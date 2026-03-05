Goal.com
Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

VIDÉO : Furieux, Michael Carrick n'a adressé la parole à AUCUN joueur de Manchester United à la fin du match perdu contre Newcastle, applaudissant les supporters avant de quitter le terrain en trombe

La série d'invincibilité de Michael Carrick en tant qu'entraîneur de Manchester United a pris fin dans une tempête de frustration à St. James' Park. Après le but décisif de Will Osula à la 90e minute, l'entraîneur de United a été vu ignorant ostensiblement son équipe sur le terrain, préférant saluer les supporters qui avaient fait le déplacement avant de disparaître seul dans le tunnel.

  • Carrick fulmine après la fin de sa série d'invincibilité

    La lune de miel de Carrick a pris fin brutalement dans le nord-est, où Manchester United s'est incliné 2-1. Malgré la réduction de Newcastle United à 10 joueurs pendant toute la seconde mi-temps suite à l'expulsion de Jacob Ramsey, les Red Devils n'ont pas réussi à trouver la faille et ont finalement concédé un but déchirant en fin de match à Will Osula.

    Au coup de sifflet final, Carrick, connu pour son calme, était visiblement furieux du manque d'efficacité de son équipe. Il a délibérément choisi d'ignorer ses joueurs abattus, ne leur offrant aucun mot de réconfort ni aucune analyse tactique.

    Au lieu de cela, le manager de United est resté seul, tournant son attention vers le côté visiteurs pour applaudir les supporters qui avaient fait le déplacement. Le visage marqué par la frustration, il a tourné le dos à son équipe et s'est dirigé vers les vestiaires, laissant ses stars réfléchir à l'énorme occasion manquée.

  • Regardez le clip

  • Carrick pointe du doigt les défaillances techniques

    La réaction du manager intérimaire a démontré les normes élevées fixées en coulisses. En refusant d'interagir avec les joueurs immédiatement après le coup de sifflet final, Carrick a clairement fait comprendre que l'avantage numérique aurait dû lui permettre de remporter les trois points. « Oui, nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont nous avons joué ce soir », a-t-il déclaré, selon le site officiel duclub.

    « Vu la façon dont le match s'est déroulé, je pense que nous avions largement les cartes en main, mais il faut rendre hommage à Newcastle. J'ai apprécié leur approche du match. Nous savions que ce serait un match difficile ici, mais nous avons mené le jeu de manière à nous mettre dans une position où nous pensions pouvoir passer à la vitesse supérieure, ce que nous n'avons pas vraiment fait. Donc oui, nous sommes amèrement déçus. »

    Malgré la consternation visible sur le terrain, Carrick a pris soin de ne pas remettre en question les efforts de son équipe lorsqu'il s'est adressé aux médias. 

    « C'était juste une question de qualité et de performance ; ce n'était pas une question de caractère ou d'envie de gagner ou quoi que ce soit de ce genre », a-t-il insisté. « C'est facile de dire ça, juste parce qu'on ne gagne pas un match de football. Il faut rendre hommage à Newcastle, qui mérite sa victoire ce soir. Cela me fait mal de le dire, mais c'est ainsi, et nous devons nous remettre au travail et faire mieux pour le prochain match. Il y a des leçons à tirer, et nous devons apprendre ensemble, en tant que groupe. Nous avons le temps d'y réfléchir et de nous améliorer. »

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Perte de prise sur les trois premiers

    Cette défaite met en péril la place des Red Devils dans le trio de tête du classement de la Premier League. Ils totalisent désormais 51 points en 29 matches, soit le même nombre qu'Aston Villa, qui les précède d'une place au classement, tandis que Chelsea n'est plus qu'à trois points après sa victoire écrasante 4-1 à Villa Park. Avec environ 10 jours de repos, Carrick aura le temps d'analyser les erreurs tactiques commises à St. James' Park avant d'affronter Villa lors de leur prochain match, le 15 mars.

