VIDÉO : L'ancien entraîneur de Liverpool Brendan Rodgers pose avec un fusil vêtu d'une robe saoudienne alors qu'il vise le titre avec Al-Qadsiah
Rodgers aux commandes en Arabie saoudite
Le transfert de Rodgers vers la Ligue professionnelle saoudienne est intervenu après son départ soudain du Celtic en octobre, et il est rapidement devenu le visage du projet ambitieux d'Al-Qadsiah. Le club a investi massivement dans des talents européens depuis sa promotion en 2024, recrutant notamment l'international italien Mateo Retegui et l'ancien maestro du milieu de terrain de Porto, Otavio. La vue de Rodgers vêtu d'une robe traditionnelle symbolise les efforts de la ligue pour intégrer des stars occidentales de renom dans la culture locale, alors que le pays se prépare à accueillir la Coupe du monde 2034. Dans la vidéo publiée par Al-Qadsiah sur les réseaux sociaux, on voit Rodgers rire lorsqu'on le complimente sur son apparence.
Cheikh Brendan embrasse la culture
Lorsqu'on lui a dit qu'il avait fière allure dans cette tenue traditionnelle, le manager de 53 ans a répondu avec son charme caractéristique. « Cela rend probablement mieux sur d'autres personnes, mais je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de respecter le jour de la fondation ici en Arabie saoudite et, bien sûr, je le porterai toujours avec respect », a-t-il déclaré. La vidéo est depuis devenue virale, les fans réagissant à l'image de « Sheikh Brendan » posant avec une arme à feu dans le cadre de la reconstitution historique.
Au-delà du costume, Rodgers a profité de l'occasion pour envoyer un message d'unité à la population locale. « Je tiens à adresser mes sincères félicitations à tout le peuple saoudien. L'Arabie saoudite possède un patrimoine très riche et un avenir vraiment passionnant », a-t-il ajouté. La volonté du manager de participer à une telle manifestation culturelle publique souligne la tendance croissante des personnalités du football de haut niveau à agir en tant qu'ambassadeurs de l'État saoudien pendant cette période d'expansion rapide et d'investissements massifs dans la Pro League.
La vie au Moyen-Orient
L'ancien entraîneur de Premier League s'est également montré très élogieux dans son évaluation de la vie loin du banc de touche, encourageant les autres à envisager de s'installer en Arabie saoudite. « Je n'ai que des sentiments positifs à l'égard de l'Arabie saoudite. Lorsque vous changez de pays et de culture, vous vous posez toujours des questions. Mais je dois dire que depuis deux mois que je suis ici, les gens sont très gentils, très amicaux et très serviables », a déclaré Rodgers, rejetant certaines des idées reçues courantes chez ceux qui ne connaissent pas la région concernant le mode de vie dans le royaume.
Il a poursuivi en soulignant la sécurité et le confort qu'il a ressentis depuis son déménagement. « La qualité de vie a été très agréable au cours de mes quelques mois ici. Le climat y est clairement pour quelque chose. Mais je me sens très en sécurité dans ce pays. J'ai voyagé partout grâce au football, donc je dirais à tout le monde d'essayer. Jusqu'à présent, cela a été une expérience merveilleuse pour moi, et tous ceux qui viendraient ici seraient vraiment très surpris. » Avec une course au titre qui s'annonce et son statut d'icône locale qui ne cesse de croître, Rodgers semble s'épanouir dans cette nouvelle étape de sa carrière d'entraîneur.
Une série d'invincibilité alimente la course au titre
Si la vidéo a fait les gros titres pour son impact visuel, le travail de Rodgers sur le terrain a été tout aussi impressionnant. Depuis son arrivée à Al-Qadsiah, il a supervisé une remarquable série de 13 matchs sans défaite qui a propulsé le club au cœur de la course au titre. Il n'est actuellement qu'à cinq points du leader Al-Nassr, une équipe qui peut compter sur la puissance de feu de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Joao Felix. Le revirement opéré sous la houlette de Rodgers a transformé Al-Qadsiah, nouveau venu dans la compétition, en véritable prétendant au titre.
Évoquant l'évolution de la compétition, Rodgers a souligné un changement significatif en termes de qualité. « Les progrès sont annuels. Après avoir regardé le championnat il y a quelques années et y avoir participé aujourd'hui, je suis convaincu qu'il ne fera que s'améliorer dans les années à venir », a-t-il expliqué. « J'ai été très impressionné par le niveau de la ligue, qui compte des joueurs fantastiques et des entraîneurs exceptionnels, et cela va continuer dans les années à venir. » Son équipe se prépare également à emménager dans un nouveau stade ultramoderne plus tard cette année, ce qui renforcera encore son statut de puissance montante.
