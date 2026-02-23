VIDÉO : L'ancien gardien de Tottenham remplacé à la mi-temps après un incroyable but contre son camp lors d'une défaite 5-0, le manager démissionne immédiatement

L'humiliation a commencé par un moment tellement bizarre qu'il a déjà été qualifié de candidat au titre d'autogoal le plus embarrassant de l'année. Alors que le score était toujours de 0-0, le défenseur d'Auckland Jake Girdwood-Reich a tenté un dégagement hasardeux et optimiste depuis le fond de son propre territoire. Ce qui aurait dû être un simple dégagement pour Oluwayemi s'est transformé en catastrophe lorsqu'il s'est précipité hors de sa surface de réparation et a complètement mal jugé la trajectoire du ballon qui rebondissait.

Dans une tentative désespérée de dégager le ballon de la tête, l'ancien joueur des Spurs a réussi à le renvoyer en arrière, regardant avec horreur le ballon franchir la ligne de but. Ce fut le catalyseur d'un effondrement total du Phoenix, qui a encaissé trois autres buts avant même le coup de sifflet de la mi-temps. Le manager, Giancarlo Italiano, en avait vu assez à la mi-temps et a remplacé Oluwayemi par Alby Kelly-Heald dans le but d'arrêter l'hémorragie.

Ce changement entre les poteaux n'a pas suffi à inverser la tendance d'un derby à sens unique, Auckland finissant par marquer un cinquième but pour achever une humiliante déroute. Ce résultat a laissé Wellington Phoenix languir en bas du classement de l'A-League, mais les véritables retombées ne faisaient que commencer. Alors que les joueurs quittaient péniblement le terrain, l'attention s'est déplacée du terrain vers le banc de touche, où une annonce choc se préparait.