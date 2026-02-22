VIDÉO : Kalvin Phillips, le joueur oublié de Manchester City, expulsé pour un tacle choquant lors du derby de Steel City

Avant le match, Phillips avait clairement exprimé son envie de relancer sa carrière. Il a déclaré à Sky Sports : « Je veux jouer autant de matchs que possible. Si j'avais rejoint une équipe de Premier League, cela aurait peut-être pris plus de temps pour intégrer l'équipe, et ils ont moins de matchs. Je préfère être plongé dans le grand bain plutôt que de devoir faire mes preuves. Chris (Wilder) a été très gentil avec moi, il m'a demandé comment je me sentais et s'est assuré que si j'avais des problèmes physiques ou que je me sentais mal à l'aise, il était là pour me poser des questions. J'ai vraiment apprécié mon séjour ici.

« Curieusement, c'est au début du mois de décembre que j'ai commencé à envisager un prêt. Pat m'a envoyé un SMS pour me dire que Chris lui avait demandé de me contacter pour savoir ce que je pensais de venir ici pour disputer quelques matchs. Au début, je n'étais pas sûr, mais plus j'y réfléchissais, plus je me disais : pourquoi pas ? J'en ai parlé à Pat et, pour être honnête, je n'ai pratiquement pas parlé à Chris. J'ai simplement pris ma décision, j'en ai parlé à mon agent et je lui ai dit que je préférais aller à Sheffield United plutôt qu'ailleurs. J'ai toujours admiré la façon dont Chris gère son équipe et les histoires que j'ai entendues à son sujet. Cela me semblait être le choix idéal. »