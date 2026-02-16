VIDÉO : Courage, Leo ! La réaction embarrassée de Lionel Messi face au but de son fils Mateo pour l'Inter Miami, filmée par les caméras

Messi compte les jours jusqu'au début de la campagne 2026. Une tournée de pré-saison en Amérique du Sud a été organisée, et c'est là-bas qu'il a marqué son premier but de la nouvelle année. Il a également été victime d'une blessure inopportune.

Le vainqueur de la Coupe du monde s'efforce désormais de retrouver sa pleine forme, tout en profitant au maximum des occasions de voir ses enfants en action. Sa femme, Antonela Roccuzzo, remplit souvent ce rôle de spectatrice lorsque son mari voyage à travers les États-Unis et le monde entier.

Messi a pu voir Mateo marquer un but lorsqu'il s'est rendu sur le terrain pour assister à un match de jeunes. Le garçon de 10 ans, qui portait le maillot n° 10 si cher à sa famille, a envoyé un tir bas dans le coin inférieur du but.

On a pu voir d'autres parents dans le public se lever d'un bond lorsque Mateo a marqué, puis les caméras ont fait un plan sur Messi, de l'autre côté du terrain. Il se tenait debout, les mains dans les poches, avec un léger sourire aux lèvres.