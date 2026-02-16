Goal.com
En direct
Neymar Santos 2025Getty
Chris Burton

Traduit par

VIDÉO : Des sentiments mitigés pour Neymar ! La superstar brésilienne fait forte impression dès son retour de blessure avec Santos, mais rate une occasion facile et s'emporte après une décision de penalty

Neymar a connu des émotions mitigées lors de son retour sur le terrain avec Santos. Le joueur international brésilien, qui s'accroche à son rêve de participer à la Coupe du monde 2026, est de retour sur le terrain après s'être remis d'une opération au genou. Il cherche à retrouver sa forme physique optimale, avec une apparition remarquée lors de son entrée en jeu contre le Velo Clube.

  • Neymar de retour après une opération au genou

    Santos s'est imposé 6-0 dans ce match, grâce notamment à un doublé de l'expérimenté attaquant Gabriel « Gabigol » Barbosa, dont l'un des buts a été préparé par Neymar qui a taclé le ballon dans la course de son coéquipier. Les supporters passionnés ont eu de quoi se réjouir, le retour de Neymar dans l'équipe ayant été salué par beaucoup.

    Le meneur de jeu de 34 ans a subi une opération chirurgicale en décembre, après avoir joué malgré la douleur afin d'éviter à Santos le risque de relégation lors de sa dernière campagne en Serie A. L'ancienne superstar du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain n'a pas mis longtemps à retrouver son rythme.

    Il a fait étalage de ses talents techniques, semant la confusion chez ses adversaires, et Neymar ne manquait clairement pas de confiance malgré le temps passé sur la table de soins. Il a eu un impact immédiat dès son entrée en jeu, et les supporters se sont rapidement levés pour l'acclamer.

    • Publicité

  • Regardez Neymar dribbler ses adversaires

  • Neymar s'est vu refuser un penalty et a raté une occasion facile.

    Cependant, tout ne s'est pas passé sans encombre pour Neymar lors de son retour timide à la compétition. À un moment donné, il a semblé être victime d'un croche-pied dans la surface de réparation, alors qu'il enjambait des jambes tendues, et il s'est montré furieux lorsque l'arbitre a refusé d'accorder un penalty.

    Neymar s'est également pris la tête entre les mains après avoir manqué une occasion en or de marquer. Une belle action de Santos a permis de ramener le ballon de la ligne de touche vers le point de penalty. Neymar est arrivé à point nommé, mais son tir a été horriblement dévié et est passé loin au-dessus du but.

  • Neymar fera-t-il partie de l'équipe brésilienne pour la Coupe du monde ?

    La superstar sud-américaine va désormais chercher à passer à la vitesse supérieure pour retrouver sa forme optimale. Santos fera son retour sur les terrains jeudi en accueillant Vasco da Gama dans un match au sommet qui devrait permettre à Neymar d'accumuler davantage de minutes de jeu.

    Tout cela l'aidera à prétendre sérieusement à une sélection par Carlo Ancelotti dans l'équipe du Brésil pour la Coupe du monde. Le numéro 10, au talent exceptionnel, n'est pas exclu de ces plans, mais il a été informé qu'il ne serait pas appelé uniquement sur la base de sa réputation - en tant que meilleur buteur de tous les temps de son pays avec 79 buts - et qu'il devait gagner sa place dans les rangs offensifs de la Seleção.

Paulista A1
Novorizontino crest
Novorizontino
NOV
Santos FC crest
Santos FC
SAN
0