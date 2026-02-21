VIDÉO : candidat au prix Puskas ?! Le gardien de but des moins de 21 ans de Newcastle marque un but incroyable depuis son propre camp

Harris a sans aucun doute été ravi de son but, au point que ses coéquipiers en ont probablement déjà assez d'en entendre parler.

« C'est bien de répartir les buts entre les membres de l'équipe », a déclaré Robbie Stockdale, entraîneur par intérim des Magpies U21, après le match. « Dès qu'il a frappé le ballon, j'ai pensé que ça allait être serré. J'ai moi-même joué dans un match où le gardien de Tranmere a marqué en League One, et c'est très rare. Je n'ai plus revu cela depuis. Il dit évidemment à tout le monde qu'il l'avait prévu et il est ravi. C'est juste une de ces choses qui arrivent. Il sait frapper un beau ballon, il avait le vent dans le dos et il l'a bien frappé. Ce sont des choses qui arrivent. »

Harris lui-même a réagi de manière concise et sympathique, en publiant une vidéo sur Instagram accompagnée de la légende : « But et clean sheet ».