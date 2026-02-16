Goal.com
VIDÉO : Courage, Leo ! La réaction embarrassée de Lionel Messi face au but de son fils Mateo pour l'Inter Miami, filmée par les caméras

Lionel Messi est passé maître dans l'art de célébrer ses buts, mais le plus grand joueur argentin de tous les temps a eu du mal à esquisser un sourire après avoir vu son fils Mateo marquer un but pour l'équipe junior de l'Inter Miami. Le jeune homme espère suivre les traces de son célèbre père en devenant footballeur professionnel, et le huit fois vainqueur du Ballon d'Or est là pour lui donner des conseils.

  • Un joueur qui a marqué l'histoire : Messi a connu une saison 2025 mémorable.

    Messi est heureux de laisser Mateo suivre son propre chemin pour l'instant, aux côtés de ses frères Thiago et Ciro. Ils font tous partie des rangs de l'académie de l'Inter Miami, tandis que leur père légendaire continue de briller dans l'équipe première en Floride du Sud.

    Le magique Messi a connu une saison 2025 mémorable avec les Herons, qu'il a aidés à remporter une victoire historique en MLS Cup. Ce succès a renforcé son statut de joueur le plus titré de tous les temps. À 38 ans, le joueur toujours aussi performant a également remporté le Soulier d'or et le titre de MVP, devenant ainsi le premier homme en Amérique du Nord à remporter ce dernier titre deux saisons consécutives.

  • Regardez Messi voir son fils Mateo marquer pour l'équipe junior de l'Inter Miami.

  • Messi soigne sa blessure tout en regardant ses fils en action

    Messi compte les jours jusqu'au début de la campagne 2026. Une tournée de pré-saison en Amérique du Sud a été organisée, et c'est là-bas qu'il a marqué son premier but de la nouvelle année. Il a également été victime d'une blessure inopportune.

    Le vainqueur de la Coupe du monde s'efforce désormais de retrouver sa pleine forme, tout en profitant au maximum des occasions de voir ses enfants en action. Sa femme, Antonela Roccuzzo, remplit souvent ce rôle de spectatrice lorsque son mari voyage à travers les États-Unis et le monde entier.

    Messi a pu voir Mateo marquer un but lorsqu'il s'est rendu sur le terrain pour assister à un match de jeunes. Le garçon de 10 ans, qui portait le maillot n° 10 si cher à sa famille, a envoyé un tir bas dans le coin inférieur du but.

    On a pu voir d'autres parents dans le public se lever d'un bond lorsque Mateo a marqué, puis les caméras ont fait un plan sur Messi, de l'autre côté du terrain. Il se tenait debout, les mains dans les poches, avec un léger sourire aux lèvres.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Projets MLS et Coupe du monde : 2026, une grande année pour Messi

    Messi sera heureux pour son fils, mais il souhaite éviter toute distraction lorsqu'il le regardera jouer. L'Inter Miami débutera sa saison 2026 contre Heung-min Son et le LAFC le 21 février. Ses cinq premiers matchs se dérouleront tous à l'extérieur, car les travaux de construction de son nouveau stade, le Freedom Park, ne sont pas encore terminés.

    Messi aura de nombreuses occasions de fouler cette pelouse, tout en poursuivant sa quête de nouveaux trophées, après avoir signé un contrat jusqu'en 2028. Il devrait faire partie de l'équipe argentine qui défendra son titre de championne du monde cet été.

