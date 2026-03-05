VIDÉO : Furieux, Michael Carrick n'a adressé la parole à AUCUN joueur de Manchester United à la fin du match perdu contre Newcastle, applaudissant les supporters avant de quitter le terrain en trombe

La réaction du manager intérimaire a démontré les normes élevées fixées en coulisses. En refusant d'interagir avec les joueurs immédiatement après le coup de sifflet final, Carrick a clairement fait comprendre que l'avantage numérique aurait dû lui permettre de remporter les trois points. « Oui, nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont nous avons joué ce soir », a-t-il déclaré, selon le site officiel duclub.

« Vu la façon dont le match s'est déroulé, je pense que nous avions largement les cartes en main, mais il faut rendre hommage à Newcastle. J'ai apprécié leur approche du match. Nous savions que ce serait un match difficile ici, mais nous avons mené le jeu de manière à nous mettre dans une position où nous pensions pouvoir passer à la vitesse supérieure, ce que nous n'avons pas vraiment fait. Donc oui, nous sommes amèrement déçus. »

Malgré la consternation visible sur le terrain, Carrick a pris soin de ne pas remettre en question les efforts de son équipe lorsqu'il s'est adressé aux médias.

« C'était juste une question de qualité et de performance ; ce n'était pas une question de caractère ou d'envie de gagner ou quoi que ce soit de ce genre », a-t-il insisté. « C'est facile de dire ça, juste parce qu'on ne gagne pas un match de football. Il faut rendre hommage à Newcastle, qui mérite sa victoire ce soir. Cela me fait mal de le dire, mais c'est ainsi, et nous devons nous remettre au travail et faire mieux pour le prochain match. Il y a des leçons à tirer, et nous devons apprendre ensemble, en tant que groupe. Nous avons le temps d'y réfléchir et de nous améliorer. »