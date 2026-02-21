Getty Images Sport
Traduit par
VIDÉO : candidat au prix Puskas ?! Le gardien de but des moins de 21 ans de Newcastle marque un but incroyable depuis son propre camp
VIDÉO : Le gardien de Newcastle marque un but incroyable sur un tir lointain
Newcastle a remporté vendredi soir une victoire apparemment routinière 3-0 contre Fulham à Whitley Park, Sean Neave et Michael Mill marquant respectivement le premier et le troisième but. Cependant, c'est le deuxième but de la soirée qui a, sans surprise, attiré l'attention du grand public, le gardien Harris s'étant illustré en marquant d'une frappe puissante depuis son propre camp.
Pour couronner le tout, le jeune joueur de 19 ans, qui était sur le banc lors de la victoire 6-1 de Newcastle contre Qarabag en Ligue des champions mercredi, a réussi à empêcher Fulham de marquer, réalisant ainsi un blanchissage.
L'entraîneur de Newcastle : « Il dit à tout le monde qu'il était sincère »
Harris a sans aucun doute été ravi de son but, au point que ses coéquipiers en ont probablement déjà assez d'en entendre parler.
« C'est bien de répartir les buts entre les membres de l'équipe », a déclaré Robbie Stockdale, entraîneur par intérim des Magpies U21, après le match. « Dès qu'il a frappé le ballon, j'ai pensé que ça allait être serré. J'ai moi-même joué dans un match où le gardien de Tranmere a marqué en League One, et c'est très rare. Je n'ai plus revu cela depuis. Il dit évidemment à tout le monde qu'il l'avait prévu et il est ravi. C'est juste une de ces choses qui arrivent. Il sait frapper un beau ballon, il avait le vent dans le dos et il l'a bien frappé. Ce sont des choses qui arrivent. »
Harris lui-même a réagi de manière concise et sympathique, en publiant une vidéo sur Instagram accompagnée de la légende : « But et clean sheet ».
Harris n'a pas encore fait ses débuts en compétition avec Newcastle
Harris a rejoint le centre de formation de Newcastle en 2017 et a fait ses débuts avec les moins de 21 ans lors d'un match de l'EFL Trophy contre Wrexham, à seulement 16 ans. Jusqu'à présent, il n'a été prêté qu'une seule fois loin de St James' Park, goûtant pour la première fois au football senior lors d'un prêt temporaire au Coleraine, club de NIFL Premiership, au cours de la première moitié de la saison 2025-26. Il a réalisé sept clean sheets en 21 apparitions en championnat pour le club.
Harris a déjà joué pour l'équipe première de Newcastle, entrant en jeu lors d'un match amical contre les A-League All Stars à Melbourne en mai 2024. Il a également remporté le prix Wor Jackie, qui récompense le meilleur jeune joueur de Newcastle de l'année.
Harris a été nommé sur le banc lors du match nul 1-1 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions à la fin du mois de janvier, mais avec Nick Pope et Aaron Ramsdale devant lui dans la hiérarchie, il est peu probable qu'il fasse ses débuts en compétition avec l'équipe d'Eddie Howe dans un avenir proche.
- Getty Images Sport
Le jeune joueur rejoint le groupe des gardiens de but buteurs de ces dernières années.
Le gardien de but buteur est devenu un véritable phénomène ces dernières années. Anatoliy Trubin s'est fait connaître le mois dernier en marquant le but de la victoire à la dernière minute contre le Real Madrid, permettant ainsi au Benfica d'accéder aux barrages de la phase à élimination directe de la Ligue des champions.
Ivan Provedel, de la Lazio, a également marqué en Ligue des champions en septembre 2023, égalisant d'une tête tout aussi spectaculaire lors de la phase de groupes. En Premier League, la star de Liverpool Alisson Becker est le dernier gardien de but à avoir marqué, maintenant les espoirs des Reds de terminer parmi les quatre premiers grâce à un but décisif contre West Bromwich Albion en 2021. Peter Schmeichel, Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard et Asmir Begovic sont les autres gardiens de but qui ont marqué en Premier League.
Publicité