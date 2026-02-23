VIDÉO : L'ancien entraîneur de Liverpool Brendan Rodgers pose avec un fusil vêtu d'une robe saoudienne alors qu'il vise le titre avec Al-Qadsiah

L'ancien entraîneur de Premier League s'est également montré très élogieux dans son évaluation de la vie loin du banc de touche, encourageant les autres à envisager de s'installer en Arabie saoudite. « Je n'ai que des sentiments positifs à l'égard de l'Arabie saoudite. Lorsque vous changez de pays et de culture, vous vous posez toujours des questions. Mais je dois dire que depuis deux mois que je suis ici, les gens sont très gentils, très amicaux et très serviables », a déclaré Rodgers, rejetant certaines des idées reçues courantes chez ceux qui ne connaissent pas la région concernant le mode de vie dans le royaume.

Il a poursuivi en soulignant la sécurité et le confort qu'il a ressentis depuis son déménagement. « La qualité de vie a été très agréable au cours de mes quelques mois ici. Le climat y est clairement pour quelque chose. Mais je me sens très en sécurité dans ce pays. J'ai voyagé partout grâce au football, donc je dirais à tout le monde d'essayer. Jusqu'à présent, cela a été une expérience merveilleuse pour moi, et tous ceux qui viendraient ici seraient vraiment très surpris. » Avec une course au titre qui s'annonce et son statut d'icône locale qui ne cesse de croître, Rodgers semble s'épanouir dans cette nouvelle étape de sa carrière d'entraîneur.