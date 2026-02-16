Santos s'est imposé 6-0 dans ce match, grâce notamment à un doublé de l'expérimenté attaquant Gabriel « Gabigol » Barbosa, dont l'un des buts a été préparé par Neymar qui a taclé le ballon dans la course de son coéquipier. Les supporters passionnés ont eu de quoi se réjouir, le retour de Neymar dans l'équipe ayant été salué par beaucoup.

Le meneur de jeu de 34 ans a subi une opération chirurgicale en décembre, après avoir joué malgré la douleur afin d'éviter à Santos le risque de relégation lors de sa dernière campagne en Serie A. L'ancienne superstar du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain n'a pas mis longtemps à retrouver son rythme.

Il a fait étalage de ses talents techniques, semant la confusion chez ses adversaires, et Neymar ne manquait clairement pas de confiance malgré le temps passé sur la table de soins. Il a eu un impact immédiat dès son entrée en jeu, et les supporters se sont rapidement levés pour l'acclamer.