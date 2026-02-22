Goal.com
Jack Wilshere Luton Burton Albion 2025-26Getty/X
VIDÉO : Jack Wilshere, l'ancienne star d'Arsenal, furieux, a été éloigné des supporters de Luton par ses propres coéquipiers dans une scène déplorable

L'ancienne star d'Arsenal Jack Wilshere a dû être éloigné de force par ses propres coéquipiers d'une confrontation avec des supporters de Luton en colère après un match nul décevant 1-1 contre Burton Albion à Kenilworth Road. Les Hatters ont laissé filer deux points en fin de match, ce qui a conduit certains supporters à exprimer leur frustration envers Wilshere alors qu'il se dirigeait vers le tunnel.

    Nahki Wells a donné l'avantage à Luton après 13 minutes, alors que l'équipe de Wilshere cherchait à remporter une victoire encourageante à domicile qui lui permettrait de se rapprocher des places de barragistes de la League One. Elle a toutefois concédé un but égalisateur spectaculaire à la 92e minute, inscrit par Fabio Tavares.

    Wilshere était naturellement déçu lorsqu'il a traversé le terrain pour se diriger vers les vestiaires. Avant d'y arriver, il a été victime d'insultes provenant des tribunes. L'ancien international anglais a réagi en s'approchant des spectateurs et en les fixant du regard. Il a été éloigné de cette confrontation avant que la situation ne dégénère.

    Wilshere a répondu aux huées et aux railleries qui lui étaient adressées lorsqu'il s'est adressé à la presse après le match, sans toutefois s'étendre sur sa réaction de colère. Il a déclaré : « Tout d'abord, je comprends leur frustration, vraiment, je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais pour l'instant, nous avons besoin d'eux.

    Ce n'est pas parce que les joueurs ne font pas d'efforts, ils donnent tout chaque jour. Nous travaillons très, très dur pour essayer de gagner des matchs, pour essayer de rendre les supporters heureux.

    Je pense que vous pouvez voir que les joueurs manquent vraiment de conviction, ils manquent de confiance. C'est difficile quand dès la première minute, il y a des huées, mais en ce moment, tout le monde doit être solidaire, tout le monde doit se serrer les coudes.

    Nous n'avons pas le droit de nous contenter de nous présenter et de gagner des matchs en espérant que cela suffise, car ce n'est pas le cas. Vous pouvez clairement voir que ce n'est pas le cas en ce moment.

    Je ne pense pas que nous ayons très bien commencé, mais nous avions une intention, nous voulions jouer d'une certaine manière, puis nous avons trouvé un peu de rythme. Nous avons marqué, puis nous avons essayé de conserver notre avance, ce qui me montre que les joueurs manquent de confiance, manquent de conviction. »

    Le manager de Burton, Gary Bowyer, a déclaré qu'il pensait que les Brewers auraient pu remporter plus qu'un point lors de leur visite à Luton : « Je pense que c'était le minimum que nous méritions. Venir ici, contre une équipe qui était en Premier League il y a deux ans, quand on regarde la qualité de l'effectif, ils ont pu recruter quelqu'un comme Nahki Wells, ce qui montre leur force et leur profondeur.

    Nous leur avons ensuite offert une occasion, ce qui était vraiment mauvais de notre part, mais nous leur avons demandé de continuer à se battre et nous avons un groupe de combattants. À mon avis, nous avons eu les meilleures occasions du match, mais nous sommes revenus en deuxième mi-temps, nous avons fait des changements offensifs, nous avons tout donné et sommes passés en 4-4-2.

    Nous avons également placé Fabio sur l'aile. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions ces derniers temps, mais son attitude et son professionnalisme n'ont jamais été remis en question et je suis ravi pour lui qu'il ait pu conclure cette passe. »

  • Wilshere a suivi Rooney et Lampard dans le management.

    Wilshere a permis à Luton de se hisser à la 10e place du classement de la League One, à six points des places de barrages. Il occupe son premier poste d'entraîneur permanent, après avoir pris les rênes de Kenilworth Road en octobre 2025, après avoir brièvement occupé le poste d'entraîneur intérimaire de Norwich la saison dernière.

    Le diplômé de l'académie d'Arsenal n'a que 34 ans, ayant été contraint de raccrocher les crampons en 2002, et il est impatient de faire ses preuves dans le monde du coaching après avoir vu ses anciens collègues anglais Wayne Rooney, Steven Gerrard et Frank Lampard connaître des fortunes diverses sur le banc.

