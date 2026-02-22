VIDÉO : Jack Wilshere, l'ancienne star d'Arsenal, furieux, a été éloigné des supporters de Luton par ses propres coéquipiers dans une scène déplorable

Wilshere a répondu aux huées et aux railleries qui lui étaient adressées lorsqu'il s'est adressé à la presse après le match, sans toutefois s'étendre sur sa réaction de colère. Il a déclaré : « Tout d'abord, je comprends leur frustration, vraiment, je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais pour l'instant, nous avons besoin d'eux.

Ce n'est pas parce que les joueurs ne font pas d'efforts, ils donnent tout chaque jour. Nous travaillons très, très dur pour essayer de gagner des matchs, pour essayer de rendre les supporters heureux.

Je pense que vous pouvez voir que les joueurs manquent vraiment de conviction, ils manquent de confiance. C'est difficile quand dès la première minute, il y a des huées, mais en ce moment, tout le monde doit être solidaire, tout le monde doit se serrer les coudes.

Nous n'avons pas le droit de nous contenter de nous présenter et de gagner des matchs en espérant que cela suffise, car ce n'est pas le cas. Vous pouvez clairement voir que ce n'est pas le cas en ce moment.

Je ne pense pas que nous ayons très bien commencé, mais nous avions une intention, nous voulions jouer d'une certaine manière, puis nous avons trouvé un peu de rythme. Nous avons marqué, puis nous avons essayé de conserver notre avance, ce qui me montre que les joueurs manquent de confiance, manquent de conviction. »

Le manager de Burton, Gary Bowyer, a déclaré qu'il pensait que les Brewers auraient pu remporter plus qu'un point lors de leur visite à Luton : « Je pense que c'était le minimum que nous méritions. Venir ici, contre une équipe qui était en Premier League il y a deux ans, quand on regarde la qualité de l'effectif, ils ont pu recruter quelqu'un comme Nahki Wells, ce qui montre leur force et leur profondeur.

Nous leur avons ensuite offert une occasion, ce qui était vraiment mauvais de notre part, mais nous leur avons demandé de continuer à se battre et nous avons un groupe de combattants. À mon avis, nous avons eu les meilleures occasions du match, mais nous sommes revenus en deuxième mi-temps, nous avons fait des changements offensifs, nous avons tout donné et sommes passés en 4-4-2.

Nous avons également placé Fabio sur l'aile. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions ces derniers temps, mais son attitude et son professionnalisme n'ont jamais été remis en question et je suis ravi pour lui qu'il ait pu conclure cette passe. »