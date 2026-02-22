Phillips a fait sensation cet hiver en quittant Manchester City pour rejoindre Sheffield United, club de deuxième division. Le milieu de terrain a pris cette décision dans le but de jouer plus régulièrement, après avoir peiné à obtenir du temps de jeu sous les ordres de Pep Guardiola. Phillips a fait sa première apparition en tant que titulaire avec son nouveau club lors du dernier match contre Portsmouth et a de nouveau été aligné dans le onze de départ pour le derby de Steel City. Cependant, le joueur prêté par City n'a tenu que 49 minutes avant d'écoper d'un carton rouge direct pour une faute grossière.
Traduit par
VIDÉO : Kalvin Phillips, le joueur oublié de Manchester City, expulsé pour un tacle choquant lors du derby de Steel City
Phillips fait un transfert surprise à Sheffield United
Regardez Phillips expulsé lors du derby
Pourquoi Phillips a rejoint Sheffield United
Avant le match, Phillips avait clairement exprimé son envie de relancer sa carrière. Il a déclaré à Sky Sports : « Je veux jouer autant de matchs que possible. Si j'avais rejoint une équipe de Premier League, cela aurait peut-être pris plus de temps pour intégrer l'équipe, et ils ont moins de matchs. Je préfère être plongé dans le grand bain plutôt que de devoir faire mes preuves. Chris (Wilder) a été très gentil avec moi, il m'a demandé comment je me sentais et s'est assuré que si j'avais des problèmes physiques ou que je me sentais mal à l'aise, il était là pour me poser des questions. J'ai vraiment apprécié mon séjour ici.
« Curieusement, c'est au début du mois de décembre que j'ai commencé à envisager un prêt. Pat m'a envoyé un SMS pour me dire que Chris lui avait demandé de me contacter pour savoir ce que je pensais de venir ici pour disputer quelques matchs. Au début, je n'étais pas sûr, mais plus j'y réfléchissais, plus je me disais : pourquoi pas ? J'en ai parlé à Pat et, pour être honnête, je n'ai pratiquement pas parlé à Chris. J'ai simplement pris ma décision, j'en ai parlé à mon agent et je lui ai dit que je préférais aller à Sheffield United plutôt qu'ailleurs. J'ai toujours admiré la façon dont Chris gère son équipe et les histoires que j'ai entendues à son sujet. Cela me semblait être le choix idéal. »
- Getty Images Sport
Et ensuite ?
Phillips devra désormais passer plus de temps sur le banc en raison de son carton rouge contre Sheffield Wednesday, ce qui constituera un nouveau coup dur pour le milieu de terrain. Le joueur de 30 ans passera le reste de la saison avec les Blades, puis retournera à Manchester City, où il est sous contrat jusqu'en 2028.