses fonctions immédiatement.
« Perdre 5-0 à domicile alors que la saison n'est pas encore terminée est inacceptable. J'en assume l'entière responsabilité », a admis Italiano lors de sa conférence de presse d'après-match. « J'ai informé le club que je démissionnais. Je pense qu'il sera plus facile pour quelqu'un d'autre d'apporter une nouvelle énergie et de recentrer le groupe. »
Poursuite d'une tendance chez les Spurs
Pour Oluwayemi, cela représente un revers important dans une carrière qui avait pourtant débuté de manière très prometteuse à Londres. Bien qu'il n'ait jamais joué en équipe senior pour Tottenham entre 2020 et 2022, il était suffisamment apprécié pour faire partie de l'équipe des moins de 21 ans et être prêté à Portsmouth. Il a rejoint Wellington en 2024 dans l'espoir de trouver une place de titulaire et de relancer sa carrière, mais cette dernière performance restera dans les mémoires pour toutes les mauvaises raisons.
Par coïncidence, son ancien club londonien traverse actuellement une période difficile, après avoir subi une défaite 4-1 contre Arsenal. Cette défaite, survenue lors du premier match d'Igor Tudor à la tête de l'équipe, a laissé Tottenham à seulement quatre points au-dessus de la zone de relégation de la Premier League, prouvant que, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou au Royaume-Uni, l'ADN des Spurs est actuellement synonyme de difficultés.
