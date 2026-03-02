VIDÉO : « Ça va ? » - Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, a demandé s'il avait un œil au beurre noir lors d'un échange embarrassant en conférence de presse après la victoire contre Chelsea

Malgré l'enjeu important de la course au titre, l'ambiance est devenue légère lorsqu'un journaliste a confondu une ombre sur le visage d'Arteta avec une ecchymose. Au lieu de discuter des prouesses des Gunners sur les coups de pied arrêtés ou de leur résilience défensive, Arteta a été contraint de répondre à des questions concernant son état de santé physique après qu'un journaliste ait pensé à tort que le manager avait subi une blessure au visage lors du derby londonien. La confusion a commencé lors de la conférence de presse à l'Emirates Stadium, lorsqu'un journaliste inquiet a interrompu le flot de questions sur le football pour signaler ce qui semblait être un bleu sur le visage de l'Espagnol.

« Excusez-moi, c'est peut-être l'éclairage, mais on dirait que vous avez un œil au beurre noir », a fait remarquer le journaliste, prenant le manager d'Arsenal complètement au dépourvu. Se redressant brusquement sur sa chaise avec un air véritablement perplexe, Arteta a répondu : « Un œil au beurre noir ? » Cet échange est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, capturant l'atmosphère surréaliste qui régnait dans la salle alors que le manager tentait d'assimiler cette observation. Le journaliste, semblant insister sur son inquiétude, a précisé : « Oui, votre œil gauche. Vous allez bien ? » Un bref silence plein d'attente s'est abattu sur les médias réunis, tandis que le manager de 43 ans portait instinctivement la main à son œil pour vérifier s'il n'avait pas une douleur fantôme ou un gonflement qu'il aurait pu manquer dans le feu de l'action sur la ligne de touche. Après un moment d'auto-inspection, il a souri et a rassuré l'assemblée : « Oui, je vais très bien, merci. » La tension s'est dissipée lorsque Arteta a levé les yeux vers les lumières du plafond, réalisant que la combinaison des ombres et de la luminosité du studio avait joué un tour aux yeux du journaliste.