VIDÉO : « Ça va ? » - Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, a demandé s'il avait un œil au beurre noir lors d'un échange embarrassant en conférence de presse après la victoire contre Chelsea

Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, s'est retrouvé au centre de l'un des moments les plus étranges de la saison lors d'une conférence de presse, après la victoire 2-1 de son équipe contre Chelsea dimanche dernier. Alors que l'Espagnol était naturellement ravi de voir son équipe reprendre cinq points d'avance en tête du classement de la Premier League, la conversation d'après-match a pris une tournure inattendue, s'éloignant de l'analyse tactique.

  • Une préoccupation inattendue pour le manager d'Arsenal

    Malgré l'enjeu important de la course au titre, l'ambiance est devenue légère lorsqu'un journaliste a confondu une ombre sur le visage d'Arteta avec une ecchymose. Au lieu de discuter des prouesses des Gunners sur les coups de pied arrêtés ou de leur résilience défensive, Arteta a été contraint de répondre à des questions concernant son état de santé physique après qu'un journaliste ait pensé à tort que le manager avait subi une blessure au visage lors du derby londonien. La confusion a commencé lors de la conférence de presse à l'Emirates Stadium, lorsqu'un journaliste inquiet a interrompu le flot de questions sur le football pour signaler ce qui semblait être un bleu sur le visage de l'Espagnol. 

    « Excusez-moi, c'est peut-être l'éclairage, mais on dirait que vous avez un œil au beurre noir », a fait remarquer le journaliste, prenant le manager d'Arsenal complètement au dépourvu. Se redressant brusquement sur sa chaise avec un air véritablement perplexe, Arteta a répondu : « Un œil au beurre noir ? » Cet échange est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, capturant l'atmosphère surréaliste qui régnait dans la salle alors que le manager tentait d'assimiler cette observation. Le journaliste, semblant insister sur son inquiétude, a précisé : « Oui, votre œil gauche. Vous allez bien ? » Un bref silence plein d'attente s'est abattu sur les médias réunis, tandis que le manager de 43 ans portait instinctivement la main à son œil pour vérifier s'il n'avait pas une douleur fantôme ou un gonflement qu'il aurait pu manquer dans le feu de l'action sur la ligne de touche. Après un moment d'auto-inspection, il a souri et a rassuré l'assemblée : « Oui, je vais très bien, merci. » La tension s'est dissipée lorsque Arteta a levé les yeux vers les lumières du plafond, réalisant que la combinaison des ombres et de la luminosité du studio avait joué un tour aux yeux du journaliste.

  • Regardez le clip

  • Les Gunners maintiennent leur course au titre

    Sur le terrain, Arsenal a pris l'avantage grâce à William Saliba, avant qu'un but contre son camp de Piero Hincapie ne permette à l'équipe de Liam Rosenior, Chelsea, d'égaliser. Cependant, les Londoniens du nord ont fait preuve de la détermination d'un champion potentiel, trouvant le but de la victoire grâce à Jurrien Timber sur un autre coup de pied arrêté bien travaillé. Ce résultat crucial permet aux Gunners de conserver cinq points d'avance sur Manchester City, qui avait réduit l'écart après sa victoire 1-0 contre Leeds United samedi, garantissant ainsi que l'élan reste du côté de l'équipe de l'Emirates alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite.

    Malgré cette victoire, Arteta sait que le travail est loin d'être terminé, d'autant plus que l'équipe de Pep Guardiola est à leurs trousses. Le titre reste techniquement entre les mains de City, qui dispose d'un match en retard et doit encore accueillir Arsenal à l'Etihad Stadium. Arteta a exprimé son soulagement après le coup de sifflet final, remerciant tout particulièrement David Raya pour son arrêt spectaculaire dans le temps additionnel qui a empêché Chelsea d'égaliser en fin de match. « Mon cœur s'est presque arrêté ! », a admis Arteta en repensant aux derniers instants du match, reconnaissant à quel point son équipe était proche de perdre des points dans la course au trophée.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arteta s'est concentré sur la suite

    Alors que la poussière retombe après les matchs du week-end, l'attention se reporte sur le calendrier chargé de la fin de saison. La capacité d'Arsenal à gérer des rencontres à haut risque comme celle-ci suggère que l'équipe possède la force psychologique nécessaire pour aller jusqu'au bout, tandis que l'attitude joyeuse d'Arteta face aux rumeurs de « coup de poing » souligne le fait que l'entraîneur apprécie actuellement la situation. L'Espagnol va désormais se concentrer pleinement sur sa prochaine leçon de tactique, car il vise à ramener le trophée de la Premier League dans le nord de Londres pour la première fois depuis plus de deux décennies, et espère que la blessure de Declan Rice ne s'avérera pas trop grave avant le déplacement à Brighton mercredi.

