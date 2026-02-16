VIDÉO : Courage, Leo ! La réaction embarrassée de Lionel Messi face au but de son fils Mateo pour l'Inter Miami, filmée par les caméras

Messi est heureux de laisser Mateo suivre son propre chemin pour l'instant, aux côtés de ses frères Thiago et Ciro. Ils font tous partie des rangs de l'académie de l'Inter Miami, tandis que leur père légendaire continue de briller dans l'équipe première en Floride du Sud.
Le magique Messi a connu une saison 2025 mémorable avec les Herons, qu'il a aidés à remporter une victoire historique en MLS Cup. Ce succès a renforcé son statut de joueur le plus titré de tous les temps. À 38 ans, le joueur toujours aussi performant a également remporté le Soulier d'or et le titre de MVP, devenant ainsi le premier homme en Amérique du Nord à remporter ce dernier titre deux saisons consécutives.