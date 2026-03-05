VIDÉO : Furieux, Michael Carrick n'a adressé la parole à AUCUN joueur de Manchester United à la fin du match perdu contre Newcastle, applaudissant les supporters avant de quitter le terrain en trombe

La lune de miel de Carrick a pris fin brutalement dans le nord-est, où Manchester United s'est incliné 2-1. Malgré la réduction de Newcastle United à 10 joueurs pendant toute la seconde mi-temps suite à l'expulsion de Jacob Ramsey, les Red Devils n'ont pas réussi à trouver la faille et ont finalement concédé un but déchirant en fin de match à Will Osula.
Au coup de sifflet final, Carrick, connu pour son calme, était visiblement furieux du manque d'efficacité de son équipe. Il a délibérément choisi d'ignorer ses joueurs abattus, ne leur offrant aucun mot de réconfort ni aucune analyse tactique.
Au lieu de cela, le manager de United est resté seul, tournant son attention vers le côté visiteurs pour applaudir les supporters qui avaient fait le déplacement. Le visage marqué par la frustration, il a tourné le dos à son équipe et s'est dirigé vers les vestiaires, laissant ses stars réfléchir à l'énorme occasion manquée.